2025. november 3. hétfő Győző
Washington, 2025. szeptember 29. Donald Trump amerikai elnök a Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel tartott sajtóértekezleten a megbeszélésüket követően a washingtoni Fehér Házban 2025. szeptember 29-én. MTI/EPA pool/Will Oliver
Nyitókép: MTI/EPA pool/Will Oliver

Donald Trump nem engedi külföldre az új amerikai AI-chipet

Infostart / MTI

Donald Trump amerikai elnök közölte, hogy az Nvidia legújabb mesterséges intelligencia (MI) chipjeit, a Blackwell-sorozatot kizárólag amerikai vállalatok számára engedné értékesíteni, míg Kína és más országok nem juthatnának hozzá a legfejlettebb technológiához.

Trump a CBS "60 Minutes" című műsorában, valamint az Air Force One fedélzetén nyilatkozva kijelentette: "a legfejlettebb chipeket nem adjuk másnak, csak az Egyesült Államoknak. Nem adunk Blackwell-chipeket más országoknak."

Az elnök hangsúlyozta, hogy a Blackwell-technológia tíz évvel előzi meg a versenytársakat, ezért annak exportját korlátozni kívánja. A döntés célja az Egyesült Államok technológiai fölényének megőrzése. Trump ugyanakkor nem zárta ki, hogy Kína egy egyszerűbb változathoz hozzáférhessen, de a legfejlettebb verzió értékesítését kizárta. "Engedjük, hogy tárgyaljanak az Nvidiával, de nem a legfejlettebb verzióról" - mondta.

Washingtonban egyes republikánus politikusok bírálták annak lehetőségét, hogy akár csökkentett képességű chipek is Kínába kerüljenek. John Moolenaar képviselő szerint ez "olyan lenne, mintha Iránnak fegyverminőségű uránt adnánk".

Az Nvidia vezérigazgatója, Jensen Huang közölte: a vállalat nem kért exportengedélyt Kínába, mivel Peking egyelőre nem kívánja az Nvidia jelenlétét az országban. "Kína világossá tette, hogy most nem akarja, hogy ott legyünk" - mondta Huang egy fejlesztői rendezvényen.

Trump elmondása szerint rendszeresen egyeztet az Nvidia vezetőjével.

