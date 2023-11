Elektromos rollerek, mobil-zombik, avagy egy tipikus brit felmérés tanulságai

Aki látta Dustin Hoffman remek szatíráját, a Kis Nagy Embert, az látta benne a fordított harcost – aki nevéhez híven minden fordítva csinál, még a lovon is fordítva ül.

Őt idézik London bohém, Dalston nevű negyedének lakosai, akiknél mintha valamit újrahuzaloztak volna: akkor lépnek a járdáról az úttestre, amikor pirosra vált nekik a lámpa.

Amivel csak még jobban borzolják az ikonikus londoni piros emeletes buszok vezetőinek idegeit. A gyakran a telefonjukba mélyedő „zombik” ugyanis az egyik ok, amiért néha durván a fékre kell lépniük.

A másik, és újabb ok: az elektromos rollerek felhasználói

A hatályos, de nem alkalmazott brit törvények szerint csak „magánterületen lévő utakon” használhatók az elektromos rollerek, de van egy kiskapu: a hivatalosan bérelhető eszközökkel szabad közlekedni.

Függetlenül attól, hogy bérelt vagy magán rollerrel, de a felhasználók ide-oda cikáznak a brit főváros utcáin (van, hogy a járdán, van, hogy a sötétben kivilágítatlanul) és egyre többször miattuk sérülnek meg miattuk a buszok utasai.

Drivers in London have slammed on brakes to avoid e-scooter riders, resulting in bus injuries. #EscooterSafety is essential for Londoners to be aware of! #London #RoadSafetyhttps://t.co/S938cdWxKU — London Briefly (@LondonUK_b) November 16, 2023

A helyzet odáig fajult, hogy közlekedési cégek főnökei panaszt emeltek. A „scooterek” miatt különösen az idős utasok vannak kitéve a sérülés veszélyének – mondják.

Különös aggodalomra adnak okot az olyan elektromos rollerek, amelyeket illegálisan úgy alakítottak át, hogy a megengedett 25km/órás sebességnél gyorsabban haladjanak. Egy kerékpárjavító műhelyek arról számoltak be, hogy már vannak rollerek, amelyek 80km/órás sebességgel is tudnak száguldani.

An #escooter rider sustained serious injuries in a #roadaccident with a London bus. A solicitor argued the bus would have caused similar injuries if the rider had been on a bike.



Should the government put more e-scooter #roadsafety laws in place? pic.twitter.com/LSaV9oTiNG — OSV (@OSVMotoringNews) January 15, 2022

„Rajzanak a buszok körül a rollerek”

A piros buszokat viszont úgynevezett intelligens sebességasszisztens technológiával kezdték el felszerelni, ami annyit jelent, hogy az egyre inkább elterjedő limitre, maximum 20 mérföldre, 32 km/órára korlátozza a monstrumok sebességét.

Jon Eardley, az Abellio London Buses nevű cég ügyvezető igazgatója a brit főváros „Esti Hírlapjának”, az Evening Standardnak panaszolta fel:

„Rengeteg átalakított elektromos roller és kerékpár van forgalomban. Ha összehasonlítjuk egy normál pedálos biciklivel, az elektromos változatok gyorsulása egészen elképesztő”.

"A buszok 20 mérföld/órás sebességre vannak korlátozva, de ezek a könnyű járművek rajzanak körülöttük, a járdaszegély mellett belülről vagy a másik oldalról is leelőzik a járművet, ami kemény fékezéseket eredményez."

(Mivel a sofőr nem tud egyszerre háromfelé nézni és mivel a visszapillantónak is van vakfoltja).

A több közlekedési céget összefogó Transport for London (TfL) adatai azt mutatják, hogy 2022-23-ban 16 ember halt meg és 220 sérült meg súlyosan autóbuszon utazva vagy autóbuszt érintő balesetben.

"Szokatlanul magas volt" az olyan esetek száma, amikor a busz utasainak súlyos sérülései keletkeztek. Ezek leggyakoribb oka a csúszás, botlás vagy esés volt – állt a jelentésben.

2030-ra betiltották a halálos baleseteket

A TfL nem érte el azt az időközi célt, hogy 70 százalékkal csökkentse a 9000 buszból álló flottáját érintő halálesetek és a súlyos sérülések számát.

Az a hosszú távú cél is elérhetetlennek tűnik, hogy 2030-ra ne legyen halálos baleset a londoni buszokon. (Ami meglehetősen naivnak tűnik, mintha ki lehetne zárni, hogy bármikor is baleset történjen).

A 2005-2009-es "kiindulási" értékhez képest viszont mostanra 54 százalékkal csökkent a londoni buszok által megölt vagy miattuk súlyos sérülést elszenvedő emberek száma.

A TfL most megrendelt egy kutatást, hogy kiderítse, miért esnek el az utasok a buszokon, és hogy javaslatokat tegyen a biztonság javítására.

Személyes tapasztalat: a sofőröket sem kell félteni, mert némelyikük „digitális” üzemmódban vezet, mintha csak a padlógázt vagy a satuféket ismerné.

Igaz, meglehetősen frusztráló számukra tartani a menetrendet a dugók és a problémás utasok miatt és egyes kommentátorok szerint azért is, mert a menetrendeket úgy tűnik nem igazították hozzá az új, 20 mérföldes sebességkorlátozásokhoz.

Interesting article re 20mph limits & London buses. From my own observations as well as that from colleagues & friends, many timetables aren't reflective of lower speed limits meaning drivers are chasing their tail as well as services being less reliable.https://t.co/0grbfpowhb — Tom Bowell (@thomasbowell) November 11, 2023

A közlekedési vállalat közben jövőre 450 buszra "fáradtságérzékelő technológiát" szerel fel, hogy detektálja, nem fáradnak-e el a sofőrök.