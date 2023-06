Jevgenyij Prigozsin – tini utcai rablóból Kreml-alvállalkozó, majd zsoldosvezér és puccsista

Az 1961-es születésű Prigozsin életének meghatározó irányt adott egy hideg, leningrádi éjszaka.

A dolog 1980 márciusában (még a nyári, moszkvai olimpia előtt) történt, amikor az akkor még tizenéves, sportiskolába járó és sífutónak készülő későbbi Wagner-vezér „a haverokkal sétálva” észrevett egy étteremből kilépő bőrcsizmás nőt.

Tüzet kértek tőle, de Prigozsin keze egy pillanat alatt a nyakára fonódott és elkezdte fojtogatni. Addig, amíg el nem veszítette az eszméletét. A suhancok a csizmával és a nő ékszereivel a kezükben elfutottak a helyszínről.

Az esetet a Telegraph című brit lap elevenítette fel, megjegyezve, hogy a Prigozsin 10 év szigorított börtönt kapott ezért és lakásrablásokért, de később a szintén leningrádi (szentpétervári) születésű Vlagyimir Putyin elnök egyik közeli bizalmasa lett, és végül az utóbbi időben Ukrajnában a piszkos munkát végezte az orosz inváziós erőknek. Egészen a mostani hihetetlen kenyértörésig – bár a két közeli ismerős még szombat reggel is kerülte, hogy nevén nevezze és közvetlenül a másikat vádolja meg a bizarr eseményekért.

Hot dog-árusból Putyin és Bush „felszolgálója”

A most 61 éves Prigozsin éveken át a félárnyékban élő, de lojális putyinista volt.

Nevéhez fűződik az angolul IRA rövidítéssel említett (ironikus módon az északír terrorszervezetet idéző) Internet Kutató Ügynökség – ez zengzetes neve ellenére nemes egyszerűséggel egy szentpétervári trollgyár, ahonnan főállású fiatalok és mások tömték meg Kreml-párti bejegyzésekkel a nyugati újságok kommentoldalait. Amerikai nyomozók szerint Prigozsin finanszírozta az IRA-t és az amerikai pénzügyminisztérium emiatt 2019-ben szankciós listára tette.

A brit lapokban az egymással vitázó olvasók előszeretettel minősítik „Kremlobotnak” azokat, akik esetleg az ő véleményüktől eltérő narratíva hívei.

Prigozsin ügynökségét emellett azzal is vádolják, hogy hamis információk terjesztésével Donald Trump javára beavatkozott a 2016-os amerikai elnökválasztásokba – bár az állítólag orosz művelet heves viták tárgya a politikailag megosztott Egyesült Államokban, ahol a Trump-pártiak "Russia Hoax-nak", azaz Oroszországgal kapcsolatos átverésnek nevezik.

A Prigozsin életét összegzők megemlítik, hogy miután letöltötte fent említett büntetését egy gulágra emlékeztető büntetőtelepen, a Szovjetunió összeomlása idején, 1990-ben szabadult – de ennek ellenére nem vetette bele magát a kaotikus 90-es évek burjánzó szentpétervári maffiavilágába.

Az akkor még fiatalembert egyedül nevelte az édesanyja, és úgy tűnik hamar megmutatkozott az üzleti vénája:

hot dogot kezdett el árulni egy szentpétervári piacon, és így keresett meg havonta Oroszország egyes részein még ma is irigylése méltó havi 1000 dollárt.

Emellett gyógyszerésznek tanult, de nem fejezte be a főiskolát.

Viszont a hot dog-árus egy évtized múltán feltűnt Vlagyimir Putyin környezetében. Sokan ismerik az ikonikus fotót, amelyen ételt szervíroz az orosz elnöknek, aki grimaszt vágva mustrálja, hogy mi van a tányérján.

Vladimir Putin once trusted Yevgeny Prigozhin so much that the assassination-phobic strongman ate at his restaurant. Now Russia has issued an arrest warrant for the man once known as "Putin's chef". https://t.co/I5S7dk1K05 — ABC News (@abcnews) June 24, 2023

Az egyik ilyen eseményen Prigozsin nemcsak Putyint és akkori feleségét, Ljudmillát szolgálta ki, de a Szentpétervárra látogató ifjabb George Bush amerikai elnököt és a First Ladyt, Laurát is.

