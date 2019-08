A kaotikus kilépés sokkot okozna a brit gazdaságnak

A brit kormány teljes gőzzel a szabályozatlan brexitre készül és további 2 milliárd fontot különített el a célra. Közben a munkaadók és az Angol Központi Bank ismét arra figyelmezteti: ne a kaotikus forgatókönyvet válassza, hanem a Brüsszellel kötött válási egyezmény valamilyen formáját.

A bank most újabb vészjósló figyelmeztetéssel állt elő: a no-deal brexit esetén 1:3-hoz a recesszió esélye a világ egyik vezető gazdaságában. Elemzése szerint már most stagnálni kezdtek a befektetések. Emellett a nemzetközi kereskedelemben tapasztalható feszültségek és a globális kereslet visszaesése is kihat a brit gazdasági növekedésre.

Mindezek ismeretében 33 százalék az esélye, hogy Nagy-Britannia recesszióba zuhan 2020 első negyedévében,

és ez még akkor is bekövetkezhet, ha megállapodás alapján, szabályozott módon távozik az Európai Unióból – állítja a bank a fokozott bizonytalansággal magyarázva a helyzetet.

Mark Carney bankelnököt a brexitpártiak már eddig is sokat bírálták és az úgynevezett „Félelem Projekt” vészmadarának nevezték. Ő most azt mondta, hogy a kaotikus kilépés olyan azonnali sokkot okozna a gazdaságnak, hogy a központi bank nagyon nehezen tudna válaszolni rá.

Beindulhat a drasztikus mértékű fonteladás,

megugorhat az infláció,

miközben a GDP növekedés tovább lassulna

– állítja.

„Megteszünk mindent, amit lehet, hogy megóvjuk a munkahelyeket és a gazdasági aktivitást, de a lehetőségeinknek van egy határa” – tette hozzá.

Az angol font közben továbbra is veszít értékéből az alku nélküli brexit fenyegetése miatt. Csütörtökön további két tized százalékponttal esett a brit valuta a dollárhoz képest.

Boris Johnson miniszterelnök viszont továbbra is arról beszél, hogy október végéig mindenáron kilépteti hazáját az unióból, és elemzők ennek tudják be a font folyamatos értékvesztését.

A brit pénznek a csütörtökön kiadott ipari termelési adatok sem tettek jót – ezek szerint júliusban a termelés hét éve nem látott tempóban esett vissza.

Az Angol Központi Bank mindezek tükrében döntött úgy, hogy 0,75 százalékon hagyja az irányadó kamatlábat. Azt is közölte: a brexit keltette bizonytalanság miatt a második negyedévben 0 százalékos GDP-növekedésre számít.

A Bank ugyanakkor továbbra is bízik abban, hogy egy nyugodt átmenetet biztosító egyezményt még mindig tető alá lehet hozni Brüsszellel. Ha ez megvalósul és a nemzetközi környezet is javul, akkor fokozatosan emelni fogják a kamatlábat az infláció fékezésére – közölték az Angol Központi Banknál.

Nyitókép: Pixabay