2026. január 25. vasárnap
Egy lepárlóüzem vagy szeszfőzde raktára hordókkal.
Nyitókép: Unsplash

Eladatlan italok „tengerén” ülnek a nagy gyártók, úgy megváltoztak a fogyasztási szokások

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Eladatlan italok hektoliterein ülnek a nagy szeszgyártók – több tízmilliárd dollárt érő áru vesztegel a raktáraikban. Az ok, amiért a nyakukon maradtak a whisky, konyak és tequila-készletek a fogyasztási szokások változása és így, a globális kereslet visszaesése. Emiatt szeszfőzdék állnak le.

Soha nem látott mennyiségű eladatlan szeszes ital halmozódott fel a világ vezető italgyártóinál. A Diageo, a Pernod Ricard, a Campari, a Brown-Forman és a Rémy Cointreau összesen mintegy 22 milliárd dollár értékű készleten ül – ez több mint egy évtizede a legmagasabb szint – írja a Financial Times.

A legrosszabb helyzetben helyzetben a francia Rémy Cointreau van, amelyet ráadásul az uniós-kínai intézkedések miatti kínai vámok is sújtottak: a vállalat közel 1,8 milliárd eurónyi konyakkészlete mára majdnem annyit ér, mint ami a cég teljes piaci értéke, és csaknem kétszerese az éves bevételeinek. Elemzők szerint az iparágban ilyen mértékű készletfelhalmozás legutóbb a 2008-as pénzügyi válság után volt tapasztalható.

A probléma gyökere a pandémia idejére nyúlik vissza:

a Covid-karanténok alatt megugró alkoholfogyasztás hatására a gyártók jelentősen növelték a termelést, abban a hitben, hogy a kereslet tartós marad.

A következő évek inflációja és a megélhetési költségek emelkedése azonban hirtelen visszavetette a fogyasztást, és a piac egyik pillanatról a másikra túltermelésbe fordult. Erre jönnek még rá a fiatalok változó szokásai, különösen a Z-generáció már kevesebb alkoholt fogyaszt és gyakran választ alkohol-mentes italokat.

A Diageo arról számolt be, hogy raktáron maradt készleteinek értéke 2022 és 2025 között az éves bevételeinek 34 százalékáról 43 százalékára nőtt, és tavaly nyárra elérte a 8,6 milliárd dollárt. Ezek főként skót whiskyk és amerikai bourbon-ök.

A visszaesés azonban különösen a konyakpiacot érintette súlyosan.

A francia szakmai szervezet adatai szerint ez egy évvel korábbihoz képest, 2025 februárjában 72 százalékkal esett vissza a konyakexport. A helyzetet tovább rontotta, hogy Kína tavaly csaknem 35 százalékos vámot vetett ki az európai konyakra, bár egyes gyártók mentességet kaptak, ha minimum áron értékesítenek.

A túltermelés nyomán megindult az árak csökkentése is. A pandémia idején az Egyesült Államokban egy palack prémium konyak akár 45 dollár is lehetett, ma viszont már 35 dollár körüli mozog az ár. A tequila esetében hasonló a helyzet: Mexikóban 2024 végére több mint félmilliárd liter eladatlan ital gyűlt össze, majdnem annyi, mint az ország teljes éves termelése.

A kereslet visszaesése miatt több gyártó ideiglenesen leállította a termelést.

A japán Suntory legalább egy évre bezárta Kentucky állambeli Jim Beam-főzdéjét, míg a Diageo Texasban és Tennessee-ben függesztette fel a whiskeygyártást. Ezeket, a Trump-elnök bázisát adó államokat és ezeket a gyártókat mindezen felül sújthatják majd az Európai Unió ellenvámjai – amennyiben Donald Trump megbünteti őket, amiért ellenzik Grönland annexióját.

Elemzők szerint a főzdék bezárása azonban kockázatos lépés, mert ha a kereslet öt-tíz év múlva újra megugrik, könnyen hiány alakulhat ki. Viszont elismerik: az érlelt szeszek piacán évekre előre kell dönteni – miközben senki sem tudja biztosan, mik lesznek öt-tíz év múlva a fogyasztási szokások. És, hogy mit érez a túlkínálatból a fogyasztó? Nagy-Britanniában gyakorlatilag semmit, mert az emelkedő illetékek és a pubokat sújtó költségek nyomán inkább drágulással szembesül.

Family of man shot dead by federal agent in Minneapolis ask for ‘truth’ as senator calls for investigation

Family of man shot dead by federal agent in Minneapolis ask for ‘truth’ as senator calls for investigation

The Trump administration claims Alex Pretti approached officers with a handgun and agents fired “defensive shots”.

