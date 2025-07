„A sok apró mozgás idővel összeadódik – és a városi rendszerek gyenge pontjait felerősítve áradásokhoz vezethet” – erre figyelmeztetett Leonard Ohenhen, a Virginiai Műszaki Egyetem geológus kutatója és a Nature Cities című szaklapban megjelent tanulmány kutatásvezetője.

A kutatás megállapította: az Egyesült Államok legnépesebb városai közül a 28 süllyed már annyira, hogy az sok helyen már az infrastruktúra biztonságát fenyegeti.

? 28 U.S. CITIES ARE SINKING - AND THEY’RE USING IT TO PUSH THE AGENDA



A new study says NYC, Houston, and 26 others are collapsing into the ground.



The official story? You used too much water.



But here’s the truth:



They drained the aquifers. They knew the ground would cave.… pic.twitter.com/ulDo25xHeG