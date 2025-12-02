ARÉNA - PODCASTOK
Flag of Ukraine with silhouette of soldier on white background. Armed forces of Ukraine concept. EPS10 vector
Nyitókép: e-crow / Getty Images

Újabb cseh állampolgár esett el Ukrajnában

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

A hírt egy morva–sziléziai temetkezési vállalat tette közzé, amely gyászjelentésében arról írt: egy 46 éves, Ukrajnában élő cseh férfi november 17-én halt meg a fronton. Néhány napon belül ez már a második hír egy cseh állampolgár ukrajnai fronton bekövetkezett haláláról. Közben a prágai kormány összegzést adott az ország Ukrajnának nyújtott támogatásáról.

A halálesetre a Novinky.cz portál figyelt fel, a hírügynökségek pedig a cseh külügyminisztériumnál érdeklődtek. A tárca azonban egyelőre nem tudott részleteket megerősíteni, mivel – mint fogalmaztak – az ukrán fél hivatalos értesítése még nem érkezett meg. A prágai nagykövetség kapcsolatban van a hadsereg képviselőivel.

Az elhunyt családjának közlése szerint a 46 éves férfi „Ukrajna szabadságáért vívott harcban esett el, háborús hősként helyezik örök nyugalomra”.

Néhány napon belül ez már a második olyan hír, amely cseh állampolgár ukrajnai haláláról szól: a múlt héten egy uherské hradištěi iskola számolt be arról, hogy egy korábbi diákjuk, egy 27 éves férfi Izjumnál esett el. A 2022 februárjában kezdődött orosz–ukrán háborúban korábban is több cseh önkéntes harcos vesztette életét: volt, aki Harkivnál, más Avgyijivkánál vagy Bahmutnál halt meg.

Miközben újabb veszteségek érik az Ukrajnát támogató országokat, a cseh kormány összegzést adott ki arról, milyen mértékben járult hozzá eddig az ukrán védekezéshez és a menekültek ellátásához.

Petr Fiala leköszönő miniszterelnök a napokban arról számolt be, hogy

a cseh állam a minisztériumokon és állami intézményeken keresztül összesen 91,3 milliárd koronát – közel 150 milliárd forintot – fordított Ukrajna megsegítésére az orosz agresszió kezdete óta.

Ez a támogatás katonai eszközöket, humanitárius segítséget és a menekültek ellátását egyaránt tartalmazza.

A kormányfő ugyanakkor hangsúlyozta: a Csehországba érkezett ukrán menekültekkel kapcsolatos bevételek meghaladták a kiadásokat. Az államkasszába mintegy 12,7 milliárd koronával több folyt be, mint amennyit kiadtak. A bevételek nagy része a Csehországban dolgozó ukrán állampolgárok befizetéseiből, adóiból és biztosítási járulékaiból származik. Emellett a kormány 25 milliárd koronát kapott külföldi partnerektől az Ukrajnának nyújtott katonai segítség ellentételezésére.

Csehország az Európai Unióban kiemelkedően sikeres volt az ukrán menekültek munkaerőpiaci integrációjában. Jelenleg 396 ezer ukrán menekült él az országban ideiglenes menedékjogi státusszal, közülük több mint 170 ezren dolgoznak. Mintegy 80 ezer menekült hosszú távú tartózkodási engedélyt is kért, és 15 ezren már meg is kapták.

ukrajna

csehország

áldozat

háború

