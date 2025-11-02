ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.02
usd:
336.33
bux:
107319.91
2025. november 2. vasárnap Achilles
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Budapest, 2018. szeptember 28. Gépjármûforgalom egy átlagos munkanap délelõttjén az M1 és M7-es autópályák közös ki- és bevezetõ szakaszán, Budaörs térségében. MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba
Nyitókép: MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba

Okosabb lehet a Trabant a Teslánál, magyar szakértelemnek hála

Infostart

Jelenleg a világ legokosabb autópályája az M1–M7 egy kilométeres budaörsi szakasza, amit ötéves fejlesztés eredményeképpen „okosított fel” a Magyar Közút és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem.

„Ilyen fejlett közúti digitalizáció jelenleg nincs még egy a világon” – mondta el Szalay Zsolt egyetemi docens, a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Gépjárműtechnológia Tanszék vezetője a kozlekedesbiztonsag.kti.hu-nak. „Még magunk is csak ötletelünk, ahogy mindenki más is ebben az iparágban, hogy mi mindenre lesz még jó az a rendsze (…). Az azonban már látszik, alapjaiban lesz képes megváltoztatni mindazt, amit a közlekedésszervezésről, -irányításról és a baleset-megelőzésről eddig gondoltunk.”

Jelenleg három portálon 39 szenzor figyeli a forgalmat mindkét irányba. Az év végéig további két portállal és fél kilométerrel bővül a világ jelenlegi legokosabb útja.

De miért van rá szükség?

A már felokosított útszakaszon radarok, lidarok, optikai és hőkamerák, nagytávolságú és közeli megfigyelésre és képkészítésre alkalmas kamerák, halszemoptikák figyelik a forgalmat. „Kicsit túlszenzoroztuk a kísérleti szakaszt” – ismerte el Szalay Zsolt, de, ahogy a világon mindenki más is ebben az ágazatban, ők is próbálgatják, mi mire jó a gyakorlatban.

A cél olyan közlekedésirányító-balesetmegelőző rendszer kialakítása és működtetése, amely már a mai körülmények között is segít elkerülni a dugókat, a baleseteket.

„Sokan fizetnének azért, én magam is, ha pénteken úgy indulhatnának el a Balatonra, majd vasárnap vissza, hogy nem kellene azon aggódniuk, hány órát fognak a dugóban ülni. Hogy ne kelljen túl közel menniük az előttük haladókhoz, és ne kelljen folyamatosan a fék- és a gázpedál között kapkodniuk a lábukat csak azért, hogy senki ne tolakodjon be eléjük, de ne is rohanjanak bele a másik autóba” – mondta Szalay Zsolt.

Hozzátette: már az is óriási előrelépés lenne, ha a közlekedésszervezés és -irányítás képes lenne kiszámíthatóvá tenni a menetidőt, ha valaki vagy valami meg tudná mondani, hogy ha betartom a sebességhatárokat, pontosan mikor érek az úti célomhoz.

Az okosutak erre kínálnak megoldást: képesek előre jelezni, ha valahol torlódás alakul ki, és tanácsot adnak az autósoknak, hogyan kerülhetik el. Ráadásul ez nem csupán útvonalajánlást jelent. A rendszer akár kilométerekkel korábban is figyelmeztethet: „a folyamatos haladás érdekében lassíts, sorolj át egy másik sávba, amint teheted, mert a tiedben baleset történt vagy egy műszaki hibás autó vesztegel” – érzékeltette Szalay Zsolt.

Sokan szkeptikusak az efféle fejlődéseket illetően. Nálunk sok régi típus fut a legmodernebb autók között, Trabantok és Teslák, Zsigulik és felső kategóriás Mercedesek követhetik egymást, amit képtelenség összehangolni. Csakhogy ez tévedés – olvasható.

Szalay Zsolték megoldották, hogy a Trabant és a Tesla egy nyelven beszéljenek.

Sőt, ha a trabantos az általuk kínált applikációval rákapcsolódik a forgalomirányítás rendszerére, többet lát majd, mint a Tesla; feltéve persze, hogy a Tesla sofőrje nem használja ugyanazt az appot. Ha ő is kommunikál az okosúttal, akkor bizony a Trabant és a Tesla pont ugyanannyit látnak előre és hátra is, hiába a több, mint 60 éves korkülönbség.

A Tesla és a hozzá hasonló magasan automatizált mai járművek látnak mindent maguk körül. Nem látják azonban azt, hogy mi történik két-három, vagy akár húsz járművel előttük és mögöttük. Akkor érzékelik a kialakuló torládást, amikor az előttük haladó fékezésbe kezd. Ezzel szemben a sok-sok szenzornak köszönhetően – amelyek száma az okos utak hosszával arányosan nő majd a jövőben – az okosút azt is látja, hogy mi történik a messze távolban és ezt az információt meg tudja osztani bárkivel, aki letölti az okostelefonjára az e célra írt applikációt.

