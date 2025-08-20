ARÉNA
Army soldiers advancing in combat.
Nyitókép: Michael Sugrue/Getty Images

Csehország úgy segítene Ukrajnának, ahogy a Balkánon is tette

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Ha Ukrajnában tűzszünet lép életbe, Csehország a Nyugat által Kijevnek nyújtandó biztonsági garanciák keretében nem küld katonákat a háború dúlta országba. „Prága segítséget nyújthatna például logisztikai támogatás, aknamentesítés vagy vegyi védelmi feladatok formájában, de a katonáink itthon maradnak” – jelentette ki Jana Černochová cseh védelmi miniszter.

A cseh védelmi tárca vezetője szerint a hétfői találkozó Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, több európai vezető és Donald Trump amerikai elnök között fontos előrelépést hozott a biztonsági garanciákról szóló vitában. Mint mondta, Európa és az Egyesült Államok egyetértenek abban, hogy a garanciáknak nem csupán szimbolikusnak kell lenniük, hanem világosnak és elrettentőnek. „Csehország a hajlandók koalíciójának tagja, Ukrajna oldalán áll, támogatja annak védelmét és jövőbeli biztonságát. De egyértelműen kijelentjük: cseh katonákat a frontra nem küldünk. Ha tűzszünet lesz, akkor olyan módon tudunk segíteni, ahogy például a Balkánon is tettük – logisztikában, aknamentesítésben vagy vegyi védelemben” – hangsúlyozta Černochová.

Szerinte jelenleg kulcsfontosságú az Egyesült Államok aktív szerepe és a garanciák konkrét paramétereiben való megállapodás. „Putyinnak most lehetősége van tárgyalóasztalhoz ülni. Ez egy olyan esély, amelyet nem szabad elszalasztani az ukrán és orosz katonák, valamint civilek élete érdekében. Ha Putyin elszalasztja ezt a lehetőséget saját esztelen imperialista érdekei miatt, akkor kemény válasznak kell következnie” – tette hozzá.

Robert Fico szlovák miniszterelnök is üdvözölte az ukrajnai fegyveres konfliktus rendezésében elért legfrissebb előrelépést. Szerinte a háború befejezésének két feltétele van. Erről egy közösségi oldalon közzétett videóban beszélt, miután videokonferenciát tartottak az Európai Unió tagállamainak vezetőivel, amelyre a washingtoni tárgyalásokat követő napon került sor.

Robert Fico szerint az első feltétel annak megértése, hogy Ukrajna nem válhat a NATO tagjává. A kormányfő hangsúlyozta, hogy ezt az álláspontot a háború kezdete óta képviseli. A háború befejezésének második feltételeként a területi változásokról szóló párbeszéd szükségességét nevezte meg, amely nélkül szerinte a konfliktus nem oldható meg.

„Ha ez a két alapvető megértés – az egyik Ukrajna NATO-tagságáról, a másik a katonailag ellenőrzött területekről – tűzszünethez és a szlávok értelmetlen öldöklésének befejezéséhez vezet, akkor az amerikai elnök által megnyitott folyamatot hatalmas személyes sikerének kell tekinteni” – mondta Fico. Hozzátette, sajnálatosnak tartja, hogy az uniónak Donald Trumpra kellett várnia, hogy megmutassa Európának a béke felé vezető utat.

A szlovák miniszterelnök kijelentette, hogy „normális szomszédi kapcsolatokat” szeretne Ukrajnával, ezért pozitívan értékeli az ukrán fél érdeklődését a szlovák és az ukrán kormány együttes ülése iránt. „Már keressük az időpontot és a helyszínt” – tette hozzá Robert Fico.

Israel calls up 60,000 reservists ahead of planned Gaza City offensive

Israel calls up 60,000 reservists ahead of planned Gaza City offensive

Troops are already operating in some areas ahead of the planned operation, which the ICRC says will worsen "an already catastrophic situation".

