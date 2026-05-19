Elrendelték az NKA kifizetéseinek felfüggesztését

A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) kifizetéseinek felfüggesztését rendelte el Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter május 19-ével.

A miniszter a Facebook-oldalára feltöltött videóban beszámolt arról, hogy az NKA elnökeként munkáltatói utasításban felszólította Krucsainé Herter Anikót, az Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő főigazgatóját az alap összes kifizetésének felfüggesztésére.

„Szeretnénk megállítani, ami megállítható, és hogy ne költsön továbbra olyan pénzt a Nemzeti Kulturális Alap, amely nem jó célra, nem jó helyre megy”, „ne költsön feleslegesen pénzt olyan programokra, olyan célok támogatására, amelyek nem élveznek megfelelő támogatottságot, illetve ahol a döntések jogszerűsége legalábbis kétségbe vonható” – fejtette ki.

Tarr Zoltán arra kérte azokat, akiknek „bennragadt” a pénze az NKA-nál, ne aggódjanak, meg fogják kapni a pénzüket.

Minden egyes szükséges kifizetést meg fognak nézni, és megkéri a főigazgatót, ossza meg vele ezeknek a még hátralévő kifizetéseknek a listáját, hogy át tudják nézni, milyen teljesítés van mögöttük, és ha ez megtörtént, „akkor ezek a pénzek elmehessenek jogos gazdáiknak” – tette hozzá.