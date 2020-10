Forrongó Olaszország: gasztroellenzékiek és maffia-szervezte tüntetés – videó

Olaszországban már vasárnap óta tiltakoznak különböző csoportok, a kormány pandémia-ellenes intézkedései miatt. Szerdán a Forza Nuova – Új Erő – nevű jobboldali szervezet támogatói Róma egyik terén összecsaptak a rohamrendőrséggel.

Körülbelül 200 maszkos tüntető tűzijátékot indított be, petárdákat dobált, egyikük egy hatalmas olasz zászlót lengetett.

A rendbontók szándékosan 1 perccel az éjfélkor kezdődő kijárási tilalom előtt léptek akcióba.

Guiliano Castellino, a Forza Nuova vezére arról beszélt, nem lehet hogy a vírus az egyik percben itt van, a másikban nincs.

Nem olyan türelmesek, mint az első hullám idején

Hétfőn Torinóban voltak hasonló összetűzések, melynek során Molotov-koktélokkal is megdobálták a rendőröket. Milánóban a karhatalom könnygázt vetett be és többezren gyűltek össze Nápoly központjában is, ahol a tömeg a régió kormányzójának lemondását követelte.

A hét folyamán tucatnyi más városban, többek között Genovában, Cremonában, Palermóban és Triesztben is tüntettek a kormányintézkedések miatt.

A rendőrség szerint „szélsőséges agitátorok” állnak a tiltakozók mögött és a hatóságok több tucat embert letartóztattak.

Miközben a pandémia első hullámával párhuzamos karantént jobbára elfogadták az olaszok, a mostani, második hullámra adott válasz bejelentése után azonnal jöttek a dühös reakciók.

Dél-Tirol "a szabadság földje"

Hétfőtől 1 hónapon át este hatkor be kell zárniuk az olasz éttermeknek és bároknak. Zárva maradnak a színházak, sportközpontok, kozmetikusok, a középiskolákban az órák háromnegyedét online kell megtartani.

A helyi hatóságok saját belátásuk szerint este 9 után lezárhatják a nagyobb tereket. Három régióban pedig éjszakai kijárási tilalmat rendeltek el. A többségében német ajkú, autonóm Dél-Tirol a kivétel, itt 10-ig nyitva tarthatnak az éttermek és így megindultak a régióba a sajtó által „gasztro-ellenzékieknek” titulált olaszok.

A hatóságok szerint közben

a maffia szervezi a nápolyi demonstrációkat.

Mivel a karanténok ártottak a kábítószerkereskedelemnek a szervezett bűnözők érdeke a mozgást korlátozó szigorítások elleni fellépés.

Becslések szerint a nightklubok bezárásával 60 százalékkal esett a Camorra drogokból származó bevétele.

Annyit viszont profitál a válságból, hogy tönk szélén álló cégeket vásárol fel vagy megtámogatja a megszorult vállalkozásokat. Ezzel tisztára mossa a pénzét, másrészt befolyást szerez és bizalmatlanságot kelt az állammal szemben.

Milliárdokkal támogatja a vendéglátóipart a kormány

Guiseppe Conte miniszterelnök kormánya közben ötmilliárd eurós segélycsomaggal próbálja kisegíteni a vendéglátóipart. Az éttermek, bárok, kávézók és mások márciusi bevételük alapján kaphatnak akár a havi bevétel 150 százalékát kitevő, de maximum 150 ezer eurós támogatást.

Ezer eurót kapnak havonta azok, akik korábban a turizmusban vagy a kulturális ágazatban dolgoztak.

Az olasz kormány azt követően keményített be, hogy a napi fertőzések száma 22 ezerre ugrott és megnövekedett az intenzív osztályokon kezelt Covid-betegek száma. Az ismét gócpontnak számító

észak Lombardia egyik kórházi vezetője szerint most ugyanúgy le kéne zárni a tartományt, mint márciusban.

Nyitókép: MTI/EPA/ANSA/Giuseppe Lami