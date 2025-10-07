Az Apple a pletykák szerint már javában készíti elő a terepet a vezetőváltáshoz. Tim Cook, a jelenlegi vezérigazgató, Steve Jobs 2011-es halála óta irányítja a vállalatot. John Ternus, vezető mérnök az esélyes – írta meg a Bloomberg értesülései alapján a HWSW.

A Bloomberg „jól értesült” szakírója, Mark Gurman arról írt hírlevelében, hogy idén év végén távozik a cégtől Jeff Williams operatív igazgató, akit korábban Tim Cook egyik legesélyesebb utódjának tartottak. Emellett többen is vannak a felsővezetésben, akik bizonytalan pozícióval rendelkeznek. Ilyen John Giannandrea, az AI-megoldásokért felelős vezető, vagy Johny Srouji, a hardvertechnológiákért felelős részleg vezetője.

Bár Gurman szerint más nevek is szerepelhetnek az utódjelöltek között, például a frissen kinevezett operatív igazgató, Sabih Khan, vagy Deirdre O'Brien kereskedelmi vezető, mégis Ternus a legerősebb aspiráns.

Ő ötvenévesen vehetné át az Apple irányítását, pont abban a korban, mint Cook Jobs halála után. Ha jól végzi a dolgát, még legalább másfél évtizeden keresztül stabil vezetője lehet az Apple-nek – írja a HWSW. A legfelső vezetői szinten mindeközben szüksége lenne a társaságnak egy technológiai szakemberre, szemben egy értékesítésben, vállalatirányításban jártasabb menedzserrel.

Az utóbbi években gyengült a „trendsetter” szerepe a cégnek, és nem tudott sikerrel meghódítani újabb területeket, iparágakat. Bár Cooknak elvitathatatlan szerepe volt az eltelt másfél évtizedben abban, hogy az Apple-t minden korábbinál nagyobbá tegye, nem tudta például a kevertvalóság-megoldások, AI-rendszerek, okosotthon-rendszerek területét meghódítani.

John Ternus mindemellett kellően karizmatikus egyéniség is

– teszi hozzá a cikk. Ő mindig is kiemelkedett az Apple menedzsmentjéből, emellett Cook feltétlen bizalmát is élvezi, így az elmúlt években a termékportfólió alakítását illetően döntő szava lehetett. Ternus számára a marketing- és PR-csapat is fokozatosan készíti elő a pályát, így egyre többet szerepel, ő mutathatta be az iPhone Air-t is szeptemberben.

Az elmúlt évek során több Mac és iPad modellt is ő mutathatott meg a nagyközönségnek. Az iPhone 17 széria bolti premierjének napján is meghatározó szerepet kapott, ő adta át az első készülékeket az Apple legnagyobb brit üzletében Londonban.