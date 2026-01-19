A kiérkező rendőrökre is habozás nélkül rálőtt – új részletek a cseh borzalomról

Mint arról az Infostart is beszámolt, súlyos lövöldözés rázta meg hétfőn a csehországi Chribská kisvárost, az Ústí nad Labem-i régióban. A polgármesteri hivatalban történt fegyveres támadásban egy nő életét vesztette, a támadó pedig a rendőri intézkedés közben meghalt. Hatan megsérültek, köztük három civil és három rendőr, állapotuk a hatóságok szerint nem életveszélyes.

A rendőrség nem sokkal délelőtt tíz óra előtt kapta az első bejelentéseket a lövöldözésről. A helyszínre perceken belül nagy erőkkel vonultak ki: járőrök, kommandósok, különleges rendfenntartó egységek, bűnügyi nyomozók és mentők érkeztek a hivatal épületéhez.

Martin Vondrásek országos rendőrfőkapitány elmondta:

a támadó a kiérkező rendőrökre is tüzet nyitott, akik viszonozták a lövéseket, de a férfi végül saját fegyverével vetett véget életének.

Az elkövetőnél három illegálisan tartott lőfegyvert találtak, rövid- és hosszú fegyvereket is használt. Fegyvertartási engedélye viszont nem volt.

A rendőrség kizárta a terrorista vagy szélsőséges indítékot. A hatóságok szerint a tragédia hátterében nagy valószínűséggel személyes, párkapcsolati problémák álltak. Zbynek Dvorák megyei rendőrigazgató hangsúlyozta:

nem politikai vagy vallási indíttatású támadásról van szó.

Az áldozat a városháza egyik alkalmazottja volt. A sebesültek között van Chribská polgármestere, Jan Machac is. Két, mellkason meglőtt sérültet az ústí nad labemi Masaryk kórházba, négy további sérültet a děčíni kórházba szállítottak.

A helyszínt tűzszerészek és robbanóanyag-kereső kutyák is átvizsgálták, de robbanószerkezetet nem találtak. A rendőrség egy segélyvonalat is létrehozott azok számára, akiket az esemény lelkileg megviselt, a helyszínen pszichológusok segítik az érintetteket.

Lubomír Metnar belügyminiszter megköszönte a rendőrök gyors beavatkozását, amely szerinte megakadályozta, hogy még több áldozata legyen a támadásnak. Andrej Babiš miniszterelnök és Petr Pavel köztársasági elnök is részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak.

A mindössze mintegy 1300 lakosú Chribskát megrázta a tragédia. A rendőrség szerint a környéken jelenleg nincs közvetlen veszély, a nyomozás folytatódik, hogy minden részletet pontosan feltárjanak a fegyveres támadás körülményeiről.