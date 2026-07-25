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Driving collision aftermath insurance concept auto
Nyitókép: razerbird/Getty Images

Menet közben elszabadult az utánfutó, egy másik autó egyenesen belerohant

Infostart / MTI

Lezárták a 74-es utat a 34-es kilométernél, miután leszakadt az utánfutó egy személygépkocsi, az elszabadult vontatmányba pedig belerohant egy szemből érkező autó. A balesetben egy harmadik autó is érintett volt – közölte a katasztrófavédelem szombaton reggel az MTI-vel.

A vontatmányba belefutó autó árokba is hajtott, a harmadik autó defektet kapott.

A főút érintett szakaszát egy időre teljes szélességében lezárták.

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Az utóbbi években szinte feltartóztathatatlan fejlődésnek indult a kínai autóipar, különösen az elektromos járművek területén jelentős az előretörés. Ennek okairól az InfoRádió Aréna című műsorában beszélt Szécsényi Gábor, Az Autó című szaklap főszerkesztője, aki szerint kutatásban élen járnak, a gyártásuk olcsóbb, az akkumulátortechnológiában pedig óriásit léptek előre a kínaiak.
 

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