A brit Y generáció összerakta a maga miniszterelnökét

Az Y generáció brit tagjai erőskezű vezetőt részesítenek előnyben a kormányfői hivatalban egy csütörtökön ismertetett felmérés szerint, olyat, aki kész szembeszegülni a parlamenttel.

Az Onward jobbközép agytröszt által több mint ötezer ember megkérdezésével készült kutatás szerint a 25 és 34 éves kor közöttiek 66 százaléka pártolja az erős vezetőket, és egynegyedük véli úgy, hogy a demokrácia nem jó Nagy-Britannia számára - írta az eredményekről tájékoztatva a The Daily Telegraph és a The Times. A két tekintélyes konzervatív napilap által ismertetett adatok szerint hasonló arányban támogatnák akár a katonai vezetést is.

A politikai viselkedés változásának jeleként értékelt eredmények szerint csaknem

kétszer annyian szeretnének olyan társadalmat, "amely nagyobb biztonságot garantál az embereknek", mint amennyien olyat, amely nagyobb szabadságot.

A jelentés egyik társszerzője, David Cameron egykori konzervatív kormányfő magas rangú tanácsadója, James O'Shaughnessy szerint az eredmények "60 évi liberális konszenzussal" való szakítást jeleznek.

Arra figyelmeztetve, hogy a kormányzó brit Konzervatív Párt akár ötmillió szavazót is veszíthet a következő parlamenti választásokon, hozzátette: ahhoz, hogy ezeket az embereket "visszatereljék az akolba", a kormányfőnek véghez kell vinnie a brit európai uniós tagság megszűnését (Brexit), és meg kell adnia a szavazóknak a biztonságot, amelyre vágynak.

"A szavazók úgy vélik, a városok és az egyetemre járók számának növekedése ártott a társadalomnak. Azt gondolják, hogy a közösségek egyre inkább elkülönültek, nem pedig sokszínűek, a családi értékek erodálódnak, és a globalizáció, a technológiai változások és a bevándorlás ártott a hétköznapi emberek életének, munkájának és keresetének" - fejtette ki.

Will Tanner korábbi kormánytanácsadó, aki szintén társszerzőként jegyzi a tanulmányt, azt mondta:

"A legtöbb szavazó nem szabadságharcos, aki még nagyobb individualizmusra, kisebb államra és alacsonyabb adókra vágyik.

A legtöbben jól finanszírozott közszolgáltatásokat akarnak, biztonságot a családjuknak és erős közösséget ott, ahol élnek". Hozzátette, a július 24. óta hivatalban lévő Boris Johnson új kormányfőnek hamar meg kell ezt értenie, ha azt akarja, hogy pártja újra többséget szerezzen a parlament alsóházában.

A felmérés a házasságkötésekkel és a bevándorlással kapcsolatban kimutatta, 63 százalék szerint kevesebben lépnek házasságra a családi értékek devalválódása miatt, és 59 százalék pedig úgy véli, hogy a bevándorlás erősödése összességében negatív hatással volt a gazdaságra.

Kommentárok szerint az eredmények részben az évek óta tartó megszorítások és a brit európai uniós tagság megszűnését övező bizonytalanságok hatását tükrözik.

A The Times szerint egybecsengnek Boris Johnson egyik legfontosabb tanácsadója, Dominic Cummings privát kutatásának eredményével,

amelynek alapján a kormány a brit állami egészségügyi ellátórendszer (NHS) támogatásának erősítését és a bűnözés visszaszorítását tartja a legfontosabbnak a következő választások megnyerésében. Ez állhat a mögött is, hogy a kormány rendkívül határozottan állítja, október 31-én mindenképp megszűnik a brit EU-tagság, valamint annak hátterében is, hogy Boris Johnson többször is jelezte, kész megkerülni a parlamentet a brexit ügyében.

Nyitókép: MTI/EPA/Neil Hall