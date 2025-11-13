ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 13. csütörtök
Mesterséges intelligencia–okostelefon koncepció.
Nyitókép: Getty Images/Qi Yang

Varázsolhatunk a Google újításával

Infostart

Számos új, a mesterséges intelligenciára épülő funkcióval bővült a Google Fotók – jelentette be a vállalat. Ennek köszönhetően nemcsak a fotók megtalálása lesz könnyebb, de a képek szerkesztését is újfajta módokon lehet elvégezni.

A Help me edit nevű újdonság segítségével portrékon és csoportképeken végezhet módosításokat a felhasználó: például leveheti a napszemüveget egy adott személyről, vagy nyitott szemet varázsolhat annak, aki épp becsukta a szemét a fotó elkészültekor.

A Google szerint a mesterséges intelligencia a felhasználó korábbi képeit használja fel, hogy pontosan tudja módosítani az adott személyeket. Vagyis ha a becsukott szemű illetőről van már másik kép is a Google Fotókban, ahol a szeme nyitva van, akkor a szerkesztés jó eséllyel valósághű lesz – olvasható a hvg.hu-n.

A cég integrálta ugyanis az AI alapú képszerkesztőt, a Nanon Bananat is a Google Fotókba. Ez az az eszköz, aminek a segítségével gyakorlatilag bármilyen fotó létrehozható, erre a Google mutatta meg a legjobb példákat:

A megoldás mögött természetesen a cég mesterséges intelligenciája, a Gemini dolgozik, a felhasználók pedig a Google Fotókban bármilyen kérést adhatnak majd a rendszernek: például hasonlítson a kép egy reneszánsz festményre.

Emellett a Nano Banana segítségével működik egy másik új funkció, a Create with AI is, ami a népszerű szerkesztési kérésekből állít össze egy sablont a felhasználó számára.

Szintén újdonság az Ask nevű megoldás. Ha egy adott képnél megnyomja ezt a gombot a felhasználó, kérdéseket tehet fel a képpel kapcsolatban, amit a Google mesterséges intelligenciája igyekszik megválaszolni. Ilyen lehet például, hogy hol készült a felvétel, vagy hogy mi szerepel rajta – olvasható.

A vállalat emellett tovább bővítette, hogy mely országokban lehet elérni a természetes nyelven alapuló képkeresést. Ebben a piacnyitásban Magyarország nincs benne. Az újdonságokat első körben az Egyesült Államokban és Indiában vezeti be a vállalat, később azonban további területeken is elérhetővé teszi a funkciókat a cég.

Radikális tervvel állt elő a cseh elnök

Radikális tervvel állt elő a cseh elnök
Petr Pavel cseh köztársasági elnök szerint a NATO-tagállamok nem tűrhetik tovább az orosz légteret sértő repüléseket, és ha Moszkva nem hagy fel a provokációkkal, a szövetségnek határozottabban kell reagálnia, akár az orosz gépek lelövésével is.
Szakértő: ha megérkeznének a kis moduláris atomreaktorok, Paks II-vel lefedné a magyar áramigényt az atomenergia

Szakértő: ha megérkeznének a kis moduláris atomreaktorok, Paks II-vel lefedné a magyar áramigényt az atomenergia

A magyar–amerikai nukleáris deal keretében a Westinghouse szállítani fog fűtőanyagot a paksi atomerőműhöz, továbbá az SMR-ek, vagyis a kis moduláris erőművek tekintetében is előrelépések történtek – mondta el az InfoRádióban a Magyar Külügyi Intézet kutatója, Bárány Péter.
 

Csizmazia Gábor az Arénában: lényegében már Paks I-be beszállnak az amerikaiak

Orbán Viktor: egy magyar kormánytag Amerikában utómunkálatot végezhet

Szakértő: az amerikai védőpajzs nem váltja ki a blokkolt uniós forrásokat

Bejelentésre készül a kormány

Csütörtökön 10 órára hirdették meg a szerdai kormányülésen hozott döntések ismertetését is célul kitűző Kormányinfót.
VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Csődbe megy Budapest, vagy megoldják okosban? Kiss Ambrus, Inforádió, Aréna
Amerikai-magyar megállapodás: kulisszatitkok a Fehér Házból. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
 
Kihirdette a kormány, befagyasztotta a rendszerhasználati díjakat 2026-ra

Kihirdette a kormány, befagyasztotta a rendszerhasználati díjakat 2026-ra

Szerdán ülésezett a kormány és az esti közlönyben több döntés meg is jelent. Ezek egyika a villamos energiáról szóló törvényt írja felül egy rendelettel.

Ennyiért robotolnak a magyar vidék legszegényebb dolgozói: döbbenet, milyen kevés pénzből tengődnek

Ennyiért robotolnak a magyar vidék legszegényebb dolgozói: döbbenet, milyen kevés pénzből tengődnek

A legrosszabbul kereső fizikai munkások továbbra is az ország keleti megyéiben élnek: Szabolcs-Szatmár-Beregben és Borsod-Abaúj-Zemplénben.

Trump signs spending bill to end longest shutdown in US history

Trump signs spending bill to end longest shutdown in US history

He signed it into law just hours after the House of Representatives voted 222-209 to approve it.

2025. november 13. 04:21
Új szabályok lépnek életbe a lakásvásárlásoknál
2025. november 12. 21:49
Jön az „ebadó” az egyik magyar városban – íme, a részletek
