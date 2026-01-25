Eladatlan italok „tengerén” ülnek a nagy gyártók, úgy megváltoztak a fogyasztási szokások

Soha nem látott mennyiségű eladatlan szeszes ital halmozódott fel a világ vezető italgyártóinál. A Diageo, a Pernod Ricard, a Campari, a Brown-Forman és a Rémy Cointreau összesen mintegy 22 milliárd dollár értékű készleten ül – ez több mint egy évtizede a legmagasabb szint – írja a Financial Times.

A legrosszabb helyzetben helyzetben a francia Rémy Cointreau van, amelyet ráadásul az uniós-kínai intézkedések miatti kínai vámok is sújtottak: a vállalat közel 1,8 milliárd eurónyi konyakkészlete mára majdnem annyit ér, mint ami a cég teljes piaci értéke, és csaknem kétszerese az éves bevételeinek. Elemzők szerint az iparágban ilyen mértékű készletfelhalmozás legutóbb a 2008-as pénzügyi válság után volt tapasztalható.

A probléma gyökere a pandémia idejére nyúlik vissza:

a Covid-karanténok alatt megugró alkoholfogyasztás hatására a gyártók jelentősen növelték a termelést, abban a hitben, hogy a kereslet tartós marad.

A következő évek inflációja és a megélhetési költségek emelkedése azonban hirtelen visszavetette a fogyasztást, és a piac egyik pillanatról a másikra túltermelésbe fordult. Erre jönnek még rá a fiatalok változó szokásai, különösen a Z-generáció már kevesebb alkoholt fogyaszt és gyakran választ alkohol-mentes italokat.

A Diageo arról számolt be, hogy raktáron maradt készleteinek értéke 2022 és 2025 között az éves bevételeinek 34 százalékáról 43 százalékára nőtt, és tavaly nyárra elérte a 8,6 milliárd dollárt. Ezek főként skót whiskyk és amerikai bourbon-ök.

A visszaesés azonban különösen a konyakpiacot érintette súlyosan.

A francia szakmai szervezet adatai szerint ez egy évvel korábbihoz képest, 2025 februárjában 72 százalékkal esett vissza a konyakexport. A helyzetet tovább rontotta, hogy Kína tavaly csaknem 35 százalékos vámot vetett ki az európai konyakra, bár egyes gyártók mentességet kaptak, ha minimum áron értékesítenek.

A túltermelés nyomán megindult az árak csökkentése is. A pandémia idején az Egyesült Államokban egy palack prémium konyak akár 45 dollár is lehetett, ma viszont már 35 dollár körüli mozog az ár. A tequila esetében hasonló a helyzet: Mexikóban 2024 végére több mint félmilliárd liter eladatlan ital gyűlt össze, majdnem annyi, mint az ország teljes éves termelése.

A kereslet visszaesése miatt több gyártó ideiglenesen leállította a termelést.

A japán Suntory legalább egy évre bezárta Kentucky állambeli Jim Beam-főzdéjét, míg a Diageo Texasban és Tennessee-ben függesztette fel a whiskeygyártást. Ezeket, a Trump-elnök bázisát adó államokat és ezeket a gyártókat mindezen felül sújthatják majd az Európai Unió ellenvámjai – amennyiben Donald Trump megbünteti őket, amiért ellenzik Grönland annexióját.

Elemzők szerint a főzdék bezárása azonban kockázatos lépés, mert ha a kereslet öt-tíz év múlva újra megugrik, könnyen hiány alakulhat ki. Viszont elismerik: az érlelt szeszek piacán évekre előre kell dönteni – miközben senki sem tudja biztosan, mik lesznek öt-tíz év múlva a fogyasztási szokások. És, hogy mit érez a túlkínálatból a fogyasztó? Nagy-Britanniában gyakorlatilag semmit, mert az emelkedő illetékek és a pubokat sújtó költségek nyomán inkább drágulással szembesül.