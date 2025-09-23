ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.84
usd:
329.72
bux:
98265.94
2025. szeptember 23. kedd Tekla
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Petr Pavel cseh elnök a Csehszlovákia szovjet megszállása 55. évfordulójának alkalmából rendezett emlékünnepségen beszél a Cseh Rádió prágai épülete előtt 2023. augusztus 21-én. A Szovjetunió és a Varsói Szerződés négy másik tagállama 1968. augusztus 20-án indított inváziót a prágai tavasz elfojtására.
Nyitókép: MTI/EPA/Martin Divisek

Nyílt levélben tiltakoznak cseh hírességek az államfőnél

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Több mint háromszáz ismert cseh személyiség nyílt levélben fordult Petr Pavel államfőhöz a Gázai övezetben zajló események miatt. A levélben kifejezik aggodalmukat amiatt, hogy a cseh kormány, Petr Fiala miniszterelnök vezetésével nem tesz eleget az emberi jogok és a nemzetközi jog betartatásáért. Csehország nem tervezi a palesztin állam elismerését, bár a külügyminisztérium hangsúlyozta, hogy támogatják a kétállami megoldást.

A „Beszéljünk róla” kezdeményezés keretében elküldött levél aláírói között olyan közéleti személyiségek szerepelnek, mint Anna Šabatová volt ombudsman, Antonín Hradilek korábbi cseh diplomata, valamint Tomáš Klus zenész és Petra Hůlová író.

A levél szerint Prága nyíltan támogatja az izraeli kormány lépéseit Gázában, jóllehet tisztában van azzal, hogy Benjamin Netanjahu miniszterelnök kabinetje súlyosan megsérti a nemzetközi jogot. „Az izraeli kormány nyíltan törekszik a Gázai övezet teljes elpusztítására és lakosságának elűzésére. A gázaiakat ismételt kitelepítésekre kényszerítik anélkül, hogy biztosítanák számukra a szállást, az élelmet, a biztonságot, valamint a megfelelő higiéniai és egészségügyi feltételeket” – áll a levélben.

Az aláírók szerint a Fiala-kormány ezzel megszegi saját törvényi kötelezettségét, amely előírja, hogy minden államnak meg kell akadályoznia a népirtást, az ENSZ vonatkozó egyezménye és a cseh jogrend értelmében. Emellett a kabinet és a miniszterelnök ellenáll minden nemzetközi kezdeményezésnek, amely a tűzszünet, a túszok szabadon engedése és a politikai megoldások előmozdítására irányulna. A levél szerint ezzel a cseh kormány legitimizálja a palesztinok szenvedését és dehumanizálja őket.

A nemzetközi színtéren közben zajlik az ENSZ Közgyűlése New Yorkban, ahol több ország – köztük Ausztrália, Nagy-Britannia, Kanada és Franciaország is – elismerte a Palesztin Államot. Csehország azonban hivatalosan nem tervezi a palesztin állam elismerését, bár a külügyminisztérium hangsúlyozta, hogy támogatják a kétállami megoldást, amelyet szerinte csak a felek közvetlen tárgyalása révén lehet elérni.

Petr Pavel elnök vasárnap arra hívta fel a figyelmet, hogy a palesztin államiság kérdésében minden érintett fél, így Izrael tárgyalásainak eredménye kell legyen a mérvadó, és legalább az alapvető feltételeknek teljesülniük kell. Ellenkező esetben szerinte a lépés csupán politikai deklaráció, amely nehezítheti a valódi tárgyalásokat.

Ez nem az első alkalom, hogy cseh közéleti szereplők és újságírók hangot adnak aggodalmuknak. Tavaly nyáron több száz cseh újságíró fordult a kormányhoz és az elnökhöz, hogy segítsenek a gázai újságíróknak, akiket szerintük az izraeli lépések sújtanak. Februárban pedig a „Beszéljünk róla” kezdeményezés a nemzetközi segítségnyújtás fokozását és a tűzszünet kikényszerítését követelte a cseh kormánytól. A cseh kabinet szóvivője akkor hangsúlyozta, hogy az ország álláspontja a konfliktusban teljes összhangban van a nemzetközi joggal, és az Izrael elleni intézkedések a terrorizmus elleni legitim fellépések keretében történnek.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Nyílt levélben tiltakoznak cseh hírességek az államfőnél

csehország

izrael

gázai övezet

nyílt levél

petr fiala

petr pavel

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Hogyan kerüljük el a karambolt ködben, jégen, vadveszélyben? Zsurzs Jenő, Inforádió, Aréna
Bóka János, Inforádió, Aréna
Harcban a lengyelek: orosz drónokkal, egymással és az EU-val is. Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.23. kedd, 18:00
Kis-Benedek József
biztonságpolitikai szakértő, címzetes egyetemi tanár, az MTA doktora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nyugtalanító fejlemények Csernobilban: újabb drónokról jelentettek a tiltott zónában

Nyugtalanító fejlemények Csernobilban: újabb drónokról jelentettek a tiltott zónában

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) jelentése szerint a leállított, de így is hűtésre szoruló Zaporizzsjai Atomerőmű biztonsági feltételei biztosítottak - számolt be az OAH. Rossz hír azonban, hogy a nem üzemelő ukrán Csernobili Atomerőműtől öt kilométerre, de még a tiltott zónán belül szintén drónokat észleltek, ami komoly veszélyt rejt magában.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Újra találkozik Trump és Zelenszkij: végre közeledhet a háború lezárása?

Újra találkozik Trump és Zelenszkij: végre közeledhet a háború lezárása?

Volodimir Zelenszkij az ENSZ-ben ad képet a háború állásáról, és Donald Trumppal is találkozik.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israeli tanks advance further into Gaza City as Trump to address UN General Assembly

Israeli tanks advance further into Gaza City as Trump to address UN General Assembly

It comes after France joined the UK, Canada, Australia and Portugal in formally recognising a Palestinian state in recent days.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 22. 20:48
Cseh parlamenti választás: Milos Zeman hátat fordít Andrej Babišnak, de az ANO továbbra is vezet
2025. szeptember 22. 12:22
Tizenhárom év után váltás történt a Csemadok élén
×
×
×
×