Szlovákiában nő a munkanélküliség, mégis elárasztják az országot a külföldi dolgozók

A hivatalok decemberben mintegy 173 ezer munkanélkülit regisztráltak, közülük 148 ezren azonnal munkába tudnának állni. Ez két és fél éves csúcsnak számít. Marek Gábriš, a ČSOB vezető közgazdásza szerint minden járásban emelkedett a munkanélküliség, ugyanakkor továbbra is jelentős a regionális különbség: míg Nyugat-Szlovákiában három százalék alatti a ráta, addig Közép- és Kelet-Szlovákia egyes térségeiben meghaladja a tíz százalékot.

Mindeközben a betöltetlen munkahelyek száma továbbra is magas. Decemberben 117 ezer állás volt üresen, elsősorban az ország nyugati részén. A szakértők szerint ennek oka, hogy

egyre nagyobb a szakadék a munkaadók elvárásai és a munkavállalók képzettsége, tapasztalata között.

A munkaerőhiányt egyre inkább külföldi munkavállalókkal pótolják. A hivatalos statisztikák szerint több mint 143 ezer külföldi dolgozik Szlovákiában, közülük 108 ezren unión kívüli országból érkeztek, míg az Európai Unióból mintegy 33 ezren vállaltak munkát. Az uniós állampolgárok esetében elegendő a munkáltatói bejelentés, a harmadik országokból érkezők viszont engedéllyel vagy speciális jogcímen dolgozhatnak.

Az EU-s munkavállalók között a legtöbb a cseh, román és magyar állampolgár, őket lengyelek, bolgárok, olaszok és horvátok követik. A nem uniós országokból érkezők közül továbbra is az ukránok vannak legtöbben: számuk meghaladja az 52 ezret. Jelentős a szerb és az indiai munkavállalók aránya is, mindkét országból kilencezernél többen dolgoznak Szlovákiában. Emellett több ezren érkeztek Üzbegisztánból, Nepálból, Vietnámból és a Fülöp-szigetekről is.

A külföldiek döntő többsége betanított munkásként vagy segédmunkásként dolgozik, gyakran gyártósorok mellett. Területileg a nyugati régiók dominálnak: az öt nyugat-szlovákiai megyében több mint 125 ezer külföldi munkavállaló dolgozik, közülük csak Pozsony megyében mintegy 62 ezren.

A fővárosban eközben alig több mint 13 ezer munkanélkülit tartanak nyilván, vagyis a külföldiek száma itt többszöröse az álláskeresőkénél.

A szakértők szerint a külföldi munkaerő nélkül a szlovák gazdaság működése komoly nehézségekbe ütközne. Ugyanakkor az adminisztráció lassulása egyre több problémát okoz. Zuzana Rumiz, a Személyzeti Ügynökségek Szövetségének elnöke arra figyelmeztet: a túl bonyolult és lassú legális eljárások miatt nőhet az illegális foglalkoztatás veszélye. Minél nehezebb szabályosan külföldi munkavállalót alkalmazni, annál nagyobb teret kapnak a szürke zónában működő közvetítők.