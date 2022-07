Szlovákiában építi meg új autógyárát a Volvo

Ismét autógyár épül Szlovákiában, a kínai tulajdonban lévő svéd Volvo a Kassa melletti Kassamindszent község határában építi fel legújabb gyártóüzemét. Eduard Heger kormányfő és Richard Sulík gazdasági miniszter múlt pénteken írta alá a beruházásról szóló szerződést az autógyár képviselőivel. A Volvo tavaly márciusban jelentette be, hogy teljesen átáll elektromos autók gyártására és értékesítésére 2030-ra. Mivel a szlovákiai gyár a tervek szerint 2026-tól kezdheti el a működést, már itt is kizárólag elektromos autókat fognak gyártani. A gyár megépítése a tervek szerint 2023-ban kezdődhet el.

Az autógyár érkezésével megközelítőleg 3300 új munkalehetőség létesül, és további 10 ezernek adhat beszállítói munkát. A kiválasztott Kassa-környéki járásban májusban is 11,2 százalékos volt munkanélküliség, és az állástalanok aránya a Kassai kerület öt másik járásában is meghaladta a 10 százalékot. Ilyen munkanélküliségi mutatók mellett munkaerőhiány valószínűleg nem fenyegeti az üzemet.

Eduard Heger miniszterelnök szerint az új Volvo gyár két okból is fontos Szlovákia számára. Először is Kelet-Szlovákiában hozzák létre, ami jelentősen javítja a térség társadalmi és gazdasági helyzetét. Másodsorban, csak elektromos autókat gyártanak majd az üzemben, ami a versenyképesség perspektíváját jelenti az új ökológiai korszakban a szlovák autóipar számára. A többi szlovákiai autógyárban is gyártanak már elektromos modelleket is, de ezek csak a termelés kis részét teszik ki. A Volvo befektetésével Szlovákia fontos ponttá válik az európai elektromobilitás térképén, ami hozzájárulhat ahhoz, hogy a többi autógyár is számoljon szlovákiai telephelyével az elektromos autók korában is.

A kassai acélmű is örül a beruházásnak, és bízik a szoros együttműködésben. Ján Bača, az US Steel szóvivője elmondta, az acélmű minden tudását és tapasztalatát felkínálja az autógyárnak, és bízik abban, hogy az együttműködés akadálymentes lesz, valamint, hogy hosszútávú partneri kapcsolat alakul ki az autógyár és a vasgyár között.

A szlovák kormány összesen 200 millió eurót különített el a kassamindszenti ipari park kialakítására, ahol megépül majd a Volvo autógyára. A beruházás szigorú ökológiai és károsanyagkibocsátási normáknak fog megfelelni. A munkák második fázisában tereprendezés, közművesítés és az akadályok eltávolítása szerepel. Zuzana Čaputová államfő örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy az ország vonzza a zöld beruházásokat, amelyek szerinte biztosítékként szolgálnak Szlovákia előrehaladása szempontjából.

A Volvo Cars egyébként közel 60 éve nem épített új autógyárat Európában. A svédországi gyár 1964-től, a belgiumi pedig 1965-től működik. Évente összesen 600 ezer járművet képesek legyártani.

Nyitókép: Pixabay