Nem véletlenül csípnek egyeseket jobban a szúnyogok

A Floridai Nemzetközi Egyetem 119 önkéntes bevonásával három, betegségeket is terjesztő szúnyogfajt vizsgált, és arra jutott, hogy egyik résztvevő sem bizonyult mindhárom faj számára egyformán vonzónak – írta a Qubit.

A kutatók szerint a választásban elsősorban a testszag játszik szerepet, de az egyes fajok más-más kémiai jelekre érzékenyek.

Az egyiptomi csípőszúnyogokat például az illatszert nem használó emberek vonzották jobban,

a tigrisszúnyogok a magasabb ketontestszintet és a bőr növényi illatjegyeit kedvelték,

míg a Culex quinquefasciatus elsősorban a bőr mikrobiomja alapján választott.

A kutatók szerint az eredmények hozzájárulhatnak olyan, fajspecifikus szúnyogriasztók kifejlesztéséhez, amelyek hatékonyabban vehetik fel a harcot a szúnyogok által terjesztett betegségekkel szemben.