Nyitókép: Pexels.com

Hamarosan lezárulhat az aktivisták elleni eljárás a Benes-dekrétumok ügyében

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

A végéhez közeledik Szlovákiában az a büntetőeljárás, amely a Benes-dekrétumok megkérdőjelezése miatt indult három szlovákiai magyar aktivista ellen. Az ügy érintettjei abban bíznak, hogy a rendőrség nemcsak megszünteti az eljárást, hanem kimondja azt is: a vonatkozó jogszabály alkalmazhatatlan.

Az ügy hátterében egy tavaly elfogadott törvénymódosítás áll. A szlovák parlament büntethetővé tette a Benes-dekrétumok nyilvános megkérdőjelezését. A jogszabály szerint akár hat hónap szabadságvesztés is kiszabható arra, aki kétségbe vonja ezeket a második világháború után elfogadott rendeleteket. A törvényt a kormánykoalíció azzal indokolta, hogy meg akarja védeni a történelmi és jogi rendet, és meg akarja akadályozni ezeknek a döntéseknek a relativizálását.

A Benes-dekrétumok a második világháború után születtek Csehszlovákiában, és jogalapot teremtettek például a német és magyar nemzetiségű lakosság egy részének kollektív jogfosztására, vagyonelkobzására.

A pozsonyi Új Szó napilap információi szerint továbbra is folyik az eljárás Fiala-Butora János, Orosz Örs és Stubendek Attila ellen. A három közéleti szereplő év elején tett önfeljelentést a révkomáromi rendőrségen, hogy jogi úton teszteljék a Benes-dekrétumokkal kapcsolatos törvénymódosítást.

Fiala-Butora János nemzetközi jogász szerint az ügy már az ügyészek elé került, és arra számítanak, hogy az eljárást hamarosan megszüntetik. Hozzátette:

fontos lenne, hogy a hatóságok ezt részletes indoklással tegyék meg, és egyértelműen mondják ki, hogy a jogszabály a gyakorlatban nem alkalmazható.

A jogász szerint az önfeljelentés egyik célja éppen az volt, hogy ez kiderüljön. Úgy véli, ha az eljárást megszüntetik, az megnyugtathatja a szlovákiai magyar közösséget, mert egyértelművé válna: nem fenyeget retorzió senkit azért, mert bírálja a Benes-dekrétumokat.

Egy ilyen döntés ugyanakkor kellemetlen helyzetbe hozhatja a Fico-kormányt is. Már a törvény elfogadásakor többen figyelmeztettek arra, hogy a módosítás jogilag problémás és nehezen végrehajtható. Ha ezt most a rendőrség is kimondja, az a kritikusok szerint a kormány kudarcát jelentené.

Az aktivisták nemcsak önfeljelentést tettek, hanem petíciót is indítottak. A dokumentumot közel nyolcezren írták alá. Erről levélben értesítették az államfőt, a parlament elnökét és a miniszterelnököt is, azonban eddig nem kaptak érdemi választ a kormánykoalíció részéről.

Fiala-Butora János ezért a nemzetközi szervezetekben lát lehetőséget. Kiemelte: kulcsszerepe lehet az Európai Bizottságnak, amely már vizsgálja az ügyet. A jogász szerint, ha megfelelő nemzetközi nyomás alakul ki, akár hivatalos eljárás is indulhat Szlovákia ellen. Abban is bízik, hogy a jövőbeni politikai változások előrelépést hozhatnak. Mint mondta, az ellenzéki Progresszív Szlovákia már jelezte, hogy foglalkozna a kérdéssel, ha kormányra kerül.