A szenzorok által szolgáltatott gigantikus mennyiségű információt egy szekrény méretű szuperszámítógép dolgozza fel, képenként kevesebb, mint 70 milliszekundum alatt. És Szalay Zsolt szerint „vannak még ötleteik a feldolgozási idő további rövidítésére”.

Ráadásul az okosút – a szuperszámítógépnek és a mesterséges intelligenciát használó saját fejlesztésű algoritmusoknak köszönhetően – „autóra szabja” a tanácsokat, utasításokat.

Képes lesz majd arra is a rendszer, hogy előre figyelmeztessen mindenkit, akik az érintett útszakaszon autóznak, hogy „igen nagy sebességgel közeledik felé egy sportkocsi. 25 másodperc múlva utoléri, de akkor a szélső sávban haladók miatt már nem tud majd egykönnyen szabad utat engedni neki, ezért, ha biztonságban akarja tudni magát, most soroljon ki a szélső sávba, utána majd visszatérhet” – magyarázta a Gépjárműtechnológia Tanszék vezetője mi mindenre jó a fejlesztésük.

A rendszer a jövőben lehetővé teszi egy baleset esetén a leállósáv ideiglenes megnyitását a forgalom előtt úgy, hogy ha ott valaki mégis megállásra kényszerül, azaz rendeltetésszerűen kénytelen használni azt a sávot, akkor azonnal le is zárják azt a forgalom elől. Feltéve, hogy az applikációt majd használják az autósok.

Emellett a rendszer segítségével a forgalom áramlása is kiegyensúlyozottabbá válik: a digitális ikermodell előre jelzi a torlódások kialakulását, így megelőzhetők lesznek a híres „fantomdugók” is. „Az okosút nemcsak a közlekedés folyamatosságát segíti, hanem a balesetek megelőzésével jelentős gazdasági előnyökkel is járhat. Az M0 legkritikusabb, déli szakaszán bekövetkező egyetlen közlekedési baleset által okozott kár a nap és az időszak függvényében elérheti az 50–70 millió forintot óránként. Ha a rendszer hetente csak egy balesetet képes megelőzni, az út felokosítása néhány hónap alatt megtérülhet” – mondta Szalay Zsolt.

Persze van félnivalójuk a jövőtől a notórius szabálytalankodóknak, tolakodóknak is

– derül ki egyebek mellett.

Kezdőlap    Autó    Okosabb lehet a Trabant a Teslánál, magyar szakértelemnek hála

közlekedés

m1-m7

autó

szenzor

okosút

szalay zsolt

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kína: az e-buszok királya

Kína: az e-buszok királya

Egyre népszerűbbek az elektromos buszok az európai tömegközlekedésben, de a helyi ipar sokszor nem tudja kielégíteni az igényeket. A kínai e-buszok így egyre többször teret nyernek.
VIDEÓ
Miért félünk a haláltól, és miért nem beszélünk róla? Hegedűs Katalin, Inforádió, Aréna
Közelebb került-e most Kína Amerikához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Orosz-ukrán háború: Mégsem a drónoké a jövő? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.03. hétfő, 18:00
Deák András
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet tudományos főmunkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Bezzegország voltak, most az uniós források elvesztésével sírba hajszolhatja magát Románia

Bezzegország voltak, most az uniós források elvesztésével sírba hajszolhatja magát Románia

Öt éve nem tud kimászni Románia az ország ellen indított uniós költségvetési eljárás alól, ami az új vezetés ellenére is döcög. Ugyan a haladékukat megduplázta Ursula von der Leyen bizottsága, gyors reformokra lesz szükség, ha az összes elérhető forrást le akarja hívni az EU-párti Nicușor Dan vezetése alá került ország. Az elvárt reformok sok esetben a jóléti kedvezmények visszavágásával társulnak, de hosszú távon az ország stabilizálását és a jólét általános növelését hozhatják.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
10 ijesztő tény 2025-ben, amivel hamarosan minden magyar nyugdíjas szembesül - Erre még sehol sem találtak megoldást

10 ijesztő tény 2025-ben, amivel hamarosan minden magyar nyugdíjas szembesül - Erre még sehol sem találtak megoldást

Az elöregedő társadalmak folyamatosan sodródnak egy olyan társadalmi-gazdasági krízis felé, amelyre időszerű lenne megoldásokat találni.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Nine people with life-threatening injuries after mass stabbing on train in Cambridgeshire

Nine people with life-threatening injuries after mass stabbing on train in Cambridgeshire

A total of 10 people are in hospital following the stabbings in eastern England, as police say counter-terrorism officers will join the investigation.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 2. 06:20
Csodálkozott, hogy nem fog az új céges autó féke, aztán kiderült a turpisság
2025. november 1. 18:41
Csodajárgányt kapott Kylian Mbappé, mégsem vezetheti – fotó
×
×
×
×