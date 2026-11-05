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2026. november 5. csütörtök Imre
24 óra Ügynökakták Ukrajna
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Egy biológus elkábított szúnyogokat vizsgál egy üvegcsőben Balatonmáriafürdő és az M7-es autópálya közötti területen. A szakember a Balatoni Szövetség megbízásából végzi a szúnyogtenyésző hely ellenőrzését. A nyár első felében uralkodó száraz, csapadékmentes és nagyon meleg időjárás miatt jelenleg kevesebb szúnyog van a vízpartokon, valamint a lápos és mocsaras területeken, ezért irtani sem kellett annyit, mint a korábbi években.
Nyitókép: MTI/Varga György

Nem véletlenül csípnek egyeseket jobban a szúnyogok

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Nem igaz, hogy minden szúnyog ugyanazokat az embereket kedveli: egy friss kutatás szerint a különböző fajok eltérő szempontok alapján választják ki áldozataikat.

A Floridai Nemzetközi Egyetem 119 önkéntes bevonásával három, betegségeket is terjesztő szúnyogfajt vizsgált, és arra jutott, hogy egyik résztvevő sem bizonyult mindhárom faj számára egyformán vonzónak – írta a Qubit.

A kutatók szerint a választásban elsősorban a testszag játszik szerepet, de az egyes fajok más-más kémiai jelekre érzékenyek.

  • Az egyiptomi csípőszúnyogokat például az illatszert nem használó emberek vonzották jobban,
  • a tigrisszúnyogok a magasabb ketontestszintet és a bőr növényi illatjegyeit kedvelték,
  • míg a Culex quinquefasciatus elsősorban a bőr mikrobiomja alapján választott.

A kutatók szerint az eredmények hozzájárulhatnak olyan, fajspecifikus szúnyogriasztók kifejlesztéséhez, amelyek hatékonyabban vehetik fel a harcot a szúnyogok által terjesztett betegségekkel szemben.

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