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Nyitókép: Manuel Augusto Moreno

Bevezették a kötelező takarítást: a példa az Umugunda

Infostart / MTI

Mint régen a kommunista szombat: Ugandában ezentúl minden hónap utolsó szombatján háromórás kötelező közösségi takarítást tartanak, amelyen a 18 és 65 év közötti, munkaképes lakosoknak részt kell venniük. A távolmaradókat szankciókkal fenyegetik. A példa a szomszédos Ruanda, ahol minden hónap utolsó szombatján rendezik meg az úgynevezett Umugandát, a kötelező takarítást és közösségi szolgálatot.

Az első nemzeti takarítási napot most szombaton rendezik meg helyi idő szerint 7 és 10 óra között. A kormány tájékoztatása szerint ez idő alatt – a sürgősségi és más létfontosságú szolgáltatások kivételével – megtiltják a járműforgalmat, és az üzleteknek is zárva kell tartaniuk. Hasonló intézkedések már léteznek az afrikai Nagy-tavak régiójának több más országában is.

Robinah Nabbanja miniszterelnök közölte: minden ugandai köteles részt venni a közösségi takarításban, amelynek során egyebek mellett piacokat, iskolákat, egészségügyi intézményeket, vallási létesítményeket, utakat, vízelvezető árkokat és más közterületeket tesznek rendbe.

Az intézkedés az országban élő külföldiekre is vonatkozik.

A program jelmondata: „A tiszta Uganda mindenki felelőssége”.

Dennis Patrick Katungi kormányszóvivő az AFP francia hírügynökségnek elmondta: a 65 év felettiek önként csatlakozhatnak az akcióhoz, a szülők pedig maguk dönthetnek arról, bevonják-e tizenéves gyermekeiket.

A kormány hangsúlyozta: a nemzeti takarítási nap nem önkéntes program, hanem állampolgári kötelezettség. Azokkal szemben, akik indokolatlanul nem vesznek részt benne, kényszerintézkedéseket helyeztek kilátásba, ezek részleteit azonban egyelőre nem ismertették.

A kötelező közösségi munka nem példa nélküli a térségben.

A szomszédos Ruandában minden hónap utolsó szombatján rendezik meg az úgynevezett Umugandát,

amelyen a 18 és 65 év közötti állampolgárok és külföldi lakosok is kötelesek részt venni. A hagyományt egy 2007-es törvény tette ismét kötelezővé. Az Umuganda részeként takarítási, építési vagy idősek és rászorulók megsegítését célzó feladatokat végez a lakosság, az igazolatlan távolmaradást pedig pénzbírsággal büntetik.

Burundiban szintén minden hónap utolsó szombatján szerveznek kötelező „közösségfejlesztési munkákat”.

A Kongói Demokratikus Köztársaságban pedig a salongo elnevezésű közösségi munka hagyománya él, amelyet Kinshasa kormányzója nemrég ismét kötelezővé tett a főváros közterületeinek rendbetétele érdekében.

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Kezdőlap    Külföld    Bevezették a kötelező takarítást: a példa az Umugunda

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