Ezután ragadt rá a „Putyin szakácsa” vagy „Putyin séfje” gúnynév – bár az idén közölte, hogy nem is tud főzni és szerinte akkor már inkább hívják „Putyin mészárosának”.

2002, George Bush visiting Putin. Evgeny Prigozhin (founder of PMC Wagner) — waiter at the event. Huge career growth given that he was previously tried for banditry and venereal disease.



Modern Russia is a country of opportunity....for murderers, bandits, embezzlers and rapists. pic.twitter.com/qrC5PzU3ce — Logginov Dmytro (@MavrUA) November 23, 2022

Éttermi vállalkozása szárnyra kapását az is segítette, hogy ellátó cége zsíros állami megrendeléseket kapott országszerte: beosztottjai üzemeltettek iskolai menzákat és katonai étkezdéket. Egyes kommentátorok szerint "többszáz céget irányít".

Terjeszkedés: trollfarm, majd a Wagner

Az üzletember ezek után kezdett el „diverzifikálni” és például pénzelni az elhíresült trollfarmot.

A Wagner születését 2014-re datálják és az úgynevezett Szláv Hadtestből nőtt ki. Ismert: ez előtt két évvel mondta azt Putyin az Állami Dumában, hogy támogatja magánkatonai cégek (PMC-k) hálózatának létrehozását, amivel az állam közvetlen beavatkozása nélkül lehetne megvalósítani nemzeti érdekeket.

Az alapítóként a GRU (vagy GU) katonai hírszerzésben és a két csecsen háborúban szolgált Dmitrij Utkint említették, és Prigozsin egészen 2022-ig tagadta, hogy köze lenne a zsoldoscéghez (végül a VKontaktye közösségi médiumban ismerte el tavaly szeptemberben, hogy 2014 májusában ő alapította). Utkin volt Prigozsin biztonsági főnöke.

Nyugati, illetve ukrán hírszerzők szerint

a Wagner az orosz állam infrastruktúráját használta 2014-től, és a Krím elcsatolásában is szerepet játszott.

A Szíriában megfogant, de a Maliban és a Közép Afrikai Köztársaságban is feltűnt Wagner azután vált hírhedtté, hogy Prigozsin bevetette a kelet-ukrajnai Bahmut (oroszul Artyemovszk) „húsdaráló” ostromában és „emberi hullám” támadásai nyomán végül elfoglalta a szinte porig rombolt várost.

(Közép-Afrikára visszatérve: Prigozsin pénteki videójában dühösen vádaskodott, hogy az oda szánt pénzeket szétlopták és „fel kellett adni Afrikát”. A történet sötétebb része három orosz tényfeltáró újságíró 2018-as meggyilkolása a Közép Afrikai Köztársaságban – köztük az volt egyik legismertebb orosz oknyomozó, Orhan Dzsemal –, akik a Wagnernek a helyi ásványkincs-bányászathoz fűződő kapcsolatait kutatták. További vádak szerint a wagneresek több tucat polgári lakost öltek meg, Líbiában pedig aknákat telepítettek 2019-2020-ban.)

Russian journalists Dzhemal, Radchenko & Rastorguyev were murdered in Africa while investigating mercenaries with the Wagner group, a private military firm linked to "Putin's chef" Prigozhin, who, along with his troll farm, was indicted by Mueller.#Maddow https://t.co/CeJmtPAFtG pic.twitter.com/7VGA07kGQN — Polly Sigh (@dcpoll) August 1, 2018

"Nem könnyű ember"

Prigozsint volt beosztottjai erőszakos és türelmetlen embernek írják le. Gyenyisz Korotkov, az ellenzéki Novaja Gazéta egykori újságírója és a Dossier Center oknyomozója „faragatlan, kicsinyes zsarnoknak” nevezte, „aki szorosan kézben tartja és belülről ismeri a vállalkozásait, és hajlamos a kiszámíthatatlan ötletekre” – például arra, hogy meginduljon az állam ellen, ahonnan nincs visszaút.

