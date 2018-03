Cenzúra fenyegethet Franciaországban

Cenzúrához vezet a francia kormány által a hamis hírek, az úgynevezett „fake news-ok” terjedésének megakadályozását hivatott törvény, figyelmeztetnek a francia Újságírók Országos Szakszervezetének vezetői. A hamarosan a parlament elé kerülő törvénytervezetet hetek óta bírálják a szakma képviselői.

„Ha mindez Indonéziában, Magyarországon vagy Lengyelországban történne, mindenki üvöltene” – jellemezte a hamis hírekkel kapcsolatos törvénytervezetet Dominique Pradalié, a francia Újságírók Országos Szakszervezetének főtitkára.

A hamis hírek visszaszorításának szükségességét maga Emmanuel Macron jelentette be az év elején, mondván: túlságosan sok álhír terjed a világhálón, különösen a közösségi médiafelületeken, ami választási időszakokban veszélyeztetheti a demokráciák működését. Az államfő az ügyben új törvény megalkotását helyezte kilátásba, melynek tervezete a napokban el is készült, és a sajtóban nyomban ki is szivárgott.

A már említett, az állami TV 2 szerkesztőjeként dolgozó Dominique Pradalié szerint

a tervezet egyik legproblematikusabb pontja az, hogy a televíziós és az internetes tartalmak valódiságát a nemzeti audiovizuális tanács ellenőrizné,

egy olyan „adminisztratív testület”, melynek elnökét az államfő nevezi ki.

A tervezet egy másik pontja szerint a hatóságok különösen választási időszakokban figyelnének a hamis hírek terjedésére, e periódusokban gyakorlatilag bárki feljelentést tehet ilyen ügyekben, az illetékes bíróságoknak pedig 48 óra alatt kellene dönteniük, például egy adott internetes oldal elérhetőségének a felfüggesztéséről.

Márpedig Dominique Pradalié szerint elképzelhetetlen, hogy a bíróságok két nap alatt meg tudják állapítani egy hírről, hogy az hamis-e vagy sem.

A szakszervezet első titkára, Vincent Lanier szerint a tervezet egyértelműen „elnyomó” eszköznek, és mint olyan, a cenzúra egy formájának tekinthető.

A törvénytervezetről amúgy a legnagyobb francia lapok meglehetős visszafogottsággal tudósítanak, aminek elemzők szerint az egyik oka az, hogy maguk is érdekeltek e változásokban, illetve már most részt vesznek a hamis hírek utáni vadászatban, ráadásul fizetség fejében.

Egy elemzésben, amely a szélsőbalhoz kötődő Mediapart című internetes újságban jelent meg egyenesen az olvasható, hogy a Le Monde és a Liberation napilapok 2016-ban 250, illetve közel 200 ezer eurót kaptak a Google-től és a Facebook-tól egyebek mellett a „fake news-ok” leleplezésére.