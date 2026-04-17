Mark Zuckerberg, a Meta amerikai információtechnológiai óriáscég vezérigazgatója a számítógépes grafikáról rendezett SIGGRAPH 2024 konferencián a denveri Coloradói Kongresszusi Központban 2024. július 29-én.
Nyitókép: MTI/AP/David Zalubowski

Hamarosan jön Mark Zuckerberg AI-klónja, akivel bármikor beszélgethetnek az alkalmazottak

Infostart

A klónt a Meta-vezér hangjával és képmásával, valamint a rá jellemző gesztusokkal, beszédstílussal, nyilvános megszólalásaival és a vállalati stratégiáról alkotott gondolataival tréningezik.

Már készül Mark Zuckerberg mesterséges intelligencia által létrejövő digitális klónja, akivel a tervek szerint bármikor beszélgethetnek az alkalmazottjai, és a nap 24 órában megoszthatják vele gondjaikat vagy kéréseiket – íja az Index a Financial Times cikke alapján.

A Meta vezére állítólag maga is részt vesz saját digitális hasonmásának a betanításában. A klónt Mark Zuckerberg hangjával és képmásával, valamint a rá jellemző gesztusokkal, beszédstílussal, nyilvános megszólalásaival és a vállalati stratégiáról alkotott gondolataival tréningezik.

A hasonmást azért hozzák létre, hogy a dolgozóknak szorosabb kapcsolata lehessen az üzletemberrel, még úgy is, hogy csak a klónjával fognak majd szóba elegyedni.

Mark Zuckerbergnek nem a mostani az első ilyen kísérlete, hiszen 2022-ben létrehozta saját avatárját a metaverzumban, de a rossz grafikai minőség miatt hamar a nevetség tárgyává vált. Az üzletember később egy frissített verzióval jelentkezett, de a Meta aztán jelentősen visszavett a metaverzummal kapcsolatos nagyszabású vízióiból. A vállalat és vezetője most már az AI által generált, 3D-s karakterek fejlesztésére fókuszál, amelyek képesek a mindennapi, természetes emberi kommunikációra.

A Meta bízik benne, hogy ez a projekt sikeres lesz, és

később influenszerek, tartalomgyártók is használják majd a modellt, hogy ilyen módon is tarthassák a kapcsolatot követőikkel.

A valósághű videós avatárok fejlesztését egy brit startup végzi, melynek szóvivője közölte: az a cél, egy felsővezető mesterséges intelligenciát használhasson a belső jelenlétének növelésére. „Ha valósághű AI-videót és hangot adunk a rendszerhez, az elkötelezettség és az információk megtartása jelentősen megnő. Az emberek egyszerűen jobban dolgoznak, ha a szükséges információkat egy ismerős arc vagy hang közli velük” – közölte a startup.

Nemzetközi jogász: így akadályozhatja meg a Tisza-kormány a kilépést a Nemzetközi Büntetőbíróságból

Bár Magyarország 2002 óta tagja a Nemzetközi Büntetőbíróságnak, az azóta eltelt időben nem hirdették ki itthon törvényben a hágai székhelyű bíróság alapszabályát, aminek a köztársasági elnök „immunitása volt az oka” – mondta az InfoRádióban Tóth Norbert nemzetközi jogász. Az NKE egyetemi docense részletesen elmagyarázta, hogyan lehetne visszafordítani az elvileg június 2-án záruló kilépési folyamatot, ha a jövendő Tisza-kormány ezt akarná.
 

„Nem csak az a kérdés, hogy ki mond le, lezárult egy politikai korszak” – Orbán Viktor a választások eredményéről

Ezért nem megy az EU-csúcsra a kormányfő

Lezárult a levélszavazatok előzetes összesítése

Mi lesz az ára az uniós pénzek megszerzésének? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Milyen nagy gazdasági kihívások elé néz az új kormány? Nyeste Orsolya, Madár István, Inforádió Aréna
Hogyan alakulhat át a magyar–amerikai viszony? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
Trump bejelenetette: Amerika többé nem segíti ezt a NATO-szövetségest

Olaszország nem segíti az Egyesült Államokat, ezért Washington sem segíti többé Olaszországot – írta ki Truth Social oldalára Donald Trump amerikai elnök.

Méregdrága lett a tavasz luxuszöldsége: itt még féláron megszedheted magad - indul a szezon

A spárga ára 2026-ban látványosan emelkedett: 4000-5000 forint körül alakul a kilónkénti ár, aki azonban hajlandó lehajolni érte, szedd magad akciókban kedvezőbben juthat hozzá.

Israel and Lebanon ceasefire in effect as Trump says 'very close' to deal with Iran

US president says Iran has agreed to turn over its enriched uranium, but Tehran has not commented on the claim.

2026. április 17. 04:45
Hamarosan olyan üstököst láthatunk az égen, ami legutóbb 170 ezer éve tűnt fel
2026. április 16. 08:10
Az emberi öregedés lassítása felé léptek egy jókorát kínai kutatók
