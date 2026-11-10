Ürge-Vorsatz Diána: megnyílt az esély arra, hogy ne szálljanak el végleg a hőmérsékletek, de lett egy új gond

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Ürge-Vorsatz Diána fizikus, klímakutató, az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testülete (IPCC) mérsékléssel foglalkozó munkacsoportjának alelnöke a Világ Legnagyobb Tanórája elnevezésû program nyitórendezvényén a II. Kerületi II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban 2026. szeptember 28-án.
Nyitókép: MTI/Hatházi Tamás

Ürge-Vorsatz Diána: megnyílt az esély arra, hogy ne szálljanak el végleg a hőmérsékletek, de lett egy új kihívás

Infostart / InfoRádió

Az antalyai klímacsúccsal egy időben nyilatkozott az InfoRádiónak a klímakutató, szerinte sokat tettek a kormányok az utóbbi évtizedben, de nem szabad megállni, hátradőlni, tovább kell folytatni a kibocsátáscsökkentést és az energiamegtakarítást, utóbbinak viszont mintha akadálya lenne, hogy a klímaküzdelemhez sokat hozzátevő mesterséges intelligencia energiaközpontok rengeteget fogyasztanak, ami merőben új dilemma.

Klímacsúcs kezdődött hétfőn a törökországi Antalyában, az esemény két házigazdája Törökország és Ausztrália. Az esemény feszült rajtot vett, már a konferencia napirendje körül is viták alakultak ki, így a hivatalos megnyitót az eredetileg tervezettnél valamivel később tudták csak megtartani.

Mint Ürge-Vorsatz Diána klímakutató, a Közép-európai Egyetem (CEU) professzora az InfoRádió megkeresésére elmondta, sokszor előfordul ilyen a klímacsúcsokon, az ENSZ klímaváltozás ellen küzdő kormányközi testületében (IPCC) is megesik. A viták olyasmiről szólnak, hogy mekkora hangsúly kerüljön a kibocsátáscsökkentésre és az ezzel kapcsolatos napirendi pontokra, vagy mekkora arra, hogy – leegyszerűsítve – mennyit kellene a fejlett országoknak fizetni a fejlődők felé kárpótlásul az alkalmazkodás fázisában.

Ez azonban szerinte nem olyan lényeges, mint ahogy hangzik. A fókusz marad valóban a csúcstalálkozó lényegén, ahol akár 80 államfő is tiszteletét teheti, ami részvételi csúcsot is jelentene.

„A klímaváltozás már mindenkinek a pénztárcájába vág, Magyarországon is csökkenteni kellett a GDP-növekedési elvárásokat,

ahogy a világ többi országában is, és egyre nagyobb a kényszer arra, hogy ezt közösen oldjuk meg, egyedül nem megy” – hangsúlyozta.

A megnyitón felszólalt az ausztrál klímaügyi miniszter, közölve, hogy a legfrissebb tudományos kutatások alapján a párizsi megállapodásban az országok által kitűzött másfél fokos célt valószínűleg nem sikerül teljesíteni, de hozzátette azt is, hogy azért a „párizsi folyamat” működik, és valamilyen formában gyorsítani kell. Erre lát is esélyt Ürge-Vorsatz Diána.

„A párizsi megállapodás maga azt mondja ki, hogy a globális átlaghőmérséklet növekedését az ipari forradalom előttihez képest jóval 2 fok alatt kell tartani, ideálisan jó lenne, ha ezt másfél fokon rögzítenénk, maximalizálnánk. De a megállapodás szerint ha még sikerül 1,6-1,7 Celsius-fokon megállítani ezt a melegedést, azért az is bőven benne van a párizsi megállapodásban” – nyomatékosította.

Ugyanakkor a 11 éves párizsi megállapodás óta rengeteg minden történt.

„Még nem jött ki az IPCC friss jelentése, de abban majd valószínűleg be fogjuk mutatni, hogy például a legmagasabb, legrosszabb éghajlati forgatókönyvek milyen hatalmasat fejlődtek csak az utóbbi 10 évben. Tehát míg az előző jelentés az évszázad végére akár 4-5 Celsius fokos melegedést is elképzelhetőnek tartott, amennyiben nem változtatunk a szokásos meneten, mára a legmagasabb, a legrosszabb forgatókönyvek is maximum inkább 3 fokos melegedést ígérnek. Ez is nagyon sok; itt nem arról van szó, hogy hátradőlhetünk és megoldottuk, de azt kell látni, hogy már most,

egyetlen évtized alatt rengeteget tettünk, tehát legalább 1, de inkább 2 Celsius-fokot már csökkentettünk a legrosszabb forgatókönyvekből,

ami azt jelenti, hogy igenis tud a világ ezen dolgozni és jelentős lépéseket elérni, és fel is lehet gyorsulni.

„Minden egyes év számít, hiszen minél később érjük el a nettó nulla kibocsátásokat, annál magasabb hőmérsékleten stabilizáljuk a világ klímáját, és

minden egyes tizedfok emelkedéssel nagyon sok negatív hatást lakatolunk be,

elég csak megnézni például a mostani nyarat, az aszályt és a Dunával kapcsolatos problémákat” – mondta a kutató.

A csúcsra beterjesztett dokumentumok között van egy, ami a mesterséges intelligenciával foglalkozik. Elmondása szerint ennek a szerepét is figyelni kell, mivel az adatközpontok még csak most kezdtek igazi energiafalókká válni. Így válik egyszerre az AI átokká és áldássá is a klímakutató szerint; nem tudni, melyik lesz, ez is a döntéshozókon múlik majd.

  1. Az AI hatalmas energiaigényét ki kell elégíteni a már nélküle is növekvő energiaéhes korszakban, akár a megújuló energiaforrások bevonásával is
  2. Szólnak ellene érvek, hiszen minden eszközzel mérsékelni kell az éghajlatváltozást, de ez esetben lemondanánk olyan megoldásokról, amelyeket épp az AI segít kifejleszteni, optimalizálni.

A klímacsúcsra küldött egy üzenetet a Meteorológiai Világszervezet főigazgatója is, aki arra figyelmeztetett, hogy

  • az emberiségnek fel kell készülnie arra, hogy 2027 lesz a valaha feljegyzett legmelegebb év,
  • a helyzetet pedig az El Nino éghajlati jelenség is súlyosbítja.

Ürge-Vorsatz Diána szerint nyilván nem szükségszerű, hogy így alakuljon az időjárásunk, de nagyon valószínű ez a forgatókönyv, hiszen az óceánfelszín jelentős hőt hoz fel a mélyből, ezt mind leadja a világ atmoszférájának. ami miatt az éghajlat egy ideig melegebb lesz, mint szokott.

„Sajnos olyan ez, mint egy trailer: belenézhetünk, milyen lesz 1-2 évtizeden át az átlagos életünk. Remélem, hogy akár a tavalyi nyár, akár ez vagy a jövő év eléggé meghúzza a vészharangot ahhoz, hogy lássuk: nem szabad hagynunk, hogy elszaladjon az éghajlatváltozás. Most még viszonylag elviselhető szinteken tudjuk megállítani” – nyomatékosította a klímakutató.

A cikk Kocsonya Zoltán interjúja alapján készült.

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