Menet közben elszabadult az utánfutó, egy másik autó egyenesen belerohant

A vontatmányba belefutó autó árokba is hajtott, a harmadik autó defektet kapott.
A főút érintett szakaszát egy időre teljes szélességében lezárták.
A vontatmányba belefutó autó árokba is hajtott, a harmadik autó defektet kapott.
A főút érintett szakaszát egy időre teljes szélességében lezárták.
Új országos napi minimum-hőmérsékleti rekord dőlt meg: Lénárddarócon 4,6 fokig hűlt le a levegő.
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