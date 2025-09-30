Visszaléptetné a briteket az EU-ba a Munkáspárt trónkövetelője

Andy Burnham a brit Munkáspárt egyik titánja – az ifjú jelző azért nem illik az amúgy dinamikus politikusra, mert kinézete ellenére már betöltötte az 55-t. Burnham jelenleg Manchester polgármestere, de volt már kulturális és egészségügyi miniszter is.

És ő az, akit most elkezdtek emlegetni az egy éve kormányzó, de gyorsan népszerűtlenné vált Sir Kier Starmer pártonbelüli kihívójaként.

Burnham most kimondta azt, amit sokan Starmertől, a mindig finoman és nem szónoki módon fogalmazó egykori jogásztól és ügyésztől vártak: Nagy-Britanniának vissza kellene lépnie az Európai Unióba.

Manchester első embere ezt a most zajló, hagyományos őszi pártkonferencián közölte, hozzátéve, hogy

„Nagy-Britannia távozása az Európai Unióból pénzügyi katasztrófa volt”.

Azt is megjegyezte, hogy „nem lenne reménytelen a gazdasági témákban”, ha miniszterelnök lenne.

Burnham korábban szemérmesen kerülte, hogy nyíltan felvállalja pártvezetői és így miniszterelnöki ambícióit. Viszont spekulációt váltott ki egy nem a városvezetéssel kapcsolatos múlt heti megjegyzése: Nagy-Britanniának nem kéne a kötvénypiacok túszának lennie. Három évvel ezelőtt ugyanis a rekord-rövid miniszterelnökségű Liz Truss balsikerű miniköltségvetése az egekbe nyomta a hozamokat és így az ország által fizetendő kamatokat is. A dominóhatás egészen a lakástulajdonosokig ért, akiknek felment a havi jelzálog törlesztő-részletük.

Starmer azzal válaszolt, hogy burkoltan párhuzamot vont Burnham és a konzervatív Truss közé: „ő feladta a fiskális szabályokat az adócsökkentésért, ami katasztrófa volt a dolgozó embereknek” – magyarázta. „Ha megint feladnánk a szabályokat, de a költekezésért, ugyanaz történne. Nem vagyok hajlandó még egyszer ilyesminek kitenni a dolgozó embereket”.

Ami most nagyobbat szólt az Burnham véleménye volt a brexitről – ami megintcsak nem egy polgármestert izgató téma.

„Nyíltan ki kell mondani a kilépés katasztrofális hatásait... nincs többé az a növekedés, ami régen volt”

– mondta. „Hosszútávon – őszinte leszek – remélem, még az életemben látni fogom, hogy az ország újra csatlakozik”.

Burnham ezután megbírálta a Starmer-kormány új ötletét, a kötelező digitális személyi igazolványt. A britek ez ellen – a személyi szabadságjogok erős hagyománya miatt – erős ellenérzéseket táplálnak – miközben más országok azon derülnek, hogy a villany- és gázszámlával igazolják a lakóhelyüket. A digitális személyit ellenző petíció a hétvégén már 1,6 millió aláírást számlált.

A Starmer-kormányzat a virtuális okmányt nem az ügyintézés megkönnyítésére akarja bevezetni, hanem az illegális migráció elleni fellépésként akarja beállítani.

Andy Burnham mindeközben azt mondja a pártvezetői és miniszterelnök ambíciót firtatóknak: őt „úgy kéne kivonszolni Manchesterből”, de hozzáteszi: nem tudja megjósolni a jövőt.