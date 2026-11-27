Az Egyesült Államokban hat és fél éve börtönbüntetésre ítélte egy bíróság kedden azt a férfit, aki egy többszáz oldalas kiáltványt írt és terjesztett azzal a címmel, hogy „Hogyan kell megölni egy szövetségi bírót” – tudta meg egy helyi igazságügyi forrásból az AFP francia hírügynökség.

A Minnesota államban élő, hetvenes éveiben járó Robert Iverst már augusztusban bűnösnek találták abban hogy a 236 oldalas, bekötött kiáltványában – melynek címlapján egy lőfegyvert előrántó férfi volt látható –

megfenyegette azt a bírót, aki korábban elítélte egy ügyben, és a több példányban előállított dokumentumot postai úton több helyre, köztük egy helyi egyetemre is elküldte.

Karen Schreier, az ügyben eljáró bíró úgy döntött, hogy a férfit a börtönbüntetés letöltése után további két évig hatósági felügyelet alatt kell tartani. Ennek oka az, hogy Robert Ivers esetében fennállhat a bűnismétlés veszélye. A férfi ugyanis már korábban is halálos fenyegetést küldött egy minnesotai szövetségi bírónak, amiért 2019-ben elítélték.

Az igazságügyi minisztérium úgy kommentálta az esetet, hogy a minnesotai férfi kiáltványa „nyílt fenyegetéseket tartalmazott a vádlott korábbi büntetőperében részt vevő tanú és bíró, valamint általánosságban a szövetségi bírók ellen”.