2026. május 19. kedd Ivó, Milán
Hungarian forint money, Woman clutching a handful of banknotes, Large denominations, Inflation and financial situation in Hungary
Nyitókép: Andrzej Rostek/Getty Images

Elrendelték az NKA kifizetéseinek felfüggesztését

Infostart

Kérdéses jogszerűségű, illetve olyan kifizetéseket keresnek, amelyeknél a program vagy a cél nem élvez megfelelő támogatottságot.

A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) kifizetéseinek felfüggesztését rendelte el Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter május 19-ével.

A miniszter a Facebook-oldalára feltöltött videóban beszámolt arról, hogy az NKA elnökeként munkáltatói utasításban felszólította Krucsainé Herter Anikót, az Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő főigazgatóját az alap összes kifizetésének felfüggesztésére.

„Szeretnénk megállítani, ami megállítható, és hogy ne költsön továbbra olyan pénzt a Nemzeti Kulturális Alap, amely nem jó célra, nem jó helyre megy”, „ne költsön feleslegesen pénzt olyan programokra, olyan célok támogatására, amelyek nem élveznek megfelelő támogatottságot, illetve ahol a döntések jogszerűsége legalábbis kétségbe vonható” – fejtette ki.

Tarr Zoltán arra kérte azokat, akiknek „bennragadt” a pénze az NKA-nál, ne aggódjanak, meg fogják kapni a pénzüket.

Minden egyes szükséges kifizetést meg fognak nézni, és megkéri a főigazgatót, ossza meg vele ezeknek a még hátralévő kifizetéseknek a listáját, hogy át tudják nézni, milyen teljesítés van mögöttük, és ha ez megtörtént, „akkor ezek a pénzek elmehessenek jogos gazdáiknak” – tette hozzá.

Nukleáris hadgyakorlatoktól tart Kijev, szuperhatalomhoz látogat Putyin – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Számos épület megrongálódott és hárman megsebesültek mára virradóra, miután orosz támadás érte Harkiv városát. Tegnapi esti beszédében Volodimir Zelenszkij elmondta, Ukrajna nagy hatótávolságú légicsapásai következtében 10%-kal csökkent Moszkva olajfinomító kapacitása az elmúlt hónapokban. "Fontos megjegyezni azt is, hogy az orosz olajtársaságok kénytelenek bezárni olajkutaikat"- tette hozzá az ukrán elnök. Közben az ukrán külügyminisztérium példa nélküli kihívásnak nevezte, hogy Oroszország Belaruszban állomásoztat taktikai atomfegyvereket, illetve hogy a két rezsim közös nukleáris gyakorlatokat tart, ezért határozott választ kért Ukrajna nemzetközi partnereitől. "Fehéroroszország militarizálása nemcsak aláássa a nemzetközi jogba vetett bizalmat, hanem Minszket is szilárdan bűnrészessé teszi az orosz nukleáris zsarolásban" - szögezte le Kijev. Vlagyimir Putyin orosz elnök ma Kínába utazik kétnapos látogatásra, miután múlt héten amerikai kollégája, Donald Trump járt Pekingben. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legutóbbi fejleményeivel.

Május 18-tól, hétfőtől a készlet erejéig akciózza le az Aldi a saját márkás Ambiano fagylaltkészítő gépét.

Május 18-tól, hétfőtől a készlet erejéig akciózza le az Aldi a saját márkás Ambiano fagylaltkészítő gépét.

Trump says he called off new Iran attack at request of Gulf states

The US president says he is holding off on a US attack planned for Tuesday as "serious negotiations are now taking place".

