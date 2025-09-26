ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

Figyelmeztetést küldött az Apple

Infostart

Az Apple felszólította az Európai Bizottságot, hogy vonja vissza a technológiai szabályozásokról szóló törvények egy részét, ellenkező esetben a vállalat kénytelen leállítani bizonyos termékek és szolgáltatások szállítását a 27 tagállamban. Az Apple-nek már késleltetnie kellett egyes funkciói bevezetését az uniós szabályozás miatt.

Az Apple szerint a Digitális Piacokról szóló törvény rosszabb felhasználói élményt eredményez, biztonsági kockázatoknak teszi ki a felhasználókat, és megzavarja, hogy az Apple-termékek zökkenőmentesen kapcsolódjanak egymáshoz. A The Guardian alapján a hirado.hu azt írja, hogy a Szilícium-völgyi vállalat kifogásait az Európai Bizottság felülvizsgálati eljárásához benyújtott véleményében fejtette ki a hároméves monopóliumellenes jogszabályról, amelynek célja a legnagyobb digitális cégek – keresőmotorok, alkalmazásszolgáltatók és üzenetküldő rendszerek – kapuőr szerepének szabályozása.

Az Apple közölte, hogy már késleltetnie kellett bizonyos funkciók bevezetését, például az AirPods-on keresztüli élő fordítást vagy az iPhone-képernyők laptopra tükrözését. A törvény egyik előírása, hogy az Apple-nek biztosítania kell más márkák fülhallgatónak működését az iPhone-nal. A vállalat szerint ez akadályozta meg, hogy kiadja az élő fordítási szolgáltatást az EU-ban, mert így rivális cégek is hozzáférhetnek a beszélgetésekből származó adatokhoz, ami adatvédelmi problémát jelent.

„A Digitális Piacokról szóló törvény miatt az EU-ban a késleltetett funkciók listája valószínűleg tovább nő, és az európai felhasználók élménye az Apple-termékeken még inkább le fog maradni” – közölte a vállalat. Úgy vélik, hogy Brüsszel tisztességtelen versenyt teremt, mivel a szabályokat nem alkalmazzák a Samsungra, amely az EU legnagyobb okostelefon-gyártója.

A kaliforniai vállalat hangsúlyozta, hogy

az Apple Watch – amelyet tíz éve dobtak piacra – a mai szabályok mellett talán el sem jutott volna az uniós fogyasztókhoz.

Az év elején az Apple fellebbezést nyújtott be egy 500 millió eurós bírság ellen, amelyet az EU szabott ki állítólag azért, mert a vállalat megakadályozta, hogy alkalmazásfejlesztők olcsóbb ajánlatok felé tereljék a felhasználókat az App Store-on kívül. Augusztusban Donald Trump amerikai elnök vámokkal fenyegetett meg nem nevezett országokat, válaszul az amerikai technológiai vállalatokra vonatkozó szabályokra.

