Trump nekiment az újságíróknak, majd előkerült a 2028-as sapka

A Fehér Házi Tudósítók Egyesületének éves rendezvénye az amerikai politikai újságírók kiemelt eseménye, az újból megrendezett vacsorán a Trump-adminisztráció számos tagja vett részt, ugyanakkor ezúttal J. D. Vance alelnök és Marco Rubio külügyminiszter távolmaradt.

Áprilisban az eseménynek helyet adó bálterem előterében egy felfegyverzett férfit fékeztek meg a hatóságok, aki az amerikai adminisztráció tagjai ellen akart merényletet végrehajtani. A Kaliforniából érkezett Cole Tomas Allen előzőleg vendégként jelentkezett be a Washington Hiltonba, amelynek alagsorában a bálterem található, így könnyen meg tudta közelíteni a helyszínt.

A washingtoni Waldorf-Astoria szállodában tartott megismételt gálavacsorán elmondott beszédében Donald Trump megemlékezett a Titkos Szolgálat ügynökéről, aki áprilisban megállította a merénylőt, miután mellkasán egy lövedék találta el, és akinek életét a golyóálló mellény mentette meg.

Az újságírói szervezet eseményén az elnök többször bírált bizonyos amerikai médiumokat, politikai elfogultsággal vádolva azokat, ugyanakkor tiszteletét hangoztatta az újságírói közösség egésze iránt.

A BBC tudósítása szerint tréfásan azt mondta a jelenlévő újságíróknak: „Néha tényleg azt gondolom, hogy néhányan nem kedvelnek engem.” Trump azt is kijelentette, hogy a rendezvény a legnagyobb csoportja azoknak, akik a »Trump-ellenes téveszmék szindrómájában« szenvednek, és akik valaha is egy időben összegyűltek. Hozzátette: „Gyanítom, néhányan örülnek, hogy az előző vacsoránk félbeszakadt… Én ugyanis nekik akartam menni.”

Az elnök végül azzal viccelődött, hogy távozása után a hírszakma „csődbe fog menni”, mert „nem lesz senki, akiről tudósítani lehet”. Ezt követően egy Trump 2028 feliratú sapkát húzott a fejére, utalva arra, hogy ismét indulna az elnöki posztért.

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Donald Trump röviden kitért az iráni konfliktusra, és utalt arra, hogy van kapcsolat a teheráni vezetéssel, amely tárgyalni akar az Egyesült Államokkal. Hozzátette, hogy hajlandó meghallgatni az iráni felet, de úgy gondolja, hogy „még nem áll készen”.

A gálavacsorát megelőzően több száz amerikai újságíró nyílt levélben szólította fel a Fehér Házi Tudósítók Egyesületét, hogy az általa rendezett eseményen határozottan álljon ki „Donald Trump sajtószabadságot tipró kísérleteivel szemben”.