Olaszországban tíz nappal korábban még 2 ezerre volt tehető a napi új esetszám, mára ez azonban 20 ezer fölé kúszott, és már több mint félmillióan fertőződtek meg az új típusú koronavírus miatt. Bár a helyzet lényegesen kedvezőbb, mint a szomszédos Franciaországban vagy Spanyolországban, így is igen jelentős teher hárul az egészségügyre, különösen a kórházakra. Ennek eredményeként születtek meg a Conte-kormány szigorító intézkedései, mint az éjszakai kijárási tilalom több tartományban, valamint, hogy az éttermeknek, bároknak este 6 óra után be kell zárniuk, de például a moziknak is le kell húzniuk a redőnyt 30 napra. Ez végül pedig zavargásokhoz vezetett – foglalta össze röviden az InfoRádiónak Molnár Anna.

Kezdetben azok fejezték ki nemtetszésüket, akiket az intézkedések közvetlenül érintettek, majd idővel szélsőjobboldali csoportok is csatlakoztak a tüntetésekhez, aminek következvén sok helyen, köztük Nápolyban, Rómában és Torinóban a demonstrációk erőszakosokká váltak.

Az Olaszország-szakértő szerint Giuseppe Conte miniszterelnök hármas présbe került, egyrészt a gazdaság, másrészt az egészségügy oldaláról, valamint az élethez való jog és a szociális-társadalmi nyomás miatt, ami jól megmutatkozik az utóbbi napok zavargásaiban is. Számára

a legnagyobb dilemma az lehet, hogy belekezdjen-e – akár régiós szinten is – a február-márciusiéhoz hasonló drasztikus lezárásba, vagy megpróbálja elhúzni a válságot.

Jelek szerint egyelőre – a gazdaság fenntartása mellett – az utóbbi módszer mellett döntöttek, vélhetően annak függvényében, hogy az egészségügy meddig fogja bírni a folyamatosan növekvő esetszámokat a kórházakban, illetve intenzív ellátásban.

Bár Matteo Salvini, az Északi Liga vezetője jelezte, közigazgatási bírósághoz fordul a kormány intézkedése leállítására, ettől még nem várható, hogy bukna a kabinet, hiszen a parlamenti többséget továbbra is bírják Contéék. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense érdekességként jegyezte meg, pont a Liga az a párt, ami az elmúlt időszakban sokat veszített a támogatottságából, a szintén jobboldalon helyet foglaló Olaszország Fivérei javára. Így

sokkal inkább az a kérdéses, hogy az emberek meddig fogják bírni a változtatásokat, amiben – a mindenki által emlegetett – vakcina hozhat megoldást.

A feszültség ennek ellenére nő, nőhet, azonban nem szabad megfeledkezni arról, hogy egy 5 milliárd eurós támogatásról döntött a kormány, ami pont a szigorú járványügyi intézkedések miatt érintett szektorokat hivatott már novembertől segíteni.

Nyitókép: MTI/EPA/ANSA/Fabio Frustaci