Nyeregben érezheti magát Andrej Babiš pártja a cseh választások előtt három héttel

Az ANO első alelnöke, Karel Havlíček a hétvégén a Nova televízió politikai vitaműsorában világossá tette: a mozgalom kizárja a koalíciós együttműködést olyan pártokkal, amelyek megkérdőjelezik Csehország NATO- vagy Európai Uniós tagságát. Úgy fogalmazott:

„Ha bármilyen követelmény veszélyeztetné országunk biztonságát vagy gyengítené geopolitikai helyzetét, akkor ezzel a párttal nem fogunk szövetkezni.”

Havlíček hangsúlyozta, hogy egy esetleges népszavazás Csehország NATO- vagy EU-tagságáról szóba sem jöhet. Szerinte az, ha valaki felveti az unióból vagy a szövetségből való kilépés lehetőségét, nemcsak komoly presztízsveszteséggel járna, hanem gazdasági károkat, pénzügyi hátrányokat és nemzetközi pozícióvesztést is okozna. Egy ilyen lépés ráadásul veszélyes lenne Csehország biztonságára nézve. A politikus hozzátette: bár az ANO gyakran kritizálja Brüsszelt, a mozgalom célja nem a kilépés, hanem az unió reformja. Ez jól illeszkedik abba a kampányüzenetbe, amellyel Andrej Babiš mozgalma igyekszik megszólítani a szavazókat: bírálják az unió működését, de közben megerősítenék az ország helyét a nyugati szövetségi rendszerben.

A csehek többsége egypárti Babis-kormányt szeretne, 31 százalék fölött van és simán vezet Babis pártja

Csehországban október 3-án és 4-én tartják a parlamenti választásokat.

A Median mérése szerint a jelenlegi ellenzéki, Babis-féle Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom egypárti kormánya lenne a leginkább elfogadható a csehek relatív többsége számára.

Egy ANO-kabinetet a megkérdezettek 41 százaléka tartott elfogadhatónak, a második helyen az ANO és a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom potenciális koalíciója végzett 37 százalékos támogatottsággal, míg a harmadik helyen a jelenlegi kormánypártokból és a Kalózokból álló ötpárti koalíciós kormány végzett 31 százalékos támogatottsággal.

A felmérést szeptember 3. és 5. között készítették 1004 ember megkérdezésével.

A Median elemzése szerint az egypárti ANO-kormánynak leginkább az idősebbek körében van nagy támogatottsága, míg a fiatalabbak körében alacsonyabb.

A STEM közvélemény-kutató ügynökség legfrissebb felmérése szerint az ANO a szavazatok 31,3 százalékát szerezné meg, ha most tartanák a voksolást.

A második helyen a kormányzó pártokból álló Spolu koalíció áll, amely három jobboldali párt (Polgári Demokrata Párt, Kereszténydemokrata Unió, TOP 09) együttműködéséből jött létre. Nekik most 20,2 százalékos támogatottságot mértek.

A harmadik helyre a Szabadság és Közvetlen Demokrácia, azaz az SPD kerülne 12,5 százalékkal. Ők hagyományosan euroszkeptikus és bevándorlásellenes álláspontjukkal szólítják meg szavazóikat.

A Kalózpárt – amely az előző választások után még kormányzati szerephez is jutott – most ismét kétszámjegyű, 10 százalékos eredményt érne el. Hasonlóan áll a Polgármesterek és Függetlenek pártja, a STAN is, amely szintén tíz százalékon áll, így a két politikai erő fej fej mellett halad.

A kisebb pártok közül bekerülne a parlamentbe a kommunisták és szociáldemokraták közös listája, a Stačilo! koalíció, amely 7,4 százalékot kapna. Rajtuk kívül sikeres lehet a Motorosok nevű mozgalom is, amely elsősorban a közlekedéssel, autótulajdonosokat érintő szabályozásokkal és adókkal kapcsolatban szólítja meg a választókat. Nekik most 6 százalékot jósolnak.