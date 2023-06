Ezt találták a Wagner-főhadiszálláson

Az ukrán Kyiv Post Twitter-bejegyzésben számol be arról, hogy az orosz média szerint behatoltak a Wagner csoport szentpétervári irodaházába, amely mellett már szombat reggelre megjelentek az orosz hatóságok emberei.

A hírek szerint 4 milliárd rubelt találtak ott.

A The Guardian azt írja hírügynökségi források alapján, hogy Prigozsin megerősítette, az összeg az övék, és szerinte az a Wagner-harcosok fizetése, illetve a csoport egyéb kiadásait hivatott fedezni.

⚡️The Russian media reports that a Gazelle filled with boxes of money was discovered near #Prigozhin's office. According to preliminary data, about 4 billion rubles were found there.



Prigozhin confirmed that the gazelle with the money belonged to him, and the money was intended… pic.twitter.com/B2ioogaGVb