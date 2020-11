Ahány párt, lassan annyiféle járványkezelési terv készül Szlovákiában

Szombaton és vasárnap összesen 458 szlovákiai településen szerveztek ismét tömeges antigéntesztelést, ám mivel a szűrés ezúttal teljesen önkéntes volt, a részvételi arány jóval elmaradt a kormány által elvártaktól. Összesen 110 ezer ember vett részt a szűrésen, és 2501 pozitív esetet találtak, ami 2,3 százalékos fertőzöttséget jelent. Ez az arány az előző fordulókhoz képest viszonylag magasnak mondható. Az első körben 1 százalékos volt, a másodikban pedig 0,6 százalékos a fertőzöttség. Igor Matovič miniszterelnök szerint nyilvánvaló, hogy az önkéntes alapú szűrésnek nem sok értelme van. Azt mondta, a következő országos tesztelésre két hét múlva, az első decemberi hétvégén kerülhet sor.

Kormánykoalíciós társa, Richard Sulík gazdasági miniszter ugyanakkor bejelentette, pártja,

a Szabadság és Szolidaritás nem támogatja az országos szintű antigéntesztelést.

Ehelyett hétfőn reggel ismertette a liberális párt által kidolgozott saját járványügyi tervet, amely az ország egészére, és az egyes körzetekre vonatkozó szabályokat és ajánlásokat fogalmaz meg, tesztelési tervet tartalmaz, kitér a határokon átnyúló rendszerre és a bezárt vagy korlátozottan működő cégek kompenzálására.

„A járványterv a leginkább érintett régiók tesztelését szorgalmazza” – árulta el a gazdasági miniszter. A terv a tesztelés módját is leírja. Eszerint az iskolákban, a szociális otthonokban tesztelni kell, ha tünetek mutatkoznak. Tömegrendezvények, például sportesemények előtt is tesztelni kellene. Külön tesztelési rendszert vezetnének be a határokon, a stratégiai vállalatoknál, az 1000 főnél több alkalmazottat foglalkoztató üzemekben.

A szintén a liberális párt színeiben politizáló Branislav Gröhling oktatási miniszter hangsúlyozta, fontos, hogy a gyerekek újra iskolába járjanak. A tárcavezető azt szorgalmazza, hogy november 30-án megnyissanak az iskolák. Szerinte fontos, hogy a gyerekek személyes kapcsolatban legyenek a tanáraikkal és az iskolatársaikkal.

Az iskolák számára külön jelzőrendszert vezetnének be.

Gröhling mobil tesztelőegységeket szeretne létrehozni, amelyek az igazgató kérésére az iskolában tesztelnék a diákokat és az alkalmazottakat.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Pixabay