Összeálltak és jelentkeztek a kormánynál az egyházi kórházak

Az Egyházi Kórházak Egyesülésében hét egyházi kórház és hét társult, kisebb egészségügyi szolgáltató van együtt, és a magyar egészségügynek – mint Velkey György János, az egyesülés elnöke az InfoRádióban vélekedett – nagyon sajátos színfoltja, megkerülhetetlenül fontos szereplője.

Mint mondta, csecsemőkortól aggastyánkorig, a hospice ellátásig egy olyan ellátórendszert működtetnek, ahol a legtöbb betegségre megvannak az ellátásaik, összesen négy különböző felekezet testvéri együttműködéséből tevődik össze ez a rendszer Budapesten kívül Kisvárdán, Pomázon, Törökbálinton is vannak kórházaik.

Holisztikus szemlélettel igyekeznek jelen lenni, ami azt jelenti, hogy a közvetlen betegségen kívül odafigyelnek

a családra,

a szociális ellátásra,

a spirituális szempontokra,

gyerekek esetében az oktatásra,

a pszichés háttérre,

tehát egy komplex gyógyítási kultúrát építettek fel a kórházaikban, amit szeretnének megjeleníteni minél szélesebb körben, ezért is tartottak most egy konferenciát, hogy ezt bemutassák, és ehhez segítséget kérjenek a társadalomtól.

„Nagyon nagy öröm számunkra, hogy az egészségügyi döntéshozók, háttérintézmények jelen voltak. Be tudjuk mutatni azt a kultúrát és gyógyító erőt, ami jelen van az intézményeinkben” – tette hozzá.

Az egyházi szolgálatok közül szerinte kevés figyelem volt a gyógyító szolgálatokon, mert az ellátáshoz képest nagyobb volumenű az oktatási, szeretetszolgálati, szociális egyházi ellátás; az elmúlt években „az egyházi kórházrendszer nem érezte privilegizálva magát”, nagyon sokat kellett küzdeniük, kimaradtak sokféle pályázatból, a finanszírozásuk is nagyon sokszor nehéz helyzetben volt, ezen is szeretnének javítani; párbeszédben vannak a kormányzattal, fogadókészséget is találtak – ami az érintett minisztériumok részéről az egyházakért felelős Kulturális Minisztérium –, és fontos partnerük az egészségügyi tárca is, a háttérintézmények ugyanígy fogadókészek a felvetéseikre.

Az Országos Kórházi Főigazgatóságról is jó tapasztalataik vannak, korábban ilyen természetű nehézségeik is voltak, rendszerszintű megbeszélésekről maradtak le, ebben is most már lépések történtek az egyenrangúsodás felé.

13 munkacsoportban rendszeres kapcsolatot tartanak többek között a gyógyszerészekkel, az ápolókkal, a fiatal orvosokkal, a gyógytornászokkal, a főigazgatókkal is, ismerik egymás problémáit, közös projektjeik, terveik, útjaik vannak, mindezt úgy, hogy különböző felekezetekhez tartoznak, de nagyon egyformán gondolkodnak.

A konferencia ennek a kultúrának az elmélyítését is szolgálta Velkey György János szerint, voltaképp egy alternatív holisztikus ellátórendszerként vannak jelen.

Szondi Zita, az Országos Kórházi Főigazgatóság szakmai főigazgató-helyettese „Az egyházi kórházak azt a specialitást adják az egészségügyi ellátórendszerbe, hogy azzal a kiemelt hittel, odafordulással végzik az ellátást, ami sokszor nagyobb betegforgalmú, sűrűbb intézményekben kevésbé lehetséges. Vannak kötelezettségeik. Az egészségügyi ellátórendszerben a területi ellátási kötelezettség, a hozzájuk rendelt települések lakosainak az ellátása kötelezettség, ezt mindenkinek végeznie kell, de az, amivel többet tudnak nyújtani, az a fajta odafordulás, légkör, ami egy-egy egyházi intézményben a betegeket övezi, ezzel is segítve a gyógyulást és segítve a betegeket. Az egyházi intézményekre alapvetően a rehabilitáció területén, krónikus betegségek kezelésében, gondozásában, ápolásban számítunk. Kicsi a határ a szociális ellátórendszer és az ápolás, gondozás között; az meggyőződésem, hogy az ellátást, ha egészségügyinek vagy szociálisnak nevezzük, tulajdonképpen a betegek számára nem jelent különbséget. Olyan módon kell ápolni a betegeinket, hogy az a lehető legmegfelelőbb legyen számukra, és ezen a területen az egyházi intézményekre kiemelten számítunk. Nagyon speciális terület a gyerekellátás, a gyerekrehabilitáció, a gyerekhospice és véleményem szerint ez is egy olyan erőssége az egyházi intézményeknek, amelyek abszolút kiegészítik az állami ellátást. A pszichiátria, az addiktológia és a függőségek szintén kiemelt terület az egészségügyi ellátórendszerben. Láttuk itt a társintézményeket, nemcsak a nagy egyházi kórházakat, akik a függőségekben fontos szerepet játszanak. Meg kell találni azt az igényt, ami a függőségekkel kapcsolatosan a leszokás felé vezető utat elindítja. És ebben szerintem a területen nagyon fontos szerepük van a nyitottságot mutató egyházi intézményeknek; egy állami intézményben sokszor eltévednek a betegek. ”

A cikk Farkas Dávid interjúi alapján készült.