Szakíró az új iPhone-ról - Törhetetlen, de AI-téren nagy lemaradás lehet

Mint az InfoRádió is hírül adta, kedd este bemutatták az új iPhone-t és az Apple más készülékeit is, okosórákat, harmadik generációs fülhallgatókat, amelyek már valós idejű tolmácsként is működnek.

"Ez utóbbi volt a legfontosabb újítás" - tudta meg az InfoRádió Koi Tamástól, a HWSW informatikai szakportál újságírójától.

A legnagyobb durranás mégsem ez volt szerinte, hanem az új, szupervékony iPhone, amely neve: Air.

A szakíró rámutatott, az Air elnevezés már a 2008-as Macbook Air óta jelen van a kínálatban, a mostani 5,6 milliméter vastag telefon viszont az eddigi legvékonyabb iPhone, mégis a legellenállóbb: titánium keretet kapott, és olyan edzett üveget elöl-hátul, amely ellenáll a töréseknek, karcolásoknak.

És a belső?

"A készülék több új komponenssel is rendelkezik, az Apple saját maga által tervezett chipet is beleépített, az Apple A19 Pro processzor képezi a lelkét ennek a készüléknek, illetve ez egy nagy teljesítményű rendszerprocesszor, ami különösen AI-teljesítmény terén hoz komoly előrelépést."

Emellett - mint folytatta -

saját rádióvezérlő egységek is kerültek az iPhone-ba, ami szintén gyorsabb és energiatakarékosabb is az előző modellekben lévő megoldásokhoz képest.

Sokszor a szemére vetették az Apple-nek, hogy nem kompatibilis más rendszerekkel, de ennek a telefonnak már C rendszerű csatlakozója van, az EU elő is írta ezt.

Kiemelte még, hogy nem lehet a telefonba SIM-kártyát rakni, csak e-simes szoftveres megoldást lehet rárakni, rákonfigurálni.

"Ez egy viszonylag új technológia, amiben az összes szolgáltató, többek között a magyarországi szolgáltatók is kompatibilisek vagy rendelkeznek ilyen megoldással, tehát tudnak ilyen e-SIM-et aktiválni a készülékre" - mondta Koi Tamás.

A magyarországi árak kedd óta ismertek, a "sima" iPhone 17 10 forint híján 400 ezer forintba kerül, a legdrágább pedig az iPhone Pro Maxból a 2 terabájt memóriával ellátott változat, ez pedig 10 forint híján 1 millió. Az iPhone Air 500 ezer forintról indul.

A mesterséges intelligencia terén az Apple nem áll túl jól Koi Tamás szerint, ezzel kapcsolatban nem is hangzott el sok minden kedden, miközben a legtöbb hasonló bemutató már erre hegyezi ki a bemutatóját az elmúlt 1-2 évben. De ennek is megvan az oka.

"Az Apple több technológiát akkor vezet csak be, amikor már kellően kiforrott, kellően piackész. Ezért vár a hivatalos magyarázat szerint még a komolyabb piaci bevezetéssel a cég, a valóságban persze lehet, hogy más áll a háttérben" - jegyezte meg.