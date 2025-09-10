ARÉNA
Nyitókép: Pixabay

Most bukhat le Banksy!

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Vajon most egyértelműen kiderül, ki is Banksy? Napvilágra kerülhet a híres graffitiművész személyazonossága, miután egy olyan falfestménye jelent meg Londonban, amely felbőszítette az igazságszolgáltatás képviselőit.

Véget vethetnek a több évtizedes rejtélynek a brit rendőrök, és végre kiderülhet, mi is valódi neve a híres bristoli falfestőnek, Banksynek.

A hatóság egy újabb, provokatív Banksy-graffiti nyomán lendült mozgásba. A művész a London központjában található, a fontos polgári pereket és közigazgatási ügyeket tárgyaló, neogótikus bírósági épület, a Royal Courts of Justice falát célozta meg. Ide festett egy olyan képet, amelyen egy földön fekvő és vérrel összefröcskölt táblát tartó tüntető látható, akit egy parókás bíró ütlegel azzal a fakalapáccsal, amellyel lezárja az ítéleteket.

Érdekes módon a képet a brit bal- és jobboldal, a Gázáért tüntető, terrorcsoport támogatásával vádolt aktivisták és a migráns- vagy transzbíráló tweetjeik miatt letartóztatottak is magunkénak érezhetik.

Azt, hogy eredeti Banksy-festményről van szó, maga a művész erősítette meg, amikor kiposztolta a művet az Instagramra.

A hatóságok "bűncselekménynek minősülő károkozás" miatt vizsgálatot indítottak, a képet pedig gyorsan letakarták, és fémpaneleket tettek elé.

Kedden már az volt a hír, hogy "eltávolíthatják" a festményt a műemléképületről, de kérdés, hogy ezt hogy teszik meg. Volt olyan eset korábban, hogy egy Banksy-művet kivágtak a falból, és a kép feltűnt egy amerikai aukción. A most feltűnt festményt biztonsági őrök vigyázzák ahelyett, hogy egyszerűen lemosták vagy levakarták volna a falról.

Egy pár éve előkerült és több mint 20 éves BBC-interjúban egyébként arról beszélt, hogy bárkinek joga van lemázolni az ő képeit, ahogy neki is joga van festeni. Akkor – több mint 20 éve még szárnyait bontogató művészként – már megvolt a véleménye az igazságszolgáltatásról, de a saját mvűvészet jogi státusáról is:

"Ez nem anarchizmus, hanem inkább az, hogy kinek van joga ítélkezni bárki más felett. Ha egyszer összetűzésbe kerültél a törvénnyel, akkor nagyon gyorsan szkeptikus leszel mindennel szemben" – mondta. Azt is elárulta, hogy miért volt már akkor a festményeinek politikai üzenete – és úgy tűnik, ehhez a krédójához a következő évtizedekben is ragaszkodott: „Nem tartom magam nagyon politizáltnak, sok sört iszom és dohányzom, de ha már egy pillanatnál hosszabban elgondolkozol az életedről, akkor rájössz, hogy a cipőt, amit hordasz vagy a kávédat, italodat valaki olyan készíti valahol a világon, akit kihasználnak és kirabolnak. Szóval ha egy pillanatig elgondolkozol, akkor már politizáltabb vagy, mint a legtöbb ember. Azt hiszem, az emberek lusták."

A két éve előásott interjú vágatlan változatában megkérdezik tőle azt is, Robert Banks-e a neve, amit nem tagad.

Banksy kapcsán korábban felmerült, hogy a bristoli alapítású és a budapesti Sziget fesztiválon is fellépett Massive Attack együttes társalapítója, Robert Del Naja lehet. Egy másik elmélet szintén a zene világához kötötte, e szerint a Gorillaz virtuális zenekar egyik alapítója, Jamie Hewlett grafikus lehet Banksy. Ezeket cáfolta meg a két évvel ezelőtt felfedezett interjú.

Most, a műemléképületen megjelent festékszórós kép nyomán lehet, hogy végleg kiderül, ki is valójában a hosszú éveken át anonimitását sikeresen őrző Banksy.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Most bukhat le Banksy!

london

igazságszolgáltatás

banksy

