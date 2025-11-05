ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.59
usd:
337.53
bux:
106749.51
2025. november 5. szerda Imre
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
digital transformation. AI data. innovations and technology.
Nyitókép: Vertigo3d/Getty Images

Beugrott egy 13 ezer milliárd forintos megállapodás: hasít a mesterséges intelligencia

Infostart

Hét évre szóló, 38 milliárd dolláros (közel 13 ezer milliárd forintos) megállapodást kötött az OpenAI az Amazonnal.

A ChatGPT-t is tulajdonló cég az Amazon Web Services (AWS) felhőszolgáltatásait használja majd mesterséges intelligenciával összefüggő fejlesztéseihez – írja a Reuters alapján a Telex.

Hogy ez mekkora összeg? A Nemzetközi Valutaalap becslése alapján várhatóan ekkora lesz idén Izland teljes GDP-je.

Ez az első nagy bejelentett üzlet azután, hogy az OpenAI-t október végén átszervezték, amivel nagyobb pénzügyi és működési szabadsága lett. A cég korábban nonprofit kutatószervezetként működött, mostanra lehetővé vált, hogy több milliárd dollárnyi befektetést vonjon be a cégbe, és a közeljövőben a tőzsdére is bevezethetik a vállalatot.

A megállapodáson keresztül az OpenAI több százezer Nvidia csipet kap, hogy új MI-modelleket képezzen és futtasson. Az OpenAI vezérigazgatója, Sam Altman szerint a cég 1,4 billió dollárt (470 500 milliárd forintot) tervez fordítani a számítási kapacitás kiépítésére. Ez körülbelül 30 gigawatt energiát jelent, ami 25 millió amerikai otthon energiaigényének felel meg.

OpenAI már most használja az AWS-t, a teljes kapacitás 2026 végére válik elérhetővé. A cég más szolgáltatókkal is szerződött az utóbbi időben, például a Google-lel és az Oracle-lel, és 250 milliárd dollár értékben vásárol az Microsoft Azure-tól is felhőszolgáltatásokat.

Az Amazon részvényei hétfőn minden idők legmagasabb szintjét érték el, és a vállalat piaci értéke közel 140 milliárd dollárral nőtt.

Kezdőlap    Tech    Beugrott egy 13 ezer milliárd forintos megállapodás: hasít a mesterséges intelligencia

mesterséges intelligencia

amazon

open ai

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Geopolitikai kutató: egy Washington-Budapest-Moszkva tengely is kialakulhat

Geopolitikai kutató: egy Washington-Budapest-Moszkva tengely is kialakulhat

Kozma Klementina, az MCC Geopolitikai Műhelyének kutatója az InfoRádióban arról beszélt, hogy bár nem száz százalékos az egyetértés a magyar és az amerikai álláspont között, még sincs jelenleg olyan ország Európában, amelyik hitelesebb helyszín lenne a békecsúcsnak. Pénteken az is eldőlhet, hogy valóban Budapesten valósul-e majd meg a Trump-Putyin találkozó.
 

A kengurutól a karikás ostorig – Magyarország felé kacsingat az amerikai tőke

Ritkaföldfémek: savanyú a szőlő az Európai Uniónak

Negyven drónt semmisíthetett meg az orosz légvédelem egyetlen éjszaka alatt

Vonatkatasztrófa: öt ember halt meg Szentmártonkátán, amikor Intercity ütközött egy autóval

Vonatkatasztrófa: öt ember halt meg Szentmártonkátán, amikor Intercity ütközött egy autóval

Intercity vonat ütközött személyautóval a Pest vármegyei Szentmártonkátán, a Vasútsoron lévő vasúti átjárónál kedd este kilenc óra után, a járműben utazó hat ember közül öten életüket vesztették – közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.
 

Vonatbaleset: megszólalt a MÁV

Szívszorító fotók a Szentmártonkátán történt vasúti balesetről

Öt halott a vonatkatasztrófában: a MÁV közölte, az elsődleges információk szerint az autós kikerülte a sorompót

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért nem fognak az orosz gazdaságon a szankciók? Deák András, Inforádió, Aréna
Miért félünk a haláltól, és miért nem beszélünk róla? Hegedűs Katalin, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.05. szerda, 18:00
Gálik Zoltán
a Budapesti Corvinus Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megvétózták a Lukoilra vonatkozó törvényjavaslatot

Megvétózták a Lukoilra vonatkozó törvényjavaslatot

Rumen Radev bolgár elnök megvétózta azt a törvényjavaslatot, amely a Lukoil orosz kőolaj- és gázipari vállalat eszközei esetleges eladásának feltételeit szabályozza.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Bejelentkezett Trump egyik csodafegyveréért a szaúdi hadsereg: nem sajnálják a dollármilliárdokat, fordulhat a kocka a Közel-Keleten

Bejelentkezett Trump egyik csodafegyveréért a szaúdi hadsereg: nem sajnálják a dollármilliárdokat, fordulhat a kocka a Közel-Keleten

A Trump-kormányzat fontolóra vette, hogy akár 48 darab F-35-ös vadászgépet adjon el Szaúd-Arábiának, ami több milliárd dolláros fegyverüzletet jelenthet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Democrat Zohran Mamdani issues direct challenge to Trump as he sweeps to New York mayoral victory

Democrat Zohran Mamdani issues direct challenge to Trump as he sweeps to New York mayoral victory

"I know you're watching, turn the volume up," the 34-year-old socialist tells the president as he becomes the first Muslim mayor of New York City.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 5. 11:49
Jön a fegyverpénz – itt van a kormány rendelettervezete
2025. november 5. 11:02
Szentmártonkátai vonatbaleset: brutális hír érkezett, megszólalt az egyik fiatal apja
×
×
×
×