Varázsolhatunk a Google újításával

A Help me edit nevű újdonság segítségével portrékon és csoportképeken végezhet módosításokat a felhasználó: például leveheti a napszemüveget egy adott személyről, vagy nyitott szemet varázsolhat annak, aki épp becsukta a szemét a fotó elkészültekor.

A Google szerint a mesterséges intelligencia a felhasználó korábbi képeit használja fel, hogy pontosan tudja módosítani az adott személyeket. Vagyis ha a becsukott szemű illetőről van már másik kép is a Google Fotókban, ahol a szeme nyitva van, akkor a szerkesztés jó eséllyel valósághű lesz – olvasható a hvg.hu-n.

A cég integrálta ugyanis az AI alapú képszerkesztőt, a Nanon Bananat is a Google Fotókba. Ez az az eszköz, aminek a segítségével gyakorlatilag bármilyen fotó létrehozható, erre a Google mutatta meg a legjobb példákat:

A megoldás mögött természetesen a cég mesterséges intelligenciája, a Gemini dolgozik, a felhasználók pedig a Google Fotókban bármilyen kérést adhatnak majd a rendszernek: például hasonlítson a kép egy reneszánsz festményre.

Emellett a Nano Banana segítségével működik egy másik új funkció, a Create with AI is, ami a népszerű szerkesztési kérésekből állít össze egy sablont a felhasználó számára.

Szintén újdonság az Ask nevű megoldás. Ha egy adott képnél megnyomja ezt a gombot a felhasználó, kérdéseket tehet fel a képpel kapcsolatban, amit a Google mesterséges intelligenciája igyekszik megválaszolni. Ilyen lehet például, hogy hol készült a felvétel, vagy hogy mi szerepel rajta – olvasható.

A vállalat emellett tovább bővítette, hogy mely országokban lehet elérni a természetes nyelven alapuló képkeresést. Ebben a piacnyitásban Magyarország nincs benne. Az újdonságokat első körben az Egyesült Államokban és Indiában vezeti be a vállalat, később azonban további területeken is elérhetővé teszi a funkciókat a cég.