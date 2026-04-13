2026. április 13. hétfő Ida
Egy férfi leadja szavazatát a budapesti Bolyai Utcai Óvodában kialakított szavazókörben az országgyûlési választáson és gyermekvédelmi népszavazáson 2022. április 3-án.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Londonban szavazott a legtöbb, külképviseleten voksoló magyar állampolgár

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

A brit fővárosban volt, aki már helyi idő szerint hajnali fél ötkor a kijelölt helyszínen várakozott – jelentette a helyszínről az InfoRádió tudósítója.

Az InfoRádió tudósítója is ott volt és megkérdezett néhány választót a várakozásairól. A 140 ezresre becsült nagy-britanniai magyar közösségből a legtöbben – 9500-an kérték, hogy Londonban szavazhassanak. Rajtuk kívül, 2200-an ikszeltek Manchesterben, illetve több, mint 1400 fő Edinburghban. A Nemzeti Választási Iroda adatai és a három város átlaga szerint a részvételi arány 95 százalékos volt.

A londoni szavazást lebonyolító követségi és konzulátusi dolgozók azt közölték, hogy a kora reggeli órákban volt nagy a roham – az egy szállodában kialakított szavazóhelyiség reggel hatkor nyitott,

de sokan már másfél órával korábban ott várakoztak.

Az InfoRádió tudósítója arról számolt be, hogy megfigyelései alapján a legtöbb választó húszas-harmincas éveiben járó fiatal volt, és többen elmondták: kormányváltást akartak. Sokan pedig gyerekekkel érkeztek szavazni és azt nyilatkozták: azért, hozták el a kicsiket, hogy ők is tanulják meg, mi a demokrácia.

Érdekes volt a szavazók viselete is. Egy nagyobb csoport például a magyar futball válogatott mezét viselte, egy fiatalember pedig attillát idéző fekete fehér öltönyben és széles karimájú kalapban érkezett, két óra vonatozás után a Cambridge közelében fekvő Elyből. Egy középkorú házaspár elmondta az InfoRádiónak, hogy ők már többször szavaztak Londonban és szeretnének egyszer hazatérni – de eddig nem tették a leköszönő kormány miatt.

Sajtójelentések szerint a Londonban regisztrált 9500, magyarországi lakcímmel rendelkező választóból több, mint 8900 jogosult le is adta a voksát.

Az összes, külképviseleteken szavazásra jogosult magyar száma közel 91 ezer volt az idén és jelentések szerint több, mint 84 ezren éltek is a szavazati jogukkal.

„Folyt. köv.”

Videó: így reagált Donald Trump Orbán Viktor vereségére

Az iráni fejlemények közepette a sajtó munkatársainak kérdéseire reagált Donald Trump. Szóba került Orbán Viktor vasárnapi veresége is.

A pusztulás széléről hozták vissza Gobbi Hilda egykori luxusvilláját: elképesztő titkokat rejtenek a falak + Fotók

A Dunakanyar egyik különleges kulturális emlékhelye, a Patkó-villa teljes körű felújításon esett át. A Gobbi Hilda által alapított egykori nyaraló a jövőben alkotóházként működik tovább.

Orbán era swept away by Péter Magyar's Hungary election landslide

Viktor Orbán's 16-year rule is over, defeated by a 45-year-old ex-party insider who convinced a majority of Hungarians to oust him.

