2026. április 17. péntek Rudolf
Robert Fico szlovák miniszterelnök a kormány ellen beterjesztett bizalmatlansági indítvány vitáján a parlament pozsonyi üléstermében 2025. január 21-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Jakub Gavlák

Szabotázs gyanúja miatt feljelentették Robert Ficót

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Az ellenzéki Szlovákia Mozgalom büntetőfeljelentést tett a szlovák főügyészségén Robert Fico miniszterelnök, Robert Kalinák védelmi miniszter és Matús Sutaj Estok belügyminiszter ellen. Az ellenzéki párt szerint felmerül a gyanú, hogy a 2023-as szlovák parlamenti választások előtt a migrációs válságot politikai célokra használták fel, akár külföldi szereplőkkel együttműködve.

Roman Mikulec korábbi szlovák belügyminiszter szerint a 2023-as szlovák parlamenti választások előtti időszakban hirtelen megnőtt az illegális migráció Szlovákiában, amit Robert Fico kampányában is hangsúlyosan tematizált. Az ellenzéki képviselő úgy véli, nem zárható ki, hogy a helyzet nem spontán alakult ki. Hozzátette: ha valaki tudatosan járul hozzá egy biztonsági válság kialakulásához politikai haszonszerzés érdekében, az akár szabotázs vagy hazaárulás gyanúját is felvetheti.

Az ellenzéki mozgalom szerint súlyos a gyanú, hogy a 2023-as parlamenti választások előtt Robert Ficoék a migrációs válságot célzottan visszaélve használhatták fel, külföldi hatalom képviselőivel együttműködésben. A Szlovákia Mozgalom ezzel a Tisza elnökének, Magyar Péternek a nyilatkozatára reagált, aki a választási győzelme után kijelentette, Orbán Viktor leköszönő miniszterelnökkel ellentétben ő, kormányra kerülve nem fog szabadon engedni 2200 jogerősen elítélt embercsempészt a magyar börtönökből. „Nem fogunk migránsokat szállítani a szlovák határra, ha »szocialista barátunk« érdeke úgy kívánná a választási kampányban” – fogalmazott Magyarország jövendőbeli kormányfője.

Ezekre a szavakra reagálva a Kereszténydemokrata Mozgalom, a KDH is magyarázatot követel Robert Fico miniszterelnöktől. A párt szerint Magyar Péter kijelentései arra utalhatnak, hogy a szlovákiai választások előtt akár szervezetten is történhetett migránsok szállítása a szlovák határhoz.

A KDH ezért rendkívüli parlamenti bizottsági ülést kezdeményezne, ahol a miniszterelnököt és a belügyminisztert is meghallgatnák.

A szlovák belügyminisztérium visszautasította az ellenzék állításait. A tárca közlése szerint 2022-ben és 2023-ban mintegy 60 ezer illegális migráns érkezett Szlovákiába, ami történelmi rekordnak számít. Szerintük ezért elsősorban az előző kormány és annak biztonságpolitikai vezetése a felelős. A belügyi tárca úgy látja, a korábbi vezetés nem kezelte megfelelően a helyzetet, sőt, passzivitásával hozzájárult ahhoz, hogy az embercsempész-hálózatok megerősödjenek, és Szlovákia a migrációs útvonal részévé váljon. Hozzátették: a jelenlegi kormány már intézkedéseket hozott, amelyek eredményeként a nyugat-balkáni útvonalon mára szinte nullára csökkent az illegális migráció.

feljelentés

migrációs válság

robert fico

magyar péter

hazaárulás

szabotázs

Magyar Péter: a parlament alakuló ülésén tervezem letenni a miniszterelnöki esküt – több miniszter és tárcája is végleges

Magyar Péter: a parlament alakuló ülésén tervezem letenni a miniszterelnöki esküt – több miniszter és tárcája is végleges

Nem tart igényt a Tisza Párt a korábbi ciklusokhoz hasonló arányú parlamenti alelnöki pozíciókra, és megígérte: véget ér a pénzszórás a parlamentben, erről számokat is nyilvánosságra hozott. Sulyok Tamás korrektségére számít abban, hogy először vele közli az alakuló ülés és a miniszterelnöki eskütétel napját, az eskütétel egyébként a Szent Korona előtt lesz, elhangzik a székely és a magyar Himnusz is. Kiderült: Kármán András pénzügyminiszter lesz, Kapitány István pedig gazdasági. Megerősítette Magyar Péter azt is, hogy már folyamatban van a megválása EP-képviselői mandátumától, így tudja csak letenni a hivatali esküt miniszterelnökként.
 

Itt az új lehetőség: használj AI-t az újságcikkek „megtámadására"!

Itt az új lehetőség: használj AI-t az újságcikkek „megtámadására”!

Elindult az Objection nevű platform, amely mesterséges intelligencia segítségével kívánja megítélni a sajtócikkek tényszerűségét. A rendszer mögött Peter Thiel és Balaji Srinivasan tőkéje áll. Kritikusai szerint azonban az eszköz valójában a hatalmasok kezébe ad újabb fegyvert a független újságírás ellen - írja a Techcrunch.

Megállíthatatlanul szárnyal a forint: 360 alá is benézett az euró árfolyama pénteken!

Megállíthatatlanul szárnyal a forint: 360 alá is benézett az euró árfolyama pénteken!

A Tisza Párt választási győzelme óta látványosan erősödik a forint a vezető devizákkal szemben.

Strait of Hormuz 'completely open' to commercial ships for remainder of ceasefire, Iran says

Strait of Hormuz 'completely open' to commercial ships for remainder of ceasefire, Iran says

Reacting on social media, President Trump says the US blockade of Iranian ports will remain in place until a permanent peace deal is agreed.

