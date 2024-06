WSJ: újabb aggodalmak Joe Biden "kognitív hanyatlása" miatt

Az amerikai elnökválasztási harcban a szemben álló jelöltek hívei előszeretettel bírálják az ellenfél tetteit és hiányosságait. Első pere után Donald Trumpot „elítélt bűnözőként” emlegetik. Kap azonban elég kritikát a hozzá hasonlóan nem túl ifjú Joe Biden elnök is.

Nála már korábban felmerült, hogy gondok lehetnek a kognitív képességeivel

– ami miatt Trump ráragasztotta a „Sleepy Joe” – azaz Álmos Józsi gúnynevet.

Most a The Wall Street Journal állt elő egy hosszú cikkel, amely szerint magasrangú illetékesek tudatában vannak annak, hogy „aggasztó mértékben szaporodnak az elnök bakijai”.

REPORT: The @WSJ Published An Article Detailing President @JoeBiden's Cognitive Decline, Citing INTERVIEWS WITH OVER 45 PEOPLE WHO OBSERVED SIGNS OF THE PRESIDENT'S #DEMENTIA DURING PRIVATE MEETINGS.

The Report Questions Biden's Fitness For Office. https://t.co/FurkGDaUiy — John Basham (@JohnBasham) June 5, 2024

Az egyik, amit említenek vele kapcsolatban, hogy „a főparancsnok olyan halkan beszél, hogy sokan nem is hallják". További bennfentesek szerint az elnök egyre gyakrabban evidenciának számító dolgokat is tanácsadói feljegyzéseiből olvas fel – ez történt januárban, amikor kongresszusi vezetőkkel tárgyalt Ukrajna támogatásáról. Öt forrás azt mondta: az elnök hosszú szüneteket tartott, néha lehunyta a szemét, és felmerült a kérdés, hogy „kikapcsolt-e”.

Kevin McCarthy volt republikánus házelnök elmondta: „Szoktam vele találkozni, amikor alelnök volt. Meglátogattam a házában. Most már nem ugyanaz az ember.”

I’ve often said that it feels like post Biden Presidency we will get a lot of tell alls that his cognitive decline was much worse than we even know.



Apparently, we don’t even have to wait that long. This WSJ article is brutal. pic.twitter.com/OaHuhD77VL — Josh Thomas (@Joshthomastn) June 5, 2024

A Bidennel dolgozó demokraták szerint vannak jó és rossz pillanatai. McCarthy és két másik forrás a tavalyi, adósságplafon-tárgyalások kapcsán hasonlót állít: Biden esetenként szabadon vitázott velük, máskor motyogott és a jegyzeteire támaszkodott.

A lap által „jelentésnek” nevezett cikket 45 washingtoni illetékessel, több hónap során tartott interjúk alapján írták meg. A Journal azt is megjegyezte: Biden hosszú törvényhozói karrierje során mesteri tárgyaló hírében állt, aki részletekbe menően ismerte a témákat.

Fehér házi illetékesek ugyanakkor visszautasították, hogy a 81 éves elnök képességei kezdenének leépülni, és a cikkben foglaltakat politikai manipulációnak nevezték.

Az újság megjegyezte: a neki nyilatkozó demokratáknak jelenteniük kellett a Fehér Háznak és sokszor második interjút adtak, amiben már az elnök képességeit dicsérték.

A lap emlékeztet rá: a három és fél évvel fiatalabb Donald Trumpnál is előfordult élő adásban, hogy összevissza beszélt.

This should be its own story — White House keeping tabs on journo interviews with Dems about Biden’s cognitive decline and then pressuring Dems to say only good things. https://t.co/wM8IOPWTt5 pic.twitter.com/KOS0S4bivq — Chuck Ross (@ChuckRossDC) June 5, 2024

Az úgynevezett jelentés nyomán Stuart Fischer New York-i belgyógyász azt mondta a Daily Mail című konzervatív brit lapnak, hogy már „jó ideje kognitív vizsgálatnak” kellett volna alávetni az elnököt. Azt is mondta: megérti, hogy Biden ellenáll, de azt nem, hogy az orvosa is ezt teszi.

JayOlshansky, az Illinois Egyetem kutatója, a Biden és Trump életkoráról írt jelentések szerzője szerint a cikkben nincs semmi új, „sok az önjelölt szakértő – ebben a témában az elnök és orvosa nyilatkozhat, a többi politizálás és életkorral szembeni előítélet”.

Nikki Haley, aki az előválasztások során Donald Trump legszámottevőbb republikánus ellenfele volt, azt mondta: Bidennek el kellene végeznie a demenciavizsgálatok „etalontesztjét”, a Montreal Kognitív Felmérést (MoCA). A teszt megalkotója, Ziad Nasredubbe kanadai ideggyógyász azt mondta, „ha én lennék Biden elnök orvosa, akkor alávetném a MoCA-nak, ha aggódnék a kongnitív teljesítménye miatt”.

(A Montreal Kognitív Tesztről itt találja három magyar kutató magyar nyelvű tanulmányát, benne a teszt leírásával, amely a Psychiatrica Hungarica – a Magyar Pszichológiai Társaság tudományos folyóiratában jelent meg.)

you know I keep that thing* on me



*the montreal cognitive assessment pic.twitter.com/2pxz67Mc7A — ??????? (@InsaneMistress) January 26, 2024

A Rupert Murdoch médiabirodalmához tartozó The Wall Street Journalt a Biden-táborban szeretik Trump-barátnak beállítani, de a konzervatív üzleti lap számos alkalommal inkább Trump-ellenes véleményeknek ad hangot.