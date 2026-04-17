Hamarosan jön Mark Zuckerberg AI-klónja, akivel bármikor beszélgethetnek az alkalmazottak

Már készül Mark Zuckerberg mesterséges intelligencia által létrejövő digitális klónja, akivel a tervek szerint bármikor beszélgethetnek az alkalmazottjai, és a nap 24 órában megoszthatják vele gondjaikat vagy kéréseiket – íja az Index a Financial Times cikke alapján.

A Meta vezére állítólag maga is részt vesz saját digitális hasonmásának a betanításában. A klónt Mark Zuckerberg hangjával és képmásával, valamint a rá jellemző gesztusokkal, beszédstílussal, nyilvános megszólalásaival és a vállalati stratégiáról alkotott gondolataival tréningezik.

A hasonmást azért hozzák létre, hogy a dolgozóknak szorosabb kapcsolata lehessen az üzletemberrel, még úgy is, hogy csak a klónjával fognak majd szóba elegyedni.

Mark Zuckerbergnek nem a mostani az első ilyen kísérlete, hiszen 2022-ben létrehozta saját avatárját a metaverzumban, de a rossz grafikai minőség miatt hamar a nevetség tárgyává vált. Az üzletember később egy frissített verzióval jelentkezett, de a Meta aztán jelentősen visszavett a metaverzummal kapcsolatos nagyszabású vízióiból. A vállalat és vezetője most már az AI által generált, 3D-s karakterek fejlesztésére fókuszál, amelyek képesek a mindennapi, természetes emberi kommunikációra.

A Meta bízik benne, hogy ez a projekt sikeres lesz, és

később influenszerek, tartalomgyártók is használják majd a modellt, hogy ilyen módon is tarthassák a kapcsolatot követőikkel.

A valósághű videós avatárok fejlesztését egy brit startup végzi, melynek szóvivője közölte: az a cél, egy felsővezető mesterséges intelligenciát használhasson a belső jelenlétének növelésére. „Ha valósághű AI-videót és hangot adunk a rendszerhez, az elkötelezettség és az információk megtartása jelentősen megnő. Az emberek egyszerűen jobban dolgoznak, ha a szükséges információkat egy ismerős arc vagy hang közli velük” – közölte a startup.