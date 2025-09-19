ARÉNA
2025. szeptember 19. péntek
Rendőrök és újságírók a németországi Sehnde városában lévő, szigorúan őrzött börtönnél, ahonnan a német Christian Brückner, a 2007-ben eltűnt brit kislány, Madeleine McCann feltételezett elrablója és gyilkosa egy másik bűncselekménye miatt letöltött, hétéves büntetése után távozik 2025. szeptember 17-én. A 49 éves Christian Brücknert, aki visszaeső pedofil és többször elítélték már szexuális bűncselekmények, köztük gyermekek szexuális bántalmazása miatt, 2020-ban gyanúsították meg azzal, hogy köze van Madeleine McCann eltűnéséhez. Mobiltelefonos bizonyítékok megerősítik, hogy Brückner 2007. május 3-án, Madeleine eltűnésének éjszakáján a portugáliai Praia da Luzban tartózkodott.
Nyitókép: MTI/AP/Markus Schreiber

Lehet, nem sokáig szívhat szabad levegőt a McCann-ügy fő gyanúsítottja

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)
ELŐZMÉNYEK

A brit hatóságok a Portugáliában eltűnt kislány, Madeleine McCann ügyében a fő gyanúsított kiadatását követelhetik. Mindezt azután hogy az elrablásával vádolt német férfi egy másik ügyben kapott büntetése letöltése után elhagyta a börtönt.

A londoni rendőrség mérlegeli a lehetőséget, hogy kérvényezze Christian Brücknernek az Egyesült Királyságba való kiadatását. A német férfit hazája törvényei szerint csak Christian B.-ként említik, de a brit sajtó kiadta a nevét és egy korábbi fényképét is.

Pénteken egy újabb kép jelent meg róla, amint immár szabadlábon egy hamburgert eszik és cigarettázik. Brückner neve többször is felmerült Madeleine McCann eltűnése ügyében. Brückner, aki Németországban ült hét évet egy idősebb nő elleni nemi erőszakért, szerdán szabadult.

Az eset 2005-ben történt Praia da Luz-ban, két évvel azelőtt, hogy a hároméves kislány eltűnt volna ugyanabban a portugál üdülővárosban, ahol épp a családjával nyaralt.

A brit rendőrség 2011 óta formálisan is támogatja a portugál és a német hatóságok nyomozását Madeleine eltűnése ügyében. A londoni rendőrfőnök szerint Brückner, aki jelenleg 49 éves, továbbra is a fő gyanúsított, és ezt „a német és portugál kollégák is megerősítik”. Bár Németországban nem sikerült elegendő bizonyítékot gyűjteni a vádemeléshez, a brit hatóságok most a kiadatás lehetőségeit mérlegelik.

A Scotland Yard vezetője hangsúlyozta: „A németek mindent megtettek, amit a törvényeik lehetővé tettek.

Brücknernek nagyon súlyos bűncselekményekből álló múltja van. Számunkra továbbra is gyanúsított a Madeleine McCann eltűnésével kapcsolatos nyomozásban.”

Mark Rowley elmondta, hogy egy gyilkosság súlyossága miatt nem szükséges, hogy a bűncselekmény ügyében az adott országban hozzanak ítéletet: „Számtalan kérdés merül fel. Egy brit állampolgár ellen elkövetett gyilkosság bizonyos körülmények között azt jelenti, hogy az Egyesült Királyságban is vádat emelhetnek.” A rendőrfőnök hozzátette, hogy jelenleg a német és portugál hatóságokkal egyeztetve értékelik a helyzetet.

Brückner ugyanakkor tagad. A brit sajtó korábban beszámolt róla, hogy a gyanúsított elutasította az együttműködést a londoni rendőrséggel.

A brit ügyészi szolgálat volt kiadatási vezetője, Nick Vamos szerint a kiadatás elméletileg lehetséges, de elegendő bizonyíték szükséges a vádemeléshez. Rowley rendőrfőnök korábban már részt vett a McCann-nyomozásban, és elmondta, hogy egy korábbi brit fellebbezés nyomán került Brückner a gyanúsítottak közé, ami után a német hatóságok is csatlakoztak a nyomozáshoz.

Lehet, nem sokáig szívhat szabad levegőt a McCann-ügy fő gyanúsítottja

