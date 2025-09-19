Lehet, nem sokáig szívhat szabad levegőt a McCann-ügy fő gyanúsítottja

A londoni rendőrség mérlegeli a lehetőséget, hogy kérvényezze Christian Brücknernek az Egyesült Királyságba való kiadatását. A német férfit hazája törvényei szerint csak Christian B.-ként említik, de a brit sajtó kiadta a nevét és egy korábbi fényképét is.

Pénteken egy újabb kép jelent meg róla, amint immár szabadlábon egy hamburgert eszik és cigarettázik. Brückner neve többször is felmerült Madeleine McCann eltűnése ügyében. Brückner, aki Németországban ült hét évet egy idősebb nő elleni nemi erőszakért, szerdán szabadult.

Az eset 2005-ben történt Praia da Luz-ban, két évvel azelőtt, hogy a hároméves kislány eltűnt volna ugyanabban a portugál üdülővárosban, ahol épp a családjával nyaralt.

A brit rendőrség 2011 óta formálisan is támogatja a portugál és a német hatóságok nyomozását Madeleine eltűnése ügyében. A londoni rendőrfőnök szerint Brückner, aki jelenleg 49 éves, továbbra is a fő gyanúsított, és ezt „a német és portugál kollégák is megerősítik”. Bár Németországban nem sikerült elegendő bizonyítékot gyűjteni a vádemeléshez, a brit hatóságok most a kiadatás lehetőségeit mérlegelik.

A Scotland Yard vezetője hangsúlyozta: „A németek mindent megtettek, amit a törvényeik lehetővé tettek.

Brücknernek nagyon súlyos bűncselekményekből álló múltja van. Számunkra továbbra is gyanúsított a Madeleine McCann eltűnésével kapcsolatos nyomozásban.”

Mark Rowley elmondta, hogy egy gyilkosság súlyossága miatt nem szükséges, hogy a bűncselekmény ügyében az adott országban hozzanak ítéletet: „Számtalan kérdés merül fel. Egy brit állampolgár ellen elkövetett gyilkosság bizonyos körülmények között azt jelenti, hogy az Egyesült Királyságban is vádat emelhetnek.” A rendőrfőnök hozzátette, hogy jelenleg a német és portugál hatóságokkal egyeztetve értékelik a helyzetet.

Brückner ugyanakkor tagad. A brit sajtó korábban beszámolt róla, hogy a gyanúsított elutasította az együttműködést a londoni rendőrséggel.

A brit ügyészi szolgálat volt kiadatási vezetője, Nick Vamos szerint a kiadatás elméletileg lehetséges, de elegendő bizonyíték szükséges a vádemeléshez. Rowley rendőrfőnök korábban már részt vett a McCann-nyomozásban, és elmondta, hogy egy korábbi brit fellebbezés nyomán került Brückner a gyanúsítottak közé, ami után a német hatóságok is csatlakoztak a nyomozáshoz.