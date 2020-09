Ismét vészhelyzet kihirdetését javasolják Szlovákiában és Csehországban

A szlovák központi válságstáb tanácskozása hétfőn késő este ért véget. Ekkor jelentették be, hogy Magyarország és Ausztria továbbra is a kevésbé kockázatos országok listáján szerepel. „Egyelőre nincs változás abban, hogy mekkora kockázatot jelent ezekben az országokban a járványhelyzet Szlovákiára nézve, ezért a kevésbé kockázatos országok között maradnak. Ennek részben az is az oka, hogy Szlovákiában jelentősen romlott a járványhelyzet” – tette hozzá Ján Mikas országos tisztifőorvos. A határon bevezetett intézkedések Mikas szerint nem voltak sem korrektek, sem hatékonyak,

a fertőzés főleg tömegrendezvényeken terjed Szlovákiában, például lakodalmakon és céges rendezvényeken.

Martin Klus külügyi államtitkár azzal egészítette ki a tisztifőorvos szavait, hogy csupán ajánlás, hogy a szlovák állampolgárok ne utazzanak Ausztriába és Magyarországra. „Aki ezekből az országokból tér vissza, az nem kerül karanténba, és negatív tesztet sem kell felmutatnia” – jegyezte meg az államtitkár.

Ami viszont október 1-jétől, csütörtöktől biztos másképp lesz az országban: a központi válságstáb betiltott minden tömegrendezvényt, beleértve a kulturális, sport- és egyházi eseményeket, így a szentmiséket is. Kivételt képeznek az esküvők, temetések, keresztelők, az államigazgatási és közigazgatási szervek ülésezése, továbbá az olyan rendezvények, melyeken valamennyi résztvevőnek 12 óránál nem régebbi negatív vírustesztje van. A döntés értelmében veszélybe került a szlovák labdarúgó-bajnokság, a Fortuna Liga folytatása is, mert a küzdelmet valószínűleg fel kell függeszteni, az pedig erősen bizonytalan, hogy a szlovák hokiliga, ahol a DVTK is szerepel, el tud-e indulni.

Az üzletekben és a bevásárlóközpontokban október 1-jétől kötelező lesz a maszkviselés, a fertőtlenítés és a kétméteres távolságtartás.

Korlátozzák a vásárlók számát is. Csak annyi embert lehet beengedni, hogy 10 négyzetméternyi területre jusson egy vásárló.

A szabályok betartását az üzlet alkalmazottainak kell ellenőrizniük a belépésnél.

Ismét kötelező lesz a szabadban is szájmaszkot viselni, ha az ember kétméteres környezetében olyan személy tartózkodik, aki nem él vele egy háztartásban. Kétméteres távolságon kívül nem kötelező a maszk. A középiskolákban és az általános iskolák felső tagozatán továbbra is kötelező lesz a maszkviselés, az alsó tagozaton továbbra is ajánlott.

Az aggasztó számok miatt a válságstáb ismét a veszélyhelyzet kihirdetését javasolja a kormánynak. „Ezúttal nemcsak az egészségügyre fog vonatkozni, hanem általános veszélyhelyzet lép életbe” – magyarázta maga a miniszterelnök, Igor Matovič. Veszélyhelyzetet legfeljebb 90 napra lehet hirdetni.

Csehországban pedig szükségállapot kihirdetését fogja javasolni a kormánynak Roman Prymula egészségügyi miniszter. A politikus szerint ez az egyetlen módja annak, hogy megfékezzék az egyre terjedő koronavírus-járványt.

A cseh kormány március 12-én hirdette ki először a szükségállapotot, amely több hosszabbítás után május 17-ig volt érvényben. A jelenlegi szabályozás szerint a szükségállapotot a kormány hirdeti ki legfeljebb 30 napra, de haladéktalanul értesítenie kell döntéséről a képviselőházat, amely azt megerősíti, vagy hatályon kívül helyezi. A szükségállapot kihirdetését Andrej Babiš cseh kormányfő is támogatja. Ján Hamáček belügyminiszter pedig azt mondta, hogy mindenképp mérlegelni kell valamiféle vészhelyzet kihirdetését, mert gondok adódhatnak a szükséges egészségügyi személyzet biztosításával.

Nyitókép: MTI/AP/Petr David Josek