2026. január 7. szerda
Andrej Babis cseh miniszterelnök sajtótájékoztatót tart az új cseh kormány beiktatása után Prágában 2025. december 15-én. Az új kormánykoalíciót az októberi képviselõházi választásokon gyõztes Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO), a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom, valamint az Autósok pártja alkotja.
Nyitókép: MTI/EPA/Martin Divisek

Maduro bukásától a jóléti intézkedésekig – Andrej Babis reakciói

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Andrej Babis cseh miniszterelnök szerint az Egyesült Államok venezuelai fellépése akár a szabadság és a demokrácia felé is elvezethet. A kormányfő a közösségi oldalán úgy fogalmazott, reméli, hogy a történtek eredményeként Venezuela polgárai szabadon dönthetnek jövőjükről, és demokratikus rendszert választhatnak. A miniszterelnök szerint a fejlemények nem érték teljesen váratlanul a nemzetközi közösséget.

Andrej Babis arról is beszámolt, hogy Csehország számára különösen fontos egy cseh állampolgár, Jan Darmovzal sorsa, akit a venezuelai hatóságok még tavaly szeptemberben vettek őrizetbe. A vád szerint részt vett volna Maduro elnök meggyilkolásának és a kormány megdöntésének tervében. A cseh diplomácia ezt határozottan visszautasítja, és minden valós alapot nélkülöző állításnak tartja. Babis elmondta: az ügyet diplomáciai csatornákon próbálják rendezni, és ő maga is foglalkozott vele az Európai Tanács ülésein.

A miniszterelnök egy másik ügyre is reagált: Tomio Okamura, a cseh képviselőház elnökének nagy visszhangot kiváltó újévi beszédére. Babis szerint Okamura elsősorban saját szavazóihoz szólt, és politikai üzenetet fogalmazott meg pártelnökként, nem pedig az egész ország nevében.

Okamura beszédében

bírálta az Ukrajnának nyújtott fegyverszállításokat, elutasította Ukrajna uniós csatlakozását, és „Volodimir Zelenszkij juntája körüli ukrán tolvajokról” beszélt.

Szavai komoly felháborodást váltottak ki. Ellenzéki politikusok szégyenteljesnek és elfogadhatatlannak nevezték a kijelentéseket, és kezdeményezték Okamura leváltását a képviselőház éléről.

Az ügyben Petr Pavel köztársasági elnök is egyeztetni kíván a miniszterelnökkel, míg Ukrajna prágai nagykövete hivatalosan tiltakozott a kijelentések miatt. A cseh külügyminiszter viszont úgy fogalmazott: nem tartja helyénvalónak, hogy egy idegen állam nagykövete nyilvánosan értékelje a cseh parlament egyik legmagasabb rangú tisztségviselőjének szavait.

Mindeközben Babis kormánya hétfőn jóváhagyta saját kormányprogramját is. A csaknem negyvenoldalas dokumentum legfontosabb céljai között szerepel az elfogadható energiaárak biztosítása, az adóemelések elkerülése, valamint a nyugdíjkorhatár felső határának 65 évben történő rögzítése. A kabinet azt is vállalja, hogy nem vezeti be az eurót, eltörli a közmédia koncessziós díjait, és zéró toleranciát alkalmaz az illegális migrációval szemben.

A program szerint visszaállítják a diákok és nyugdíjasok 75 százalékos utazási kedvezményeit, nulla százalékos áfát vezetnek be a vényköteles gyógyszerekre, valamint megemelik többek között a rendőrök, tűzoltók, tanárok és katonák kezdő fizetését. Kiemelt cél a megfizethető lakhatás biztosítása is.

A kormányprogram ugyanakkor bírálatokat is kapott. Petr Pavel államfő szerint a dokumentumból hiányzik a kül- és biztonságpolitikai kontextus: nem nevezi meg egyértelműen az Ukrajna elleni orosz agressziót, és nem tér ki Csehország szerepére a nemzetközi szövetségi rendszerben. Az államfő remélte, hogy a kormány kiegészíti a programot, erre azonban eddig nem került sor.

csehország

egyesült államok

venezuela

andrej babis

