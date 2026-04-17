Szabotázs gyanúja miatt feljelentették Robert Ficót

Roman Mikulec korábbi szlovák belügyminiszter szerint a 2023-as szlovák parlamenti választások előtti időszakban hirtelen megnőtt az illegális migráció Szlovákiában, amit Robert Fico kampányában is hangsúlyosan tematizált. Az ellenzéki képviselő úgy véli, nem zárható ki, hogy a helyzet nem spontán alakult ki. Hozzátette: ha valaki tudatosan járul hozzá egy biztonsági válság kialakulásához politikai haszonszerzés érdekében, az akár szabotázs vagy hazaárulás gyanúját is felvetheti.

Az ellenzéki mozgalom szerint súlyos a gyanú, hogy a 2023-as parlamenti választások előtt Robert Ficoék a migrációs válságot célzottan visszaélve használhatták fel, külföldi hatalom képviselőivel együttműködésben. A Szlovákia Mozgalom ezzel a Tisza elnökének, Magyar Péternek a nyilatkozatára reagált, aki a választási győzelme után kijelentette, Orbán Viktor leköszönő miniszterelnökkel ellentétben ő, kormányra kerülve nem fog szabadon engedni 2200 jogerősen elítélt embercsempészt a magyar börtönökből. „Nem fogunk migránsokat szállítani a szlovák határra, ha »szocialista barátunk« érdeke úgy kívánná a választási kampányban” – fogalmazott Magyarország jövendőbeli kormányfője.

Ezekre a szavakra reagálva a Kereszténydemokrata Mozgalom, a KDH is magyarázatot követel Robert Fico miniszterelnöktől. A párt szerint Magyar Péter kijelentései arra utalhatnak, hogy a szlovákiai választások előtt akár szervezetten is történhetett migránsok szállítása a szlovák határhoz.

A KDH ezért rendkívüli parlamenti bizottsági ülést kezdeményezne, ahol a miniszterelnököt és a belügyminisztert is meghallgatnák.

A szlovák belügyminisztérium visszautasította az ellenzék állításait. A tárca közlése szerint 2022-ben és 2023-ban mintegy 60 ezer illegális migráns érkezett Szlovákiába, ami történelmi rekordnak számít. Szerintük ezért elsősorban az előző kormány és annak biztonságpolitikai vezetése a felelős. A belügyi tárca úgy látja, a korábbi vezetés nem kezelte megfelelően a helyzetet, sőt, passzivitásával hozzájárult ahhoz, hogy az embercsempész-hálózatok megerősödjenek, és Szlovákia a migrációs útvonal részévé váljon. Hozzátették: a jelenlegi kormány már intézkedéseket hozott, amelyek eredményeként a nyugat-balkáni útvonalon mára szinte nullára csökkent az illegális migráció.