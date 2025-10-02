ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 2. csütörtök Petra
BGM-109 Tomahawk amerikai cirkáló rakéta
Nyitókép: Wikipédia

Ukrajna Tomahawkokat kaphat: megszólalt a Kreml

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Oroszország "megfelelő módon" fog reagálni arra, ha az Egyesült Államok Tomahawk manőverező repülőgépeket adna át Ukrajnának - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője csütörtökön újságíróknak.

Azzal az amerikai sajtójelentéssel kapcsolatban, amely szerint az Egyesült Államok hírszerzési adatokat adhat majd át Ukrajnának "online módban", hogy Oroszország mélységi területeire mérjen csapást, Peszkov azt hangoztatta, hogy "ez nem újdonság".

Megismételte, hogy Oroszország nem fogja válasz nélkül hagyni, ha hozzányúlnak a a kintlévőségeihez. Az EU-nak az orosz eszközökkel kapcsolatos magatartását egy bandáéhoz hasonlította.

"Van, aki őrködik, van, aki rabol, és van, aki pedig - mint Belgium - azt kiabálja: +Fiúk, vállaljunk együtt felelősséget!+" - nyilatkozott a szóvivő.

Közölte, hogy Donald Trump amerikai elnök részéről még nem érkezett válasz orosz hivatali partnerének, Vlagyimir Putyinnak a javaslatára, hogy a felek egy évig, annak a 2026. február 5-én esedékes lejárta után is tartsák magukat a hadászati támadófegyverek csökkentéséről megkötött orosz-amerikai Új START-megállapodáshoz.

A moldovai parlamenti választásokra kitérve azt mondta: ezek megmutatták, hogy a moldovaiak "jó fele" támogatja a kapcsolatok rendezését Oroszországgal. Sajnálkozását fejezte ki Maia Sandu moldovai elnök nyilatkozatával kapcsolatban, amely szerint megoldást kell találni az orosz erők kivonására a szakadár Dnyeszter menti területekről.

