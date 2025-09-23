Nyílt levélben tiltakoznak cseh hírességek az államfőnél

A „Beszéljünk róla” kezdeményezés keretében elküldött levél aláírói között olyan közéleti személyiségek szerepelnek, mint Anna Šabatová volt ombudsman, Antonín Hradilek korábbi cseh diplomata, valamint Tomáš Klus zenész és Petra Hůlová író.

A levél szerint Prága nyíltan támogatja az izraeli kormány lépéseit Gázában, jóllehet tisztában van azzal, hogy Benjamin Netanjahu miniszterelnök kabinetje súlyosan megsérti a nemzetközi jogot. „Az izraeli kormány nyíltan törekszik a Gázai övezet teljes elpusztítására és lakosságának elűzésére. A gázaiakat ismételt kitelepítésekre kényszerítik anélkül, hogy biztosítanák számukra a szállást, az élelmet, a biztonságot, valamint a megfelelő higiéniai és egészségügyi feltételeket” – áll a levélben.

Az aláírók szerint a Fiala-kormány ezzel megszegi saját törvényi kötelezettségét, amely előírja, hogy minden államnak meg kell akadályoznia a népirtást, az ENSZ vonatkozó egyezménye és a cseh jogrend értelmében. Emellett a kabinet és a miniszterelnök ellenáll minden nemzetközi kezdeményezésnek, amely a tűzszünet, a túszok szabadon engedése és a politikai megoldások előmozdítására irányulna. A levél szerint ezzel a cseh kormány legitimizálja a palesztinok szenvedését és dehumanizálja őket.

A nemzetközi színtéren közben zajlik az ENSZ Közgyűlése New Yorkban, ahol több ország – köztük Ausztrália, Nagy-Britannia, Kanada és Franciaország is – elismerte a Palesztin Államot. Csehország azonban hivatalosan nem tervezi a palesztin állam elismerését, bár a külügyminisztérium hangsúlyozta, hogy támogatják a kétállami megoldást, amelyet szerinte csak a felek közvetlen tárgyalása révén lehet elérni.

Petr Pavel elnök vasárnap arra hívta fel a figyelmet, hogy a palesztin államiság kérdésében minden érintett fél, így Izrael tárgyalásainak eredménye kell legyen a mérvadó, és legalább az alapvető feltételeknek teljesülniük kell. Ellenkező esetben szerinte a lépés csupán politikai deklaráció, amely nehezítheti a valódi tárgyalásokat.

Ez nem az első alkalom, hogy cseh közéleti szereplők és újságírók hangot adnak aggodalmuknak. Tavaly nyáron több száz cseh újságíró fordult a kormányhoz és az elnökhöz, hogy segítsenek a gázai újságíróknak, akiket szerintük az izraeli lépések sújtanak. Februárban pedig a „Beszéljünk róla” kezdeményezés a nemzetközi segítségnyújtás fokozását és a tűzszünet kikényszerítését követelte a cseh kormánytól. A cseh kabinet szóvivője akkor hangsúlyozta, hogy az ország álláspontja a konfliktusban teljes összhangban van a nemzetközi joggal, és az Izrael elleni intézkedések a terrorizmus elleni legitim fellépések keretében történnek.