NATO-csúcs: Fico nem ad pénzt Ukrajnának, Babiš az elnök fúrásával van elfoglalva

Szlovákia nem kíván részt venni az Ukrajna katonai támogatását célzó új NATO-s pénzügyi alapban. Ezt Robert Fico szlovák miniszterelnök szögezte le, miután levélben egyeztetett Mark Rutte NATO-főtitkárral a kedden kezdődő kétnapos ankarai csúcstalálkozó előtt.

Robert Fico hangsúlyozta: a találkozó zárónyilatkozata nem kötelezheti Szlovákiát arra, hogy fegyverszállításokat vagy katonai segítségnyújtást finanszírozzon. A szlovák kormányfő megismételte kormánya jól ismert álláspontját, miszerint az ukrajnai háborúnak nincs katonai megoldása. Pozsony ugyanakkor továbbra is kész humanitárius segítséget nyújtani szomszédjának, és folytatja a szlovák–ukrán közös kormányülések előkészítését is.

A szlovák miniszterelnök korábban levélben kérte a NATO főtitkárát, hogy a csúcs dokumentumaiban

tartsák tiszteletben Szlovákia szuverén döntését.

Mark Rutte válaszában megnyugtatta Robert Ficót: a zárónyilatkozat egy politikai-stratégiai dokumentum, amely nem írja elő a tagállamoknak, milyen formában kötelező támogatniuk Ukrajnát, erről minden szövetséges ország maga dönthet. A szlovák kormányfő hozzátette: nem akadályozhatja meg, hogy más tagállamok hitelt nyújtsanak Kijevnek, de Szlovákia ebből kimarad, ahogyan korábban az Európai Unió hasonló hitelprogramjához sem csatlakozott.

És a csehek

Hasonlóan feszült hangulatban, de teljesen más jellegű belpolitikai viták közepette készül a NATO-csúcsra Csehország. Hosszas vita után végül a cseh delegációban Andrej Babiš miniszterelnök és Petr Pavel köztársasági elnök egyaránt jelen lesz Ankarában.

A kormány eredetileg nem támogatta az államfő kiutazását, ám az Alkotmánybíróság ideiglenes intézkedéssel kötelezte a kabinetet a részvétel biztosítására. Babiš a napokban még élesen bírálta az elnököt, azt állítva, hogy jelenlétével kárt okoz Csehországnak, és nincs rá ott szükség. Legfrissebb, vasárnapi videóüzenetében azonban a kormányfő már jóval békülékenyebb hangnemet ütött meg. Ironikusan megjegyezte: örülnek az elnök fokozott érdeklődésének, hiszen Petr Pavel idén már négyszer is részt vett az Állami Biztonsági Tanács ülésein, lényegesen többször, mint a korábbi Fiala-kormány idején.

A cseh miniszterelnök arra is számít, hogy Csehország komoly kritikákat kaphat Ankarában a védelmi vállalások elmaradása miatt, ugyanakkor kiemelte: nagyon várja a találkozót Donald Trump amerikai elnökkel, akit magánemberként rendkívül udvariasnak, a nyilvánosság előtt pedig igazi, magával ragadó vezéregyéniségnek nevezett.