Zelenszkij úgy fogalmazott, hogy Putyin „agresszor és gyilkos, akivel nem lehet barátságot ápolni”. Az egykori náci diktátorra utalva hozzátette: ez ahhoz hasonlítható, mintha valaki „a második világháború idején azt mondta volna, hogy jó barátságban van Hitlerrel”.

Az ukrán elnök arra utalt, hogy Trump és Putyin a Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) minapi sencseni csúcstalálkozóján külön kétoldalú megbeszélést tartott, ahol az amerikai elnök barátjaként üdvözölte az orosz államfőt.

A BBC-interjúban Volodimir Zelenszkij kijelentette: természetesen az Egyesült Államok elnöke hivatott eldönteni, hogy kit tart barátjának, de „furcsa barátság ez”.

Az ukrán államfő szerint ugyanakkor várhatóan decemberben folytatódnak a konfliktus rendezéséről amerikai közvetítéssel zajló tárgyalások, amelyeknek legutóbbi fordulóját Abu-Dzabiban tartották.

Zelenszkij szerint azonban egyelőre bizonytalan, hogy európai képviselők is jelen lesznek-e a tárgyalóasztalnál, annak ellenére is, hogy a két amerikai főtárgyaló, Jared Kushner és Steve Witkoff nemrégiben az Európai Unió részvételét helyezte kilátásba.

Az ukrán elnök úgy fogalmazott, hogy Ukrajnának olyan szövetségesekre van szüksége, akik tényleg segítőkészek. Hozzátette: az Egyesült Államoknak is úgy kellene viselkednie, mint egy olyan országnak, amely „erős és megbecsült hatalomként szerzett hírnevet magának”.

Ha valaki nagyon semleges álláspontra törekszik az agresszorral szemben, akkor az áldozat mellett az agresszort is segíti, ami nem helyénvaló – mondta Zelenszkij a pénteki BBC-interjúban.

Hozzátette: Ukrajnának nem olyan jelzésekre van szüksége Amerika részéről, amilyeneket Oroszországtól is kaphat. Az amerikai pozíció legyen amerikai – fogalmazott.

A háborús erőviszonyokról szólva elmondta, hogy az ukrán légvédelem a legnagyobb sebességű orosz drónok 70 százalékát is képes megsemmisíteni, és ez az arány folyamatosan javul. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy "nagyon nagy a hiány" a ballisztikus rakéták ellen bevethető elfogó rakétákból, és az Egyesült Államok késlelteti a Patriot rakétaelhárító rendszerek ukrajnai szállítását.

Kár, hogy az amerikaiak a Közel-Keletre összepontosítják figyelmüket és annak a térségnek nyújtanak nagyobb segítséget – fogalmazott az ukrán elnök. Hozzátette: a rakéták ukrajnai hiánya emberéletekbe kerül.

Zelenszkij megerősítette, hogy Ukrajna számára továbbra is csak korlátozottan hozzáférhető az amerikai Starlink kommunikációs műholdrendszer és Starshield nevű katonai változata, és emiatt az iráni tervezésű Sahed orosz drónok mélyebben be tudnak hatolni az ukrán területek fölé.

Arra a kérdésre, hogy ez kinek a döntése miatt van így,

Zelenszkij úgy válaszolt, hogy műszakilag a műholdakat üzemeltető SpaceX vállalaté a döntés joga, „de azt nem tudom, hogy a politikai döntést ki hozta meg”.

A líbiai Bengázi haditengerészeti támaszpontjánál horgonyzó, Merkurij orosz hadihajó elleni ukrán dróntámadást bíráló nemzetközi nyilatkozatokra reagálva Zelenszkij „abszolút jogos célpontnak” nevezte a támadás után elsüllyedt korvettet, elismerte ugyanakkor, hogy az ilyen akciók rendkívül veszélyesek.

Részletek nélkül hozzátette: az ukrán erők soha nem hajtanak végre ilyen támadásokat a partnereikkel folytatott koordináció nélkül.