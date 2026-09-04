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Merkúr
Nyitókép: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington

Nyolc éve repül az űrszonda, most megkezdte a Merkúr megközelítését

Infostart / MTI

Nyolcévi repülés és több mint 9 milliárd kilométer megtétele után csütörtökön megkezdte a Naphoz legközelebbi bolygónak, a Merkúrnak a megközelítését egyik meghajtóegységének sikeres leválasztásával a BepiColombo japán-európai űrszonda.

Az Európai Űrügynökség (ESA) darmstadti irányítóközpontjából közvetített felvételek szerint a korábban "kiemelten fontos mérföldkőnek" és "magas kockázatú műveletnek" nevezett manőver sikeresen megvalósult, így a fedélzeten lévő két űrszonda most a tervezett pályája felé tart.

Az ESA és a japán űrügynökség (JAXA) közös, mintegy 1,7 milliárd euróba kerülő missziójának célja, hogy többet tudjanak meg Naprendszerünk legkisebb bolygójáról. Az ESA szerint a Merkúr a belső naprendszer kutatások által legkevésbé feltárt bolygója. Noha a Merkúr a Földtől való 77 millió kilométeres átlagos távolságával úgyszólván a szomszédságunkban található, mégis egy "rejtélyes" bolygó, amelyet eddig csupán kétszer vizsgáltak meg alaposabban űrmissziók. Különösen az ott uralkodó szélsőséges hőmérsékleti viszonyok és a rendkívül erős napszél okoznak hatalmas problémákat.

„Rengeteg kérdés vár még megválaszolásra" - mondta Geraint Jones, a projekt vezető tudósa a leválasztási manőver előtt.

A két űrszonda számos műszer segítségével fogja vizsgálni a Merkúr mágneses terét, feltérképezni és kutatni a felszínét, valamint megvizsgálják a nehéz bolygó magját és gázburkát, továbbá betekintést nyújtanak majd a bolygók kialakulásába is.

A mostantól már nem szükséges hajtóműmodul leválasztásának manőverével kapcsolatban előzetesen aggályok merültek fel, ugyanis csak egy esély volt arra, hogy a két űrszonda később a megfelelő pozícióba kerüljön a különböző pályákon.

„Az elmúlt hónapokban különböző forgatókönyveket gyakoroltunk" - mondta Ignacio Tanco, az ESA belső Naprendszerre vonatkozó misszióirányításának vezetője. A távolság miatt a korrekciókat csak percekkel később lehetett végrehajtani. A jelek a szondától a Földig több mint tizenegy perc alatt érnek el, és ugyanennyi idő alatt jutnak vissza.

A leválasztás után a BepiColombo most szabadesésben repül a Merkúr felé - közölte a projektben részt vevő Braunschweigi Műszaki Egyetem. Veszélyt jelent a Nap közelsége, annak gravitációja és a szélsőségesen magas hőmérsékletek is.

A tervek szerint a két szonda december 10-re virradóra válik szét, majd decemberben és márciusban lép be pályájára. Jövő áprilisban pedig megkezdődik a misszió tudományos munkája.

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Kezdőlap    Tudomány    Nyolc éve repül az űrszonda, most megkezdte a Merkúr megközelítését

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