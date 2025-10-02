ARÉNA - PODCASTOK
Donald Trump amerikai elnök beszél az Apple Inc. amerikai számítástechnikai vállalat hazai beruházást bejelentő sajtóértekezletén a washingtoni Fehér Ház Ovális irodájában 2025. augusztus 6-án. A multinacionális nagyvállalat további 100 milliárd dolláros gyártóbázis-befektetést jelentett be az Egyesült Államokban a 2025-ben már 500 milliárd dollárra tett ígéret felett. A bejelentés része annak a kormányzati törekvésnek, amely egy úgynevezett amerikai gyártási program létesítésével előmozdítja az Apple ellátási láncának és gyártásfolyamatainak áttelepítését az Egyesült Államokba.
Nyitókép: MTI/EPA pool/Bonnie Cash

Washington az ukrán mélységi csapásokat is hírszerzési adatokkal támogatná

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Az amerikai elnök döntött: Washington hírszerzési adatokat oszt meg Ukrajnával, hogy Kijev mélyen orosz területen csapjon le – írja egy amerikai lap. A hír azzal párhuzamosan érkezett, hogy felmerült: nagy hatótávú, Tomahawk robotrepülőgépeket kaphat Kijev.

Az, hogy az amerikaiak hírszerzési adatokkal segítették Ukrajnát az orosz invázió elleni harcban, már eddig is nyilvános volt. Hónapokkal ezelőtt a New York Times cikket közölt arról, hogyan kaptak akár kisebb, a frontvonalban harcoló ukrán egységek is adatokat a közelükben található ellenségről.

Most szintet léphet az együttműködés. A Wall Street Journal szerint a korábban Moszkva-pártisággal vádolt, de újabban már Kijevet támogató

Donald Trump elnök egyre frusztráltabb és ezért lehetővé teszi, hogy Ukrajna pontosabb hírszerzési információk birtokában finomítsa támadásai pontosságát és Oroszország mélyében hajtson végre csapásokat.

A célpontok az orosz energetikai hálózat – finomítók, vezetékek, erőművek – és a hadiipari üzemek lehetnek. Az elképzelés az, hogy ezzel lefékezik és talán megakasztják az orosz hadigazdaságot. Emellett lélektani nyomás alá helyezik az orosz lakosságot, amelynek eddig inkább csak a határkörzetekben élő része érezte meg a háborút. Az amerikai üzleti lap szerint Washington hasonló támogatásra szólította fel NATO-n belüli szövetségeseit.

A Wall Street Journal tudni véli, hogy Donald Trump még azelőtt adta meg a jóváhagyást, hogy a múlt héten kiposztolta volna, hogy

„Ukrajna vissza tudja szerezni a háborúban elvesztett összes területét, sőt talán tovább is mehet”.

Hogy mik lehetnek a csapásmérő eszközök? Elsősorban az akár 2500 kilométerre elrepülő Tomahawk amerikai robotrepülőgép, amelynek képességeiről korábban az Infostart is beszámolt.

A közel másfél millió dolláros darabárú Tomahawkok régóta szerepelnek Kijev kívánság-listáján. De ahogy az F-16-os harci gépek esetében is, Washington sokáig ellenállt annak, hogy átadjanak ilyeneket.

A Trump-kormányzat most az európai szövetségesekkel fizettetné ki a Szentpétervárt és Moszkvát is gond nélkül elérő Tomahawkokat – erre utalt J.D. Vance alelnök, aki először volt hajlandó nyilvánosan beszélni a lehetséges szállításokról.

Keith Kellogg, az amerikai elnök ukrajnai különmegbízottja hozzátette,

úgy értelmezi az elnök és alelnök szavait, hogy Washington engedélyezi az általa gyártott fegyverekkel való nagy hatótávolságú csapásokat Oroszország ellen.

„Többé nincsenek biztonságos helyek” – mondta a különmegbízott.

A 450 kilogrammos töltetet hordozó Tomahawk félelmetes fegyver, viszont szakértők megjegyzik: az Egyesült Államok évi 50-70 darabot gyárt, az idén több százat elhasznált a Közel-Keleten és tartalékol továbbiakat egy tajvani konfliktus esetére.

„Ezért nehéz lehet annyit átadnia Ukrajnának, ami érezhető hatással járna. Továbbá a célravezetés közvetlen amerikai részvételt tesz szükségessé. Lehet, hogy a Tomahawkok belengetése csak tárgyalási taktika” – mondta egy brit elemző.

Washington az ukrán mélységi csapásokat is hírszerzési adatokkal támogatná

