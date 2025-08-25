A szlovák külügyminiszter megfenyegette Ukrajnát a gázolajszállítások leállításával

A pozsonyi Slovnaft olajfinomító, amely orosz kőolajból különféle termékeket állít elő, jelenleg jelentős gázolajszállító Ukrajnába, ahol a havi fogyasztás 10 százalékát biztosítja, a szlovák diplomácia vezetője szerint Andrij Szibiha ezt az információt figyelembe vette, és továbbítani fogja.

„Értjük, hogy ez Ukrajnának bonyolult helyzet, de számunkra ez az infrastruktúra rendkívül fontos – annál is inkább, amikor azt látjuk, hogy maga Ukrajna is sérti a saját érdekeit, hiszen kockáztatja, hogy nem lesz elegendő üzemanyaga” – jelezte Blanár, hozzáfűzve, Szlovákiának nemzeti érdeke, hogy megvédje ezeket a szállításokat, ezért nyíltan kommunikál az ukrán féllel is.

A szlovák külügyminiszter emlékeztetett, hogy az Európai Unió még januárban, az Európai Tanács ülését követő nyilatkozatában lefektette: az energiát szállító infrastruktúra sérthetetlensége az unió számára oszthatatlan, és felszólította a harmadik feleket – így Ukrajnát, Oroszországot és másokat –, hogy ezt tartsák tiszteletben. Ha ez nem így történik, az Európai Bizottság vállalja, hogy intézkedéseket fog hozni. Emiatt a szlovák és a magyar külügyminiszter múlt pénteken, augusztus 22-én közös nyílt levelet küldött Kaja Kallasnak, az uniós diplomácia vezetőjének, valamint Dan Jörgensen energiaügyi biztosnak, amelyben azonnali lépéseket sürgettek az uniós tagállamok energiaellátásának biztonsága érdekében.

„Én nem akarom valamilyen módon eszkalálni a helyzetet a mai nyilatkozataimmal. Elsősorban pragmatikus megközelítést kérek. Tudom, hogy ez Ukrajnának fájdalmas, hiszen néhány nappal ezelőtt lebombáztak egy jelentős finomítót, amely termékekkel látta el egész Ukrajnát. De meg kell védenünk a saját érdekeinket” – hangsúlyozta Juraj Blanár.

A szlovák külügyminiszter szerint a legfontosabb, hogy a lehető leghamarabb véget érjen a háború Ukrajnában, amihez nagyon jelentősen hozzájárulhat az amerikai elnök, Donald Trump kezdeményezése. „Úgy tűnik, hogy ez béketárgyalásokhoz vezethet, mert csak ez tudja megállítani az Ukrajna részéről az orosz, illetve az Oroszország részéről az ukrán energetikai infrastruktúra elleni kölcsönös támadásokat. Azt tapasztaljuk, hogy ezek a támadások, annak ellenére, hogy zajlanak a béketárgyalások, egyre gyakoribbak, és hatással vannak a kritikus infrastruktúrára is, amelytől Szlovákia és Magyarország egyaránt függ” – tette hozzá Blanár, aki szerint ukrán kollégája biztosította arról, hogy az ő érdekük is a háború mielőbbi lezárása.