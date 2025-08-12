ARÉNA
2025. augusztus 12. kedd Klára
Donald Trump amerikai elnök a Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel tartott találkozón a washingtoni Fehér Házban 2025. július 7-én.
Nyitókép: MTI/AP/Alex Brandon

„Óceánparti ingatlanok” – Donald Trump: Ukrajna területe aligha marad ugyanaz

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Miközben a világ azt várja, elhozza-e a pénteki Trump-Putyin találkozó az ukrajnai háború végét, az amerikai elnök egy "Joe Bidenhez méltó" baki keretében kimondta: Ukrajnának területi engedményeket kell tennie.

Donald Trump amerikai elnök szerint Ukrajnának el kell fogadnia, hogy átrajzolják a térképét – azaz területi engedményeket kell adnia Oroszországnak a békéért. Cserébe Trump azt ígérte, „megpróbalja visszaszerezni” az ország „óceánparti ingatlanjait” a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tervezett pénteki, alaszkai csúcson. Donald Trump szerint

területcsere lesz

és „módosítják a frontvonalat. Mi lehet a tengerparti terület? Egyes spekulációk szerint az orosz beltengerré változott Azovi-tenger egy partszakasza, benne a brutális harcok során elfoglalt Mariupollal. Szinte elképzelhetetlen azonban, hogy Moszkva ilyesmibe belemenjen.

A Fehér Ház ura egy több, mint egyórás sajtótájékoztatón az utóbbi hetek barátságos beszélgetései és megjegyzései után ismét keményen bírálta Volodimir Zelenszkijt, amiért közölte: nem fogadja el és nem írja alá, hogy Moszkvához kerüljön bármely, az orosz hadsereg által elfoglalt terület.

„Nagyon súlyosan nem értek egyet azzal, ahogy kezelte a háborút, amelynek soha nem kellett volna kirobbannia” – mondta Trump az ukrán elnökről. „Egy kissé zavar, hogy Zelenszkij azt mondja, alkotmányos jóváhagyást kell kapnom. Arra kapott-e jóváhagyást, hogy

háborúba kezdjen

és megöljön mindenkit? De a területcserére jóváhagyás kell neki?” – tette fel a kérdést.

Ugyanakkor közölte, hogy bár Zelenszkij nem lesz ott Alaszkában, de „az iránta való tiszteletből” először majd őt hívja fel a Vlagyimir Putyinnal folytatott találkozó után, még az európai és NATO-szövetségesek előtt. A telefon azonban csak akkor csörren meg Kijevben,

ha Putyin „fair alkut” ajánl fel.

Az ukrán elnök így a szokásos módon, európai szövetségeseinél keres majd támogatást egy konferenciahívásban még a Trump-Putyin csúcs előtt. A beszélgetést Friedrich Merz német kancellár szervezte és részt vesz benne majd Kier Starmer brit miniszterelnök.

A londoni The Times által említett találgatások szerint ellentmondó jelentéseket hallani arról, hogy az oroszok feladják a követelésüket, hogy a részben elfoglalt Zaporizzsja és Herszon régiókat is megkapják. Moszkvában viszont fordítási hibának nevezték azt az állítást, hogy Donyeck egészéért cserébe adnák fel a két másik régióra vonatkozó követelést – ami azzal járna, hogy megszűnne a korábban annektált Krím-félszigetre vezető, összefüggő orosz korridor.

Közben olyan hírek érkeztek, hogy az orosz csapatok hirtelen 10 kilométer mélységben előretörtek Donyeck megyében. Nyugati szakértők szerint ez jelzés Kijevnek: akkor is el tudják foglalni a Donbász egészét, ha az ukránok azt nem adják át önként.

Trump elnök közben elkövetett, egy elődjéhez, "Joe Bidenéihez mérhető" bakit: azt mondta a médiának, hogy „meglátogatom Putyint,

pénteken Oroszországba megyek”.

Alaszka ugyan egykor orosz terület volt, de II. Sándor cár 1867-ben eladta az Egyesült Államoknak.

