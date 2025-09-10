ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.66
usd:
336.54
bux:
102481.95
2025. szeptember 10. szerda Hunor, Nikolett
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

Szakíró az új iPhone-ról - Törhetetlen, de AI-téren nagy lemaradás lehet

Infostart / InfoRádió - Zsámboki Zsolt

Kedd este mutatta be új IPhone-ját és ehhez kapcsolódó más készülékeit az Apple. Az InfoRádió Koi Tamást, a HWSW informatikai szakportál újságírójától megtudta, a valós idejű tolmácsként működő fülhallgató a legfontosabb újítás, a legnagyobb durranás viszont nem.

Mint az InfoRádió is hírül adta, kedd este bemutatták az új iPhone-t és az Apple más készülékeit is, okosórákat, harmadik generációs fülhallgatókat, amelyek már valós idejű tolmácsként is működnek.

"Ez utóbbi volt a legfontosabb újítás" - tudta meg az InfoRádió Koi Tamástól, a HWSW informatikai szakportál újságírójától.

A legnagyobb durranás mégsem ez volt szerinte, hanem az új, szupervékony iPhone, amely neve: Air.

A szakíró rámutatott, az Air elnevezés már a 2008-as Macbook Air óta jelen van a kínálatban, a mostani 5,6 milliméter vastag telefon viszont az eddigi legvékonyabb iPhone, mégis a legellenállóbb: titánium keretet kapott, és olyan edzett üveget elöl-hátul, amely ellenáll a töréseknek, karcolásoknak.

És a belső?

"A készülék több új komponenssel is rendelkezik, az Apple saját maga által tervezett chipet is beleépített, az Apple A19 Pro processzor képezi a lelkét ennek a készüléknek, illetve ez egy nagy teljesítményű rendszerprocesszor, ami különösen AI-teljesítmény terén hoz komoly előrelépést."

Emellett - mint folytatta -

saját rádióvezérlő egységek is kerültek az iPhone-ba, ami szintén gyorsabb és energiatakarékosabb is az előző modellekben lévő megoldásokhoz képest.

Sokszor a szemére vetették az Apple-nek, hogy nem kompatibilis más rendszerekkel, de ennek a telefonnak már C rendszerű csatlakozója van, az EU elő is írta ezt.

Kiemelte még, hogy nem lehet a telefonba SIM-kártyát rakni, csak e-simes szoftveres megoldást lehet rárakni, rákonfigurálni.

"Ez egy viszonylag új technológia, amiben az összes szolgáltató, többek között a magyarországi szolgáltatók is kompatibilisek vagy rendelkeznek ilyen megoldással, tehát tudnak ilyen e-SIM-et aktiválni a készülékre" - mondta Koi Tamás.

A magyarországi árak kedd óta ismertek, a "sima" iPhone 17 10 forint híján 400 ezer forintba kerül, a legdrágább pedig az iPhone Pro Maxból a 2 terabájt memóriával ellátott változat, ez pedig 10 forint híján 1 millió. Az iPhone Air 500 ezer forintról indul.

A mesterséges intelligencia terén az Apple nem áll túl jól Koi Tamás szerint, ezzel kapcsolatban nem is hangzott el sok minden kedden, miközben a legtöbb hasonló bemutató már erre hegyezi ki a bemutatóját az elmúlt 1-2 évben. De ennek is megvan az oka.

"Az Apple több technológiát akkor vezet csak be, amikor már kellően kiforrott, kellően piackész. Ezért vár a hivatalos magyarázat szerint még a komolyabb piaci bevezetéssel a cég, a valóságban persze lehet, hogy más áll a háttérben" - jegyezte meg.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Gazdaság    Szakíró az új iPhone-ról - Törhetetlen, de AI-téren nagy lemaradás lehet

mobiltelefon

telefon

apple

iphone

koi tamás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Elemző az újabb nemzeti konzultációról: a Fidesz zsebre menő kérdést hoz elő, ami aktivizálhatja szavazóit

Elemző az újabb nemzeti konzultációról: a Fidesz zsebre menő kérdést hoz elő, ami aktivizálhatja szavazóit

A nemzeti konzultáció a kormánypártok sikeres, bevált eszköze, így a most meghirdetett kezdeményezés illeszkedik egy folyamatba, ráadásul olyan kérdést feszeget, ami sokakat érint, a jövőt is egyértelműen befolyásolja – mondta az InfoRádióban Erdélyi Rezső Krisztián. A Nézőpont Intézet elemzője nem az első, de az eddigi legkomolyabb hibának nevezte a Tisza Párt háza táján, hogy Tarr Zoltán Etyeken „nyíltan beismerte, hogy választást kell nyerni, aztán mindent meg lehet csinálni”.
 

Orbán Viktor elmondta, kiknek szólt a kötcsei kemény üzenet és mi volt a célja

Elemző: durvább lesz a 2026-os kampány, mint a 2002-es volt

VIDEÓ
Peking, Washington és a körkörös Európai Unió. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
A Balaton jövője: melyik forgatókönyv igaz? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
Mit üzent a világnak a kínai katonai és gazdasági parádé? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.10. szerda, 18:00
Fejérdy Gergely
a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ursula von der Leyen mindent megváltoztatna: a vámok, a migráció, a vétójog és a versenyképesség a célkeresztben

Ursula von der Leyen mindent megváltoztatna: a vámok, a migráció, a vétójog és a versenyképesség a célkeresztben

Ursula von der Leyen az idei évértékelőjét már nemcsak a jövő ígéreteinek felvázolására, hanem az elmúlt 12 hónap válságainak megmagyarázására is kénytelen felhasználni. Az Európai Unió egyszerre küzd versenyképességi lemaradással, háborúval a szomszédban és az amerikai külpolitika kiszámíthatatlanságával, miközben belső megosztottsága sem csökkent. Az Európai Bizottság elnökének most azt is bizonyítania kell, hogy képes kézben tartani a helyzetet. Ursula von der Leyen Európai Parlamentben megtartott beszédét élőben közvetítjük.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Óriási bejelentés: új kőolajlelőhelyre bukkant a Mol és a O&amp;GD

Óriási bejelentés: új kőolajlelőhelyre bukkant a Mol és a O&amp;GD

Galgahévíz közelében mintegy 2400 méter mélyen új kőolajlelőhelyet talált a Mol és az O&amp;GD.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Poland shoots down Russian drones after 'huge number' violated airspace, PM says

Poland shoots down Russian drones after 'huge number' violated airspace, PM says

Poland's military says the country's airspace was "repeatedly violated by drone-type objects" during Russia's attacks on nearby Ukraine.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 10. 07:06
Újdonságok az Apple háza táján
2025. szeptember 9. 19:26
Rekordév után új kihívások előtt az európai export
×
×
×
×