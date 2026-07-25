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WASHINGTON, DC - JULY 24: U.S. President Donald Trump salutes while White House Press Secretary Karoline Leavitt (L) and White House Correspondents Association President Weijia Jiang (R) stand during the National Anthem at the re-scheduled White House Correspondents Dinner in the Presidential Ballroom at the Waldorf Astoria on July 24, 2026 in Washington, DC. The annual gala, hosted by the White House Correspondents Association, was re-scheduled to tonight after the original event in April was cut short when an armed man, later identified as Cole Tomas Allen, attempted to get past a Secret Service checkpoint. (Photo by Eric Lee/Getty Images)
Nyitókép: Eric Lee/Getty Images

Trump nekiment az újságíróknak, majd előkerült a 2028-as sapka

Infostart

Washingtonban kiemelt biztonsági intézkedések mellett, Donald Trump elnök részvételével, de szűkebb meghívotti körrel és új helyszínen tartották meg pénteken a fehér házi tudósítók gálavacsoráját, amely áprilisban merényletkísérlet miatt szakadt félbe.

A Fehér Házi Tudósítók Egyesületének éves rendezvénye az amerikai politikai újságírók kiemelt eseménye, az újból megrendezett vacsorán a Trump-adminisztráció számos tagja vett részt, ugyanakkor ezúttal J. D. Vance alelnök és Marco Rubio külügyminiszter távolmaradt.

Áprilisban az eseménynek helyet adó bálterem előterében egy felfegyverzett férfit fékeztek meg a hatóságok, aki az amerikai adminisztráció tagjai ellen akart merényletet végrehajtani. A Kaliforniából érkezett Cole Tomas Allen előzőleg vendégként jelentkezett be a Washington Hiltonba, amelynek alagsorában a bálterem található, így könnyen meg tudta közelíteni a helyszínt.

A washingtoni Waldorf-Astoria szállodában tartott megismételt gálavacsorán elmondott beszédében Donald Trump megemlékezett a Titkos Szolgálat ügynökéről, aki áprilisban megállította a merénylőt, miután mellkasán egy lövedék találta el, és akinek életét a golyóálló mellény mentette meg.

Az újságírói szervezet eseményén az elnök többször bírált bizonyos amerikai médiumokat, politikai elfogultsággal vádolva azokat, ugyanakkor tiszteletét hangoztatta az újságírói közösség egésze iránt.

A BBC tudósítása szerint tréfásan azt mondta a jelenlévő újságíróknak: „Néha tényleg azt gondolom, hogy néhányan nem kedvelnek engem.” Trump azt is kijelentette, hogy a rendezvény a legnagyobb csoportja azoknak, akik a »Trump-ellenes téveszmék szindrómájában« szenvednek, és akik valaha is egy időben összegyűltek. Hozzátette: „Gyanítom, néhányan örülnek, hogy az előző vacsoránk félbeszakadt… Én ugyanis nekik akartam menni.”

Az elnök végül azzal viccelődött, hogy távozása után a hírszakma „csődbe fog menni”, mert „nem lesz senki, akiről tudósítani lehet”. Ezt követően egy Trump 2028 feliratú sapkát húzott a fejére, utalva arra, hogy ismét indulna az elnöki posztért.

WASHINGTON, DC - JULY 24: U.S. President Donald Trump tosses his TRUMP 2028 hat to an attendee during the re-scheduled White House Correspondents Dinner in the Presidential Ballroom at the Waldorf Astoria on July 24, 2026 in Washington, DC. The annual gala hosted by the White House Correspondents Association was re-scheduled to tonight after the original event in April was cut short when an armed man, later identified as Cole Tomas Allen, attempted to get past a Secret Service checkpoint. (Photo by Eric Lee/Getty Images)
Eric Lee/Getty Images

Donald Trump röviden kitért az iráni konfliktusra, és utalt arra, hogy van kapcsolat a teheráni vezetéssel, amely tárgyalni akar az Egyesült Államokkal. Hozzátette, hogy hajlandó meghallgatni az iráni felet, de úgy gondolja, hogy „még nem áll készen”.

A gálavacsorát megelőzően több száz amerikai újságíró nyílt levélben szólította fel a Fehér Házi Tudósítók Egyesületét, hogy az általa rendezett eseményen határozottan álljon ki „Donald Trump sajtószabadságot tipró kísérleteivel szemben”.

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Kezdőlap    Külföld    Trump nekiment az újságíróknak, majd előkerült a 2028-as sapka

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