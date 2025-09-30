ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.67
usd:
332.59
bux:
98790.52
2025. szeptember 30. kedd Jeromos
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Flags of the United Kingdom and the European Union.Brexit concept.
Nyitókép: egal/Getty Images

Visszaléptetné a briteket az EU-ba a Munkáspárt trónkövetelője

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

“Lépjünk be ismét az Európai Unióba” – erre szólított fel a brit Munkáspárt ama meghatározó alakja, aki Starmer miniszterelnök kihívója lehet a párton belül.

Andy Burnham a brit Munkáspárt egyik titánja – az ifjú jelző azért nem illik az amúgy dinamikus politikusra, mert kinézete ellenére már betöltötte az 55-t. Burnham jelenleg Manchester polgármestere, de volt már kulturális és egészségügyi miniszter is.

És ő az, akit most elkezdtek emlegetni az egy éve kormányzó, de gyorsan népszerűtlenné vált Sir Kier Starmer pártonbelüli kihívójaként.

Burnham most kimondta azt, amit sokan Starmertől, a mindig finoman és nem szónoki módon fogalmazó egykori jogásztól és ügyésztől vártak: Nagy-Britanniának vissza kellene lépnie az Európai Unióba.

Manchester első embere ezt a most zajló, hagyományos őszi pártkonferencián közölte, hozzátéve, hogy

„Nagy-Britannia távozása az Európai Unióból pénzügyi katasztrófa volt”.

Azt is megjegyezte, hogy „nem lenne reménytelen a gazdasági témákban”, ha miniszterelnök lenne.

Burnham korábban szemérmesen kerülte, hogy nyíltan felvállalja pártvezetői és így miniszterelnöki ambícióit. Viszont spekulációt váltott ki egy nem a városvezetéssel kapcsolatos múlt heti megjegyzése: Nagy-Britanniának nem kéne a kötvénypiacok túszának lennie. Három évvel ezelőtt ugyanis a rekord-rövid miniszterelnökségű Liz Truss balsikerű miniköltségvetése az egekbe nyomta a hozamokat és így az ország által fizetendő kamatokat is. A dominóhatás egészen a lakástulajdonosokig ért, akiknek felment a havi jelzálog törlesztő-részletük.

Starmer azzal válaszolt, hogy burkoltan párhuzamot vont Burnham és a konzervatív Truss közé: „ő feladta a fiskális szabályokat az adócsökkentésért, ami katasztrófa volt a dolgozó embereknek” – magyarázta. „Ha megint feladnánk a szabályokat, de a költekezésért, ugyanaz történne. Nem vagyok hajlandó még egyszer ilyesminek kitenni a dolgozó embereket”.

Ami most nagyobbat szólt az Burnham véleménye volt a brexitről – ami megintcsak nem egy polgármestert izgató téma.

„Nyíltan ki kell mondani a kilépés katasztrofális hatásait... nincs többé az a növekedés, ami régen volt”

– mondta. „Hosszútávon – őszinte leszek – remélem, még az életemben látni fogom, hogy az ország újra csatlakozik”.

Burnham ezután megbírálta a Starmer-kormány új ötletét, a kötelező digitális személyi igazolványt. A britek ez ellen – a személyi szabadságjogok erős hagyománya miatt – erős ellenérzéseket táplálnak – miközben más országok azon derülnek, hogy a villany- és gázszámlával igazolják a lakóhelyüket. A digitális személyit ellenző petíció a hétvégén már 1,6 millió aláírást számlált.

A Starmer-kormányzat a virtuális okmányt nem az ügyintézés megkönnyítésére akarja bevezetni, hanem az illegális migráció elleni fellépésként akarja beállítani.

Andy Burnham mindeközben azt mondja a pártvezetői és miniszterelnök ambíciót firtatóknak: őt „úgy kéne kivonszolni Manchesterből”, de hozzáteszi: nem tudja megjósolni a jövőt.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Visszaléptetné a briteket az EU-ba a Munkáspárt trónkövetelője

brexit

nagy-britannia

európai unió

brit munkáspárt

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Lízingszövetség: a tendencia negatív, csak a céges vásárlások húzzák a hazai autópiacot

Lízingszövetség: a tendencia negatív, csak a céges vásárlások húzzák a hazai autópiacot

Alapvetően a céges vásárlások húzzák a hazai új autópiacot, a vállalatok által lebonyolított beszerzések a piac 70-80 százalékát teszik ki – mondta az InfoRádióban a Magyar Lízingszövetség elnöke.
 

Bazsó Gábor elmondja: Elon Musk a közjó megszállottja vagy hataloméhes szélhámos?

Bazsó Gábor Karotta: az elektromos átállás elkerülhetetlen, csak az időpont kérdéses – de Európa csak toporog

VIDEÓ
Szájkarate és dróntámadás: mi dönti el a háborút? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
A világ és Elon Musk: hogy jutunk a Teslától az űrbe? Bazsó Gábor Karotta, Inforádió, Aréna
Kirk-gyilkosság: Kezdődik-e új időszámítás Amerikában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.30. kedd, 18:00
Kövér László
az Országgyűlés elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egész Oroszország veszélyben lehet, rettegett rakétákat kaphat Kijev – Ukrajnai háborús híreink kedden

Egész Oroszország veszélyben lehet, rettegett rakétákat kaphat Kijev – Ukrajnai háborús híreink kedden

Oroszországban most már bármilyen katonai létesítményre képes csapást mérni Ukrajna – jelentette ki Andrij Sibiha ukrán külügyminiszter egy nyilvános fórumon. Keith Kellogg, Donald Trump amerikai elnök Ukrajna-ügyi különmegbízottja a Fox News-nak adott vasárnapi interjújában azt mondta, az Egyesült Államok engedélyezi Ukrajnának, hogy bizonyos esetekben mélységi csapásokat mérjen Oroszország területén – írja a Kyiv Independent. Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő reagált azokra az amerikai állításokra, melyek szerint Ukrajna Tomahawk nagy hatótávolságú rakétákat kaphat – írják ukrán lapok. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mi történt? Fegyverrel szállították ki a kocsijából a bokszvilágbajnokot saját ünnepségén

Mi történt? Fegyverrel szállították ki a kocsijából a bokszvilágbajnokot saját ünnepségén

Terence Crawford bokszvilágbajnokot fegyverrel kényszerítették ki autójából az omahai rendőrök egy közlekedési ellenőrzés során.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Hamas 'reviewing' Gaza peace plan after Trump warns group to accept terms

Hamas 'reviewing' Gaza peace plan after Trump warns group to accept terms

President Trump said if Hamas didn't accept the 20-point plan, he would give Israel "full backing to do what you would have to do".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 30. 05:24
Járványszerű jegyüzérkedés és hamis jegyek borítják ki a PL-drukkereket
2025. szeptember 29. 19:48
Charlie Kirk mozgalma nő, a szakadék mélyül
×
×
×
×