Londonban szavazott a legtöbb, külképviseleten voksoló magyar állampolgár

Az InfoRádió tudósítója is ott volt és megkérdezett néhány választót a várakozásairól. A 140 ezresre becsült nagy-britanniai magyar közösségből a legtöbben – 9500-an kérték, hogy Londonban szavazhassanak. Rajtuk kívül, 2200-an ikszeltek Manchesterben, illetve több, mint 1400 fő Edinburghban. A Nemzeti Választási Iroda adatai és a három város átlaga szerint a részvételi arány 95 százalékos volt.

A londoni szavazást lebonyolító követségi és konzulátusi dolgozók azt közölték, hogy a kora reggeli órákban volt nagy a roham – az egy szállodában kialakított szavazóhelyiség reggel hatkor nyitott,

de sokan már másfél órával korábban ott várakoztak.

Az InfoRádió tudósítója arról számolt be, hogy megfigyelései alapján a legtöbb választó húszas-harmincas éveiben járó fiatal volt, és többen elmondták: kormányváltást akartak. Sokan pedig gyerekekkel érkeztek szavazni és azt nyilatkozták: azért, hozták el a kicsiket, hogy ők is tanulják meg, mi a demokrácia.

Érdekes volt a szavazók viselete is. Egy nagyobb csoport például a magyar futball válogatott mezét viselte, egy fiatalember pedig attillát idéző fekete fehér öltönyben és széles karimájú kalapban érkezett, két óra vonatozás után a Cambridge közelében fekvő Elyből. Egy középkorú házaspár elmondta az InfoRádiónak, hogy ők már többször szavaztak Londonban és szeretnének egyszer hazatérni – de eddig nem tették a leköszönő kormány miatt.

Sajtójelentések szerint a Londonban regisztrált 9500, magyarországi lakcímmel rendelkező választóból több, mint 8900 jogosult le is adta a voksát.

Az összes, külképviseleteken szavazásra jogosult magyar száma közel 91 ezer volt az idén és jelentések szerint több, mint 84 ezren éltek is a szavazati jogukkal.