Prigozsin az ukrajnai invázió kezdetén még Putyin lojális, piszkos munkára is kapható jobbkezének vagy legalábbis segítőjének tűnt.

A börtönöket járva toborzott rabokat „a különleges katonai műveletre”, hat hónap ukrajnai szolgálat után szabadságot és amnesztiát ígérve nekik. (Vajon erre ki teremtette meg a jogalapot?)

„Isten és Allah csak koporsóban tud kivinni benneteket a börtönből, de én élve is. Viszont nem biztos, hogy élve hozlak vissza benneteket” – mondta.

Egyik elhíresült bahmuti videóján Prigozsin gúlában fekvő holttestek előtt beszélt. Dühösen azt mondta, hogy ezek az ő harcosai, akik a „csalárd” katonai vezetés miatt haltak meg, mert visszatartják tőlük a lőszert.

Az alábbi videón: "Maga engem miért tegez? És miért lövi a "békéseket" (civileket)?" - Részben ez hangzott el Prigozsin állítólagos szombati találkozóján Junusz-bek Jevkurov orosz védelmi miniszter-helyettessel és Vlagyimir Alekszejev vezérkari főnök-helyettessel a Déli Katonai Körzet központjában, Rosztovban.

I understand that Ukrainian supporters have been very depressed recently, first Bakhmut, and then the failed "spring counterattack". They should hurry up to revel because Prigozhin is talking with Russian officials.



The so called coup is going to be over. https://t.co/vSEDQ0A6V6 — DaiWW (@BeijingDai) June 24, 2023

Korábban Prigozsin azzal keltett visszatetszést, hogy jóváhagyóan nyilatkozott egy az ukránokhoz dezertált, de általuk valahogy a Wagnernek visszaadott zsoldos videón rögzített, pörölykalapácsos kivégzéséről.

Egyik, Norvégiába menekült parancsnoka is a Wagner brutalitását részletezte.

A Wagner-vezér a művelet éléről leváltott Szergej Szurovikin (őt hívják szíriai tettei miatt Armageddon tábornoknak) dicséretével még abban reménykedett, hogy „evolúciós” változást csikarhat ki a katonai vezetésen belül. Szurovikin szerinte az ukrajnai műveletet szerinte hozzáértőbben vezette, mint butának kikiáltott utódja. (Szurovikin viszont nem tudott mást tenni, minthogy egy pénteki videóban Prigozsin elfogására szólítsa fel a Wagner-harcosokat, közölve, hogy az események az ellenség, az ukránok kezére játszanak).

Prigozsin fontos tényező lett a háborúban, ahogy Ramzan Kadirov csecsen vezető hadteste is, sőt, ők ketten közösen is ostorozták már az orosz tábornokokat. (Kadirov azonban most deklarálta, hogy Putyinhoz marad hű és kész fellépni Prigozsin ellen).

Vajon milyen folyamatot indított be?

Szombat reggelre az a hihetetlen helyzet állt elő, hogy Prigozsin – Putyin egykori „szakácsa” – két orosz várost, Rosztovot és Voronyezst elfoglalva, és állítása szerint egy harci helikopter lelövésével nyíltan kesztyűt dobott volt patrónusának.

A kérdés, hogy meddig jut el a Moszkvát megcélzó hadoszlopával, illetve hogy kísérlete milyen hatalomváltást provokálhat ki Oroszországban. Emlékeztetőül: az 1991-es keményvonalas szovjet puccsistákat legyőzték, de mindez Borisz Jelcin felemelkedéséhez, Mihail Gorbacsov háttérbe szorulásához és végül a Szovjetunió összeomlásához vezetett.

(A nyitóképen: Egy „Putyin téveszméje” feliratú pólót viselő Prigozsin-karikatúra egy 2023 februári düsseldorfi karneválon, amelyen a Wagner-vezér a világ minden táján élő, náciknak tartott népekre utal